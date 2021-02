Rock y pop británico con sello rosarino

Schinder es fundador de las bandas The Child y Deep River Running, y entre sus trabajos se encuentra su álbum “El hueco infinito”, su primer disco en castellano con sonidos de electrónica, dub y rock progresivo, editado luego de seis álbumes en inglés. Con Deep River Running lanzó los discos “Deep River Running”, “Revolutions for the soul” y “One Turn Around The Sun”. La carrera de Shinder incluye, además, composiciones y producciones tanto para artistas independientes como de sellos internacionales, giras por Latinoamérica y Europa, y la edición de los libros “El Arte de Irse” y “El Arte de Permanecer”.