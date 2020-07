Red Bull denunció a Mercedes pero no tuvo eco

Después de una interminable espera de 7 meses y 2 días, la Fórmula 1 volvió a la pista de manera oficial en el Red Bull Racing de Austria, donde mañana a las 10.10 (Espn, Fox Action) se disputará el primer Gran Premio de la temporada. Y empezó movida, porque pese a que hubo pocas sorpresas en cuanto a los que fueron dominadores, los Mercedes de Lewis Hamilton y Valtteri Bottas, tras terminar arriba en las dos tandas de entrenamientos llegó una protesta del equipo local, Red Bull, que enrareció el primer día oficial del 2020. Sin embargo, pese a que se esperaba una resolución horas antes de la clasificación de hoy (a 10, Espn, Fox Action), la misma llegó casi a las 0 de hoy. La FIA desestimó el reclamo y le dio un enorme guiño al team multicampeón alemán.

Básicamente la protesta ya había llegado durante los test de pretemporada sobre el sistema DAS que dejó ver Mercedes. Dicho implemento le permite al piloto, mediante la manipulación del volante hacia adelante y hacia atrás, la inclinación del ángulo de apoyo de los neumáticos, de manera de tener más agarre en la curva y una mejor velocidad en recta. Ya hubo una resolución de la FIA entonces admitiendo la solución y prohibiéndola recién para 2021, pero en el primer ensayo oficial de la demorada temporada Red Bull no perdió el tiempo e insistió.

El equipo austríaco consideró que el DAS (Dual-Axis Steering, dirección de doble eje) viola dos artículos del reglamento El equipo austríaco consideró que el DAS (Dual-Axis Steering, dirección de doble eje) viola dos artículos del reglamento. El artículo 3.8 es uno de ellos, que se refiere a que “no puede haber un elemento ajustable con influencia aerodinámica”. Mientras que el otro es el 10.2.3: “No se puede hacer ningún ajuste a ningún sistema de suspensión mientras el monoplaza está en movimiento”.

El DAS de Mercedes, febrero de 2020

En febrero la FIA admitió el DAS porque consideró que el sistema no está asociado a la suspensión sino a la dirección y que se ajustaba al único artículo disponible, el que dice que “las ruedas delanteras se ajustan únicamente por la dirección y bajo el control total del piloto”. Pero también entendió que las reglas no eran precisas y agregó en el reglamento, pero para aplicar en 2021, que “la alineación de las ruedas delanteras sólo debe realizarse a través de la función constante del movimiento rotatorio de un volante".

Y casi 5 meses después, la FIA ratificó lo mismo. Es decir, que el DAS forma parte de la dirección y no de la suspensión. Y estas fueron sus argumentaciones:

"Tras considerar la información de todas las partes y escuchar a los expertos, los comisarios dictan lo siguiente. El sistema DAS permite al piloto ajustar el ángulo de convergencia de las ruedas delanteras con un movimiento longitudinal del volante a través de la columna de dirección. De modo que el volante tiene dos tipos de movimiento: movimiento rotacional para la dirección convencional y movimiento longitudinal, lo que ajusta el ángulo de las ruedas de forma independiente.

El DAS es un sistema hidráulico, como cualquier dirección de Fórmula 1, pero sigue estando bajo el control del piloto. Desde un punto de vista físico, el DAS está integrado en la dirección convencional del vehículo.

Los comisarios creen que el DAS forma parte de la dirección, aunque no de una convencional. Las dudas sobre la legalidad del DAS se fundamentan en que no forma parte de la dirección. Es muy fácil concluir que el DAS sería ilegal en caso de que no formara parte de la dirección, de modo que la clave del debate es si puede considerarse parte de la misma.

Los comisarios deciden que el DAS forma parte de la dirección. El Artículo 1.2 señala que sólo pueden usarse dos ruedas para la dirección, pero no hace referencia a que ese ajuste tenga que ceñirse a un único tipo de movimiento. No existe una definición clara de la dirección, pero uno puede sugerir que la dirección cambia la dirección del vehículo y que, durante la dirección, las ruedas en cuestión rotan sobre un eje vertical o casi vertical hacia su dirección. Si el ángulo cambia en plena curva, entonces el efecto será asimétrico y la trayectoria del vehículo cambiará. Si el piloto aplica un movimiento rotacional, entonces la respuesta del coche dependerá del ángulo de las ruedas, ergo el DAS tiene un efecto directo en la dirección.

Mecánicamente, el DAS realinea las dos ruedas delanteras a través del mismo mecanismo central que el de la dirección tradicional. Por los motivos anteriores, los comisarios creen que el DAS puede considerarse legítimamente como parte del sistema de dirección, y por ende debe estar sujeto al reglamento de la dirección convencional. Los comisarios deciden que el DAS no vulnera la normativa en materia de suspensiones.

Los comisarios concluyen que el DAS no forma parte de la suspensión ni puede considerarse un reajuste ilegítimo de la suspensión. Por tanto, los comisarios consideran que el DAS es una parte legítima de la dirección y que cumple con la normativa en materia de suspensión e influencia aerodinámica".

Así las cosas, este reclamo le puso pimienta a un inicio que se espera no sea más de lo mismo Así las cosas, este reclamo le puso pimienta a un inicio que se espera no sea más de lo mismo. La Fórmula Uno hace rato necesita más competitividad. Y más allá del color negro de las Flechas de Plata, Mercedes empezó de nuevo con Hamilton y Bottas lejos del resto. En un dibujo chico, hubo más de medio segundo de ventaja sobre el tercero. Pero atrás sí hubo cambios: Checo Pérez con el Racing Point fue 3º y no pareció casualidad. A la mañana fue 5º y su compañero Lance Stroll 7º. Eso sí, hay sospechas sobre el RP20 (ver aparte), la otra gran polémica.

ensayosaustriaf-1.jpg

Eso sí, parece que Mercedes se despegó hasta de Red Bull y Ferrari, que ayer al menos vieron no sólo como los Racing Point se les entreveraron, sino que Renault y McLaren acortaron las distancias. Eso sí, el team alemán sigue al frente y hasta le aprobaron el DAS. El resto deberá copiarles para que no se les escapen tanto.

El RP 20 parece una copia fiel

El Racing Point, que usa motor Merceces, se parece mucho a la Flecha de Plata 2019, pero nadie se anima a una protesta formal. Casualidad o no, ayer dieron anduvieron bárbaro, con Sergio Pérez 3º y Lance Stroll 7º.

mercedesracingpoint.jpg

Ya en los ensayos de pretemporada se dijo que el Racing Point es el "Mercedes rosa". En ese sentido, uno de los representantes de McLaren, Andreas Seidl, dijo ayer ante los rumores de que la escuadra inglesa presentaría una protesta, dijo que "no tenemos la intención de presentar ninguna protesta. Además creo que no hay razón para hacerlo". Eso sí, agregó que "Para ser honesto, en términos de las regulaciones, pueden hacerlo. No me gusta, pero siempre es posible hacerlo de acuerdo con lo que dicen las regulaciones. Siempre es posible tener esa cooperación, compartir tecnología de túnel de viento, etc. Por eso creemos que la FIA debe ser más enfática al respecto".