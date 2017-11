Que tengan un feliz aniversario

En la legendaria y milenaria Mesopotamia asiática nació la escritura. Si bien en los tiempos prehistóricos hubieron pictogramas e ideogramas hechos sobre piedra, recién 3.500 años a. C. la forma de escribir implementada por los sumerios con un estilete triangular sobre tablas de arcilla dio lugar a lo que se llamó "escritura cuneiforme", dado que los signos tenían apariencia de cuñas. Fue considerada la primera escritura de los tiempos históricos, porque no obstante usar símbolos pictográficos e ideográficos, el inscribirlos en tablas de arcilla era más práctico que pintarlos en piedras o en cavernas. La palabra pictograma proviene del latín pictus (pintura) y del griego grámma (escrito); en tanto que ideograma deriva del griego (idea), es decir idea escrita. Mientras los pictogramas son pinturas o grabados de siluetas fáciles de identificar, los ideogramas son trazos geométricos de difícil comprensión. Después los egipcios desarrollaron su escritura mediante los complicados jeroglíficos (con pictogramas e ideogramas) que pudieron ser descifrados en 1822 por Jean-François Champollion. Este egiptólogo francés develó el misterio de esos signos al estudiar la "piedra de Rosetta", que fuera encontrada por las tropas de Napoleón durante la campaña a Egipto. Rashid era una zona portuaria egipcia sobre el Mediterráneo, pero a los franceses se les ocurrió llamarla Rosetta. El equivalente a la piedra de Rosetta es el acantilado de Behistún en Persia (hoy Irán), descubierto en 1835 y que permitió descifrar la escritura cuneiforme. Por su parte los chinos durante la dinastía Shang (1765 a 1122 a. C.) implementaron un sistema de escritura simbólica que ha quedado grabado en huesos y caparazones. Más allá de curiosidades y referencias históricas, ni sumerios, ni egipcios, ni chinos, imaginaron la evolución de la escritura, la invención de la imprenta y la creación de multitud de diarios en el mundo, uno de ellos es La Capital. Este medio de difusión ha renovado recientemente su presentación en internet, otra manera de celebrar un acontecimiento que será memorable. Desde hace unos meses La Capital comenzó a editar sus portadas con la inscripción "150 años", haciendo alusión al siglo y medio de actividad editorial que sin interrupción ha sostenido este matutino. El curso empresarial cumplido por La Capital y su fundador ha sido profusamente comentado. Por eso, si bien en julio pasado en una carta publicada por esta sección, formulé un brindis virtual por la histórica y fecunda trayectoria de este diario, ahora quiero llenar las cristalinas copas de estas breves frases con el burbujeante espumante de un franco deseo: que La Capital siga echando en el fértil surco abierto en el campo de sus variadas páginas, las semillas de ideas, noticias y apertura a todas las manifestaciones culturales de la sociedad. ¡Feliz aniversario La Capital!; saludo que encierra el reconocimiento a todos quienes la sostienen cada día con lo mejor de su esfuerzo y capacidad.

Carta abierta a los jueces de mi país

Estimados magistrados. Desde mi situación de ciudadana observadora no indiferente de los acontecimientos trascendentes de nuestra patria, me dirijo a ustedes para solicitarles que actúen con equidad, celeridad, sabiduría, independencia y sentido común en todos los casos que lleguen a vuestras manos en estos aciagos días de 2017, en los que como nunca en nuestra historia, si no recuerdo mal, se está "destapando la olla" sobre una corrupción que imaginábamos un poco, pero ni en el más macabro de los escenarios, suponíamos tanto. No voy a decirles a ustedes, personajes ampliamente capacitados por su profesión, cómo debe actuarse en la difícil tarea. Sólo quiero hacerles llegar mi enorme preocupación por conservar la democracia como modo de gobierno. Democracia que sin justicia con equidad, celeridad, sabiduría, independencia y sentido común no tiene futuro. Los saludo con respeto y una gran fe en vuestra idoneidad.

Basta de permanecer en silencio

Nos enteramos de la medida adoptada por el gobierno nacional de no realizar la entrega del bono de fin de año destinado a jubilados y pensionados, que se implementó en el gobierno anterior. Aplaudo la medida. Esto sólo ha servido para "bonificar" a la militancia y muchas veces ha caído en la billetera de los punteros que prometen a cambio de votos. Esperé en vano año tras año que me pagaran el famoso "bono navideño" de un valor de 200 pesos. Nunca se hizo ese milagro, nunca lo cobré, tampoco lo cobraron jubilados en auténtica situación. El país estás convulsionado con la cantidad de estafadores que surgen del residuo K. Hoy nos sacudió la noticia de alguien que se vio involucrado en estafas y no soportó, supuestamente, la vergüenza y se arrojó al paso de un tren en marcha. También se sindica como máximo ladrón al "rey del fútbol y ex presidente de la AFA, don Julio Grondona", histórico dirigente fallecido el 30 de julio de 2014. Lo reverenciaban. ¿Cómo es posible que durante años en sus funciones altamente sospechado, nadie de la Justicia ni legisladores o ningún político haya movido un dedo para investigarlo? El que calla otorga y la sociedad argentina tiene por costumbre permanecer en silencio. ¡Qué bien nos va!

Necesitamos cambiar de hábitos

Nos debemos cambios de hábitos que son imprescindibles. Ponemos en riesgo nuestra vida y la de los demás en un instante, abstraídos por rutinas, compromisos o por ir pensando en temas a resolver, algunos preocupantes y otros menos. Modificar actitudes requiere una revisión necesaria que realmente nos urge, para plasmarlo en los hechos y en el día a día. Esto no sólo es posible, es además nuestra obligación estar atentos a lo que sin excusas corresponde para prevenir. Tomar los recaudos elementales parece obvio, pero lo obvio a veces se pasa por alto, sin considerar lo que nos beneficia. Aquello que nos protege sin que las transgresiones tengan cabida con inadecuadas conductas, redunda en toda la sociedad. Se piensa que no va a pasar nada para tener que lamentar, y sin embargo los hechos suceden por imprudencias que se pudieron evitar (falta de cinturón de seguridad, uso de celulares, tomar mate en viajes, buscar algo cuando no es el momento). Es tiempo de considerar que el uso del celular al volante hay que evitarlo. Estacionar para atender una llamada o poder hacerla, es una opción viable. Llevó su tiempo entender el uso del casco en las motos, el cinturón de seguridad en los autos, como el no sacar los brazos por la ventanilla, ya sea en los ómnibus como en otros medios de transporte. Recordar que los celulares manos libres también distraen drásticamente la atención. En el último tiempo el enorme avance de la tecnología ofreciendo todo tipo de servicio, aún aquellos difíciles de imaginar, significó para los usuarios de teléfonos móviles un aporte importantísimo. Esto no debe omitir ser conscientes cuando se está en la calle manejando, caminando, como cruzando también. Pienso que como al fin entendimos ciertas cosas, la toma de conciencia en el uso de los teléfonos en situación de alerta frenará este proceder. Respetar semáforos, evitar distracciones y reconocer prioridades, nos conecta como debe ser. Estar en sintonía poniendo en la cima el respeto por sobre todo, ateniéndonos a las normas, nos abarca a todos sin excepción.

Nora Cardarelli

Más problemas con Telecom

A principios de octubre reclamé a Telecom por la línea 0341-4812065. Mi teléfono se corta al poco rato de la llamada y en una de las bocas no se pueden realizar ni recibir llamadas. El código de reclamo fue 3DFPA11. Allí empezó el calvario. Todos los días llamaba un disco que me preguntaba si ya estaba solucionado el problema y, si no lo estaba, debía marcar 5. Por supuesto eso hacía. El 19 de octubre volví a reclamar, me atendió la señorita Florencia; reiteré mi pedido el 26 de octubre con la señorita Silvia, a todo esto me dieron otro código de gestión, 3DQNQON, y me aseguraron que lo pondrían como prioridad. El 30 del mismo mes me atiende el señor Rodrigo, con el mismo resultado. Además todos los días tenía que soportar que dos o tres veces me llamaran (por supuesto una grabación) preguntando si ya se había solucionado el problema (seguía marcando el 5) Hoy, 15 de noviembre, vuelvo a comunicarme, pero ni siquiera me pasan a un operador; me explican que tienen mi reclamo y que se contactarán a la brevedad (otra grabación). Por suerte, parece que se cansaron de llamarme para saber si se había solucionado el problema, o piensan que existen aún los milagros y se solucionó el problema. Señores de Telecom, ¿se están burlando de mí o así tratan a todos sus usuarios?

Gracias al personal de Pami Rosario

A través de este medio quiero expresar mi agradecimiento a las empleadas de la Comisión de Recepción de la delegación IX del Pami, ubicada en San Lorenzo 926 de Rosario, como también a la doctora Elisa Wagner, por el atento trato recibido, la dedicación y la celeridad que demostraron en la entrega de un elemento solicitado para mi madre. Los que nos vemos obligados a realizar trámites en forma constante en esta delegación, y debemos soportar horas de espera y una tremenda burocracia para resolver problemas vinculados a la salud y el bienestar de adultos mayores, valoramos sobremanera estas excepciones que deberían ser la norma. Estamos acostumbrados a ver en estos espacios reclamos y quejas totalmente fundamentadas. Bien vale la pena usarlos para destacar acciones positivas. Mi agradecimiento nuevamente.

