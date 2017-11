Precisiones de la Daia sobre una disertación en la ciudad de Funes

El titular de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (Daia) de Rosario, Diego Czarny; el secretario de esa entidad, Gustavo Blank, y Javier Indelman, presidente de la Asociación Israelita de Beneficencia (AIB) emitieron un comunicado en relación con una nota publicada ayer por este diario en Información General.

En la nota titulada "El embajador palestino y dirigentes árabes y judíos hablan en Funes" se informa sobre la actividad "La tierra como espacio de convivencia", de la cual participarían el embajador de Palestina en la Argentina: Elías Soso, vicepresidente de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (Came), y Alberto Texzkiwicz,vicepresidente del "Llamamiento Judío".

"En primer lugar —señalan los firmantes del comunicado—, queremos poner en conocimiento que el señor Texzkiwicz no resulta ser un miembro de lacomunidad judía de Rosario ni de alguna otra comunidad judía de nuestra provincia, no funcionando tampoco en ella alguna supuesta organización denominada «Llamamiento Judío». En virtud de ello, resulta importante destacar que Texzkiwicz no resulta ser referente ni dirigente de nuestra comunidad, entendiendo que esta situación tendrá que ser aclarada".

Indican luego que "hacia el final de la noticia, se menciona que el dirigente judío hablará sobre la política de «apartheid» del Estado de Israel hacia el pueblo palestino, según dichos de los organizadores de la «Comisión por la Memoria de Funes». Es dable destacar que no es la primera ocasión en la que (el ex futbolista argentino naturalizado palestino) Pablo Abdala utiliza las páginas del diario para referirse al Estado de Israel de forma racista y segregacionista, usando conceptos como «apartheid» o «limpieza étnica», todo lo cual no pretende más que generar rechazo u odio en la opinión pública en contra del Estado de Israel".

"Entendemos —agregan— que la noticia, que informa sobre dichos de terceros, lamentablemente llama a la confusión, dando por sentada una situación de apartheid y discriminación que no es tal, fomentada en este caso por quien, en nombre de un grupo de personas sin representación comunitaria, el Llamamiento Judío, intenta manipular a la opinión pública en base a prejuicios ideológicos y política local de nuestro país".

"A lo largo de toda su historia, Rosario se convirtió en una ciudad ejemplo a nivel mundial, en donde las comunidades árabes y judías convivieron y conviven aun hoy en día de forma pacífica y con armonía, existiendo estrechos lazos entre sus integrantes e instituciones, quienes han aprendido a compartir sus costumbres y tradiciones. Rosario no tiene lugar para aquellos intolerantes que pretendan romper la hermandad que existe entre ambas comunidades", sostuvieron.

"Además, queremos aclarar que Elías Soso no va a participar de ese evento", y señalaron: "Rechazamos este tipo de actividades que, lejos de esclarecer sobre una cuestión tan sensible como es el conflicto de Medio Oriente, distorsionan la realidad y generan tensiones absolutamente inútiles en la ejemplificadora relación judeo-árabe que impera en Rosario".