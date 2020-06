Políticamente incorrecto

Todo es muy reciente y aún está en curso de ejecución, pero el impacto en la opinión pública y en sectores políticos, tanto de la oposición como del riñón del oficialismo, ya se hizo sentir con crudeza. Obviamente me estoy refiriendo al anuncio, con bombos y platillos, de la expropiación de la empresa Vicentin a manos del Estado nacional. Los argumentos oficialistas, tales como la "soberanía alimentaria", no alcanzaron para evitar que gran parte de la sociedad, más aún la santafesina, experimentara un desagradable escalofrío ante el término "expropiación", con toda la implicancia emocional que ello conlleva. La expropiación siempre debe ser la "última ratio" a utilizar. Antes de ello se deben agotar todos los mecanismos legales que prevé la normativa vigente. Eso hace al principio de seguridad jurídica que debe imperar en toda Nación que se precie de democrática y republicana. En el caso particular de la empresa agroexportadora Vicentin, se encontraba dentro de un proceso concursal de acreedores y lidiando con su pasivo. El juez del concurso es, y debe seguir siéndolo, el supremo hacedor dentro de este procedimiento legítimo que la ley de quiebras prevé para todo concursado. La irrupción en este procedimiento concursal, a manos del Estado, intentando la expropiación, si bien puede tener las mejores intensiones dentro del marco de las políticas de Estado, lesiona gravemente el criterio republicano de gobierno y el respeto a la división de poderes, los que se deben mantener a rajatablas, so pena de caer en conductas que pueden quedar teñidas de dictatoriales. La sociedad argentina que se expresó en contra del intempestivo intento de expropiación por parte del Estado, no defiende a la empresa Vicentin, sino a la República como forma de gobierno, y esto es superador de cualquier postura ideológica. Queremos seguir siendo la República Argentina, más allá del tinte ideológico del gobierno de turno. Eso no es negociable, ni aún en el marco de una pandemia. Lo contrario, sería cuanto menos, políticamente incorrecto.

Jorge Enrique Yunes

Abogado

El dengue también es una amenaza

Me pregunto por qué no hay una línea telefónica para denunciar, hacer consultas y asesorarse sobre el dengue. ¿Es que esta enfermedad no tiene la categoría suficiente para merecerla? Sin embargo, acá en la ciudad de Rosario hay muchos más casos de dengue que de infectados por coronavirus.

DNI 8.506.494

Injusticia con vecinos (II)

Señor intendente, Pablo Javkin,le escribo nuevamente, y en representación de los vecinos de Marta y Rubén, para referirme a una nueva acta de intimación (Nº 222.512) con fecha 9 de junio de 2020, hora 15:30, en la calle Juan B. Justo 1133, por un par de bebederos para animales de la calle muy bien hechos y en forma prolija que no molestan a nadie. Sólo a un vecino que no lo vamos a calificar dado que no se pueden usar palabras desagradables por este medio. ¿Por qué tanto ensañamiento con estas personas por esto? Ya le expresé en mi primera carta, por si no recuerda, que hay muchas cosas por hacer en la ciudad, muchos baches por arreglar, pozos con aguas servidas, muchísimas veredas por arreglar en los barrios, bocas de tormenta tapadas, barrios que todavía tienen zanjas. Me parece que deberían ocuparse de cosas verdaderamente importantes, dejen tranquilos a estos buenos vecinos que no están haciendo nada malo.

José Eduardo Fabris

Infinito agradecimiento

Quiero agradecer por este medio a la gerencia del banco Superville, sucursal de Sarmiento y avenida Pellegrini, por la ayuda brindada por mi difícil situación. No hay palabras para agradecerles.

DNI 3.578.214