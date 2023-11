Polémica: los titulares de taxis se niegan a sacar el efectivo de las unidades a la noche

" Solo el 10% de los viajes que se realizan en la ciudad se hacen por tarjeta, transferencia o la aplicación Movi Taxi . No hay una cultura del rosarino de pagar de manera virtual. En segundo lugar, la mitad de los robos se producen de día , cuando no hay corredores seguros, y el resto de noche. O sea que durante esas 16 horas también somos robados, y ahí el efectivo va a circular", argumentó el referente Marcelo Díaz.

Los titulares se manifestaron, en ese sentido, con miedo a que aquellas personas que no puedan subirse a un taxi porque no disponen de pago con tarjeta, que por la noche son en su mayoría eventuales y en situaciones de emergencia, se irán a los remises truchos o autos de las aplicaciones ilegales. "¿Qué pasa si una persona quiere ir a un hospital o quiere volver a la casa y no tiene una tarjeta para pagar? Vamos a tener un problema más grave, que es empezar a perder los viajes", lanzó Díaz.