Pilcomayo, un río en extinción

El río Pilcomayo pertenece a la llamada Cuenca del Plata. Tiene su naciente a 4.200 metros sobre el nivel del mar, en la cordillera de Los Andes perteneciente a Bolivia y sirve de frontera entre Argentina y Paraguay. Al desembocar en el río Paraguay, el Pilcomayo completa un curso de 2.500 kilómetros. El Tribuno online de Salta comenta que la BBC lo califica como un "río suicida" porque arrastra millones de toneladas de sedimentos, que al llegar a las planicies bloquean su cauce, reduciendo su caudal. En las épocas de sequías el río se seca, produciendo gran mortandad de yacarés, carpinchos y peces, poniendo en serias dificultades a las comunidades aborígenes que dependen de sus aguas portadoras de subsistencia. Y cuando las lluvias son intensas y prolongadas como ha sucedido en los últimos tiempos, desborda con dramáticas consecuencias. Estamos acostumbrados a leer acerca de vegetales y animales en vías de extinción; pero que un río presente esa condición es algo que sorprende. Cuesta creer que ese curso que pinta un paisaje inconfundible pueda terminar convertido definitivamente en un camino de piedras, o en un cauce con bañados. Y eso ocurriría, según la bioguía.com, porque el Pilcomayo está sufriendo un fenómeno llamado extinción del cauce por atarquinamiento o colmatación, que no le ha ocurrido a ningún otro río en el mundo y que tiene causas que son responsabilidad del hombre. El atarquinamiento, vocablo que no figura en el diccionario de la Real Academia Española (RAE), es la elevación de un terreno por acumulación de sedimentos. Cuando en Bolivia no llueve, el río transporta poca agua y los sedimentos que debiera arrastrar se van acumulando en el lecho. El ministro paraguayo de Obras Públicas y Comunicaciones, Ramón Jiménez Gaona, denunció la mala gestión de la Comisión Trinacional compuesta por Bolivia, Argentina y Paraguay, encargada de la protección del río. En 2012, la Unión Provincial Coordinadora del Agua (Upca) de Formosa informaba que el Pilcomayo arrastra 125 millones de toneladas anuales de sedimentos hacia la cuenca inferior, siendo uno de los ríos que mayor cantidad de sedimentos transporta en el mundo. Unos están preparando su certificado de defunción, otros esperan que la Comisión Trinacional implemente los dragados y las obras necesarias. Aunque las predicciones no hablan de una fecha aproximada, es de esperar que estén equivocadas para que el río Pilcomayo siga figurando en el mapa sudamericano; para que continúe siendo la tradicional frontera de agua y vegetación entre nuestro país y un tramo del territorio paraguayo.

Edgardo Urraco





Recomendación al presidente Macri

Recomiendo al presidente Macri que no defienda públicamente a los policías que abortaron el brutal y sangriento asalto a una joyería, en Libertad al 300 de la Capital federal, de parte de una banda armada con armas de grueso calibre y hasta ametralladoras. Y que no se le ocurra convocar al efectivo que recibió un tiro en el pecho salvando su vida milagrosamente gracias al chaleco antibalas. Si así lo hiciere, corre peligro de que toda la prensa progresista y el kirchnerismo en su totalidad exploten en una defensa a ultranza de los criminales, especialmente de los que resultaron heridos en la refriega.

Marta Escobar

DNI 6.030.071





El Altar de la Paz en los billetes de 100

Ara Pacis Augustae (Altar de la Paz) es un altar y monumento dedicado a la diosa romana "Pax", erigido por el Senado romano para celebrar las victoriosas campañas de Augusto en Galia e Hispania, y la paz por él impuesta en su regreso triunfal a la capital del Imperio. Es de estilo romano imperial, de autor desconocido y se conserva en Roma en el "lungotevere in Augusta", y fue construido entre los años 13 y 9 antes de Cristo. Augusto fue el primer emperador romano, había nacido en Roma en 63 a. de C. y falleció en Nola en el 14 d. de C. Nombrado heredero por César a los 17 años, terminó con los cántabros y los astures, los dos últimos pueblos hispanos que combatieron a Roma. Fundó las ciudades de Mérida (capital de Extremadura) y de Zaragoza (capital de Aragón). El reinado de Augusto constituyó una de las épocas más brillantes de la historia romana. "Finisterre" es un latinismo que significa "fin de las tierras", lugar geográfico en Galicia (España), el más occidental del continente europeo, se atribuye este nombre al emperador Augusto, cuando vio el mar-océano (como así se le llamaba), desde ahí, y con el criterio de aquel entonces, de que la Tierra no era redonda, por lo tanto no se podía avanzar hacia lo desconocido. Por eso se consideraba que este lugar era el "fin de las tierras". Y ahora, lector que está leyendo, lo invito a buscar en su billetera un papel moneda de 100 pesos, que tiene en su anverso la efigie de Eva Perón, y verá en su reverso una reproducción de parte de un friso, y escrito a su derecha sobre el número 100, dice "Ara Pacis Augustae", corresponde al mencionado Altar de la Paz.

Omar Alfredo Re





Aborto: un problema humano

El aborto no es un problema sanitario, ni jurídico, ni económico, sino humano. Es el síndrome más cruel de la ética de la mismidad, que alude a la "dimensión estructural del ser" (J. P. Sartre), a lo que perdura a través de los tiempos. El individuo adulto y consciente y sus intereses, pasaron a ser el bien supremo relevante. Aborto libre, eutanasia prenatal e interrupción de embarazo, son eufemismos y sofisticaciones de autojustificación subjetiva. El embrión o cigoto es "viabilidad de persona". Y, si se pretende, equivocadamente, que no lo es, en el ciento por ciento de los abortos provocados, no terapéuticos, las prácticas para interrumpir esa factibilidad de vida se efectúan cuando la etapa embrionaria se ha superado y el ser ya es feto. El aborto es falta de información, falta de amor a la vida, falta de compromiso con la virtud de dar a luz a un nuevo ser, y de dignidad y respeto por la esencia de la humanidad. Enseñemos, eduquemos, iluminemos, emotiva y culturalmente, a esas 520.000 mujeres que integran la estadística anual, que abortan en Argentina, legal o ilegalmente.

María Rosa Rovira





Gracias a todos por el trabajo y el empeño

Quiero agradecer, junto a la Sociedad Argentina de Retina y Vítreo, a todos los que prestaron su colaboración y esmero para que se llevara a cabo con gran éxito en nuestra ciudad, los días 9 y 10 de marzo, el 1er Congreso en Argentina - Vitrex Digital 3D. Durante el encuentro se efectuaron cirugías en vivo con transmisión a nivel mundial en tres quirófanos en silmultáneo, con la participación de profesionales de México, Brasil y República Dominicana. Gracias a Microcirugía Ocular Rosario, a todo su personal médico, instrumentadora, administrativos y técnicos que prestaron colaboración con gran dedicación. Al Instituto Gamma, a todo su personal directivo, médicos, enfermeras, instrumentadoras, anestesistas, administrativas, mucamas, mantenimiento y sistema. Y a los profesionales que nos honraron con su presencia.

Doctor Matko Vidosevich