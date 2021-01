Opinión: "Pur cuá" soy carrocera

También tenemos un cachorro. ¿Y cómo lo llamamos?. Oscarcito, obvio. No le íbamos a poner Cacho, como el hijo de la Emilia (“¡ese boludo!”). Y así, una comida fallida “no tenía cara de mayonesa”. Un hecho se minimiza con un irónico: “¡Qué tragedia tan horribleee”. A la mamá de alguien que no razona bien “se le juntaron los dos partos”. A alguno que tiene mal aspecto se le pregunta: “¿Qué te hicieron?, ¿Quién te dejó así?”. O el infaltable: “¡Qué horrible que está esa criatura! ¡Cada día más igual al padre!”.

Mientras escribía esta columna, Sonia me intimó: “Si no me llegás a nombrar, no sé ni cómo catalogarte, mirá”. Ayer hablábamos de la influencia de la luna en el humor de la gente y yo concluí: “Si existe el infierno, debe estar tapizado de alunados”. Bueno, “aquí también me piden que abrevie”. Les recomiendo “preparar unos drinks” y ver la peli, hasta que “sientan que se están herniando”... de la risa, claro. ¡Au revoir, tesoros!.