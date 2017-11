Naturalizar el horror (II)

Decididamente quiero felicitar a la señora Edith Michelotti y por añadidura al Decano de la Prensa Argentina por esa brillante y conmovedora nota publicada en Cartas de Lectores del día 9 de octubre del corriente año. Según mi leal saber y entender, dicha exposición que no resiste el menor análisis, se inscribiría en los manuales de filosofía, psicología o sociología. Soy un lego en la materia y no sé discernir a cuál de ellos le correspondería. Lo que admiro es esa mirada tan puntual sobre una realidad más palpable cada día, innegable o indubitable por cierto. Pero la exposición de esa profesional, baluarte en su especialidad, refleja sin dudas el estado actual de la sociedad consumista en que vivimos. Todo aquel que como yo está en la adultez mayor, puede dar fe de que un gran cambio se ha producido. Ella lo expone minuciosamente y como amante de la buena lectura, lo guardo para compartirlo en alguna reunión. Lo verdaderamente preocupante es la insidiosa constancia, particularmente de los medios televisivos, al dar acabadas muestras en el día a día de todo lo que los constituye en prensa amarilla –qué destino el de este color– a diario y a cualquier hora muestran lo más bajo y denigrante de esta sociedad, corrupción en cifras siderales, asesinatos, violencia de género, secuestros, robos, y cuestionamientos al gobierno y a la oposición, lo que a mi modo de ver así alimentan el caldo de cultivo para la anarquía: haz lo que quieras, vive como quieras. La libre expresión expresada hábilmente por los productores de los programas televisivos, que actúa como un verdadero imán en un país cuya idiosincrasia se lo permite. Si te levantaras de la tumba Mr. Tato (Bores), el censor de los años 50, tendríamos a la caja boba como un verdadero elemento de educación, para lo cual según se escuchó antiguamente decir. Entre publicidad y programas por debajo de la mediocridad, se emiten toxinas al más alto nivel. Alguien dijo una vez que cada uno se castiga como quiere, aunque flagelarse, dicho en buen romance, tampoco sería de buen gusto llegar a semejante martirio. Cordiales saludos tanto a esta "periodista" ciudadana, como al diario La Capital de Rosario, a quien felicito por el fantástico cumpleaños y del cual soy consecuente seguidor desde mi infancia.

N. de la R: En la mencionada carta la autora instaba a no resignarse a convivir con el horror y las injusticias y bregar por un mundo con equidad, paz, libertad y justicia.





Seguiremos pidiendo justicia

Desde la Asociación de Derechos Humanos de Cañada de Gómez, a tres meses de la desaparición y muerte de Santiago Maldonado, movilizados por el reclamo de justicia, queremos hacer algunas consideraciones: Santiago Maldonado, como otras personas, estaba en ese lugar por ser solidario con el reclamo de una de las comunidades de los mapuches. Estaban cortando la ruta por un conflicto por el territorio que habitan. La respuesta del Estado fue mandar a la Gendarmería, que resuelve los conflictos como sabe, reprimiendo. Esta fórmula se repite constantemente en lugares y momentos diferentes. No son ni una práctica, ni un hecho aislado. El mismo Estado y los grandes medios de comunicación, la complementan con investigaciones, por lo menos confusas y operativos de prensa basados, en su mayoría, en noticias falsas que intentan desprestigiar a las víctimas para hacerlas culpables y justificar, en parte, su destino. Vemos con tristeza, una buena parte de nuestro pueblo que piensa que a ellos nunca les va a pasar. Incapaces de ponerse en el lugar del otro, de la familia que no sabe de su hijo o que se lo devuelven muerto, después de haberlos velado con el maltrato insensible. Cuando se abona la confusión, es necesario manejarse con cuidado, con respeto, no se debería colaborar en masificar mensajes violentos, que encima al otro día se desmienten. Más allá de la profundidad del río, del acuchillado, del camionero, del tiempo del cadáver, de la ausencia de golpes, de las ramas, de no saber nadar. Más allá del muerto. Hay un Estado que crea las condiciones que generan los conflictos, que es incapaz de resolverlo, que reprime y que no quiere asumir sus responsabilidades en cada uno de estos actos. Ante los abusos de poder del Estado, el pueblo movilizado ha mostrado ser el único capaz de defenderse a sí mismo. Y, al mismo tiempo, nos preguntamos por qué después de tantos años de democracia tenemos que estar atentos y seguir saliendo a la calle para que no nos impongan la historia de los "vencedores". Más allá de la respuesta, nos seguirá encontrando en el pedido de justicia, cada vez que el Estado, en lugar de garantizar nuestros derechos, procure que éste no llegue, se demore o le saquen la venda.

El día que Einstein dijo que no

Para recordar la imaginación de García Márquez lean este cuento titulado: "Einstein dijo que no". Cierto día el embajador israelí en Washington le ofreció al sabio ser el presidente de Israel. Einstein no lo pensó dos veces: dijo que no. Completando su negativa con una frase de ejemplo poco reiterado: "Nunca en mi vida he acometido un trabajo que no pueda completar a satisfacción de mi conciencia". El sabio aludía no haber sido dotado por la naturaleza para actuar en el campo de las relaciones humanas, y desconocía qué son las llamadas necesidades básicas, que prefiere seguir con sus números y negocios que han volteado al mundo al revés. Así pues, es fácil suponer que Einstein no hubiera servido para presidente de la República, habría sido un mandatario muy decorativo, en un país con otras necesidades. La historia ha comprobado que los hombres famosos por actividades distintas a la política han quedado siempre en la Presidencia de la República como un vestido mal cortado. Lo misterioso dentro de la política es que nadie se ajusta como no sea un político profesional. Los hombres de Estado no deben saber sino cosas del Estado. Cuando en base a su origen demuestran saber algo más, como de empresas, negocios, quiebras y resurgimientos económicos dudosos, la gente debe desconfiar de ellos. Un presidente de esas características seguramente terminará poniendo los pelos de punta a su pueblo, del mismo modo que Einstein supo ponerles los pelos de punta a los habitantes de Hiroshima y Nagasaki.

Telecom, una empresa ineficiente

La empresa que no puede mascar chicle y caminar al mismo tiempo. O internet o teléfono fijo. Hace aproximadamente 15 días estuve dos días sin internet. Comencé el rosario de reclamos a Telecom - Arnet. Respuestas deplorables cuando pude comunicarme. Asesores amables que repiten el mismo estribillo lleno de promesas. Esta mañana (15 de noviembre) "murió" internet, y a la hora "revivió" el teléfono fijo. Y sigo sin solución, prefiriendo internet al fijo por razones de trabajo. Soy cautiva de una empresa deficiente que no tendrá memoria de sus fallas al momento de facturar.

