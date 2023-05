Nación intervendrá en el conflicto por la recolección de residuos en comercios

El precio de la recolección no está regulado por la normativa, y los comerciantes denuncian que, haciendo abuso de posición dominante, la firma les impuso “aumentos desproporcionados, siderales e inconsistentes” de 305% en 12 meses , que no se condicen con el crecimiento y sostenimiento de la actividad del sector, lo cual induce a la inviabilidad de los establecimientos. Como ejemplo, exhibieron la factura de un local que pagaba 30.600, y hoy recibió una boleta de 93.300.

El municipio manifestó no poder intervenir dado que se trata de un conflicto entre privados, y una presentación ante la Secretaría de Comercio Interior de la provincia tuvo como respuesta que no era ámbito de su competencia. Mientras tanto, el temperamento de la empresa, denunciaron titulares de comercios, sigue siendo exactamente el mismo en lo que va de 2023.

Entonces, radicaron la denuncia en la Secretaría de Comercio Interior de la Nación, en la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia. La fueron a ratificar en marzo, y ahora está en evaluación, aguardando una respuesta. Esperan que el resultado sea una sanción a la empresa, en el caso de que se compruebe el abuso de posición dominante.

“La empresa demuestra con los porcentajes de aumento que ha aplicado en el último año no solamente su nivel de insensibilidad y negativa total a algún parámetro de negociación lógica, si no que expone hasta qué punto hace abuso de su posición dominante. Me aventuro a decir que no hay ninguna empresa en el país que haya podido aumentar un 305% el valor de sus servicios o productos, como sí lo hace Clean City a partir de controlar el 80% del mercado”, lanzó Alejandro Pastore, presidente de Aehgar.

En ese sentido, esperan una “resolución ejemplificadora” por parte de la Comisión de Defensa de la Competencia, ya que sostienen que “las pruebas son contundentes”. Por otra parte, aguardan por una mejora del marco normativo en la ciudad, que permita con distintas herramientas que están en estudio llegar a una posición de mayor justicia en relación a un servicio que es necesario por las características de la actividad que desarrollan.

Cambio de paradigma

Las cámaras de pequeños y medianos comerciantes recolectaron apoyos en el Concejo. El bloque Ciudad Futura diseñó una batería de iniciativas con el fin de proteger al comercio local y ordenar ese segmento de la economía. “Desde el año pasado estamos trabajando junto a titulares de comercios e industrias que nos acercan este reclamo. Propusimos que la Municipalidad pueda regular este mercado fijando una tarifa máxima, en base a un estudio de costos que transparente los ítems que hacen al precio de este servicio”, recordó el concejal Juan Monteverde.

También plantearon la posibilidad de incorporar a los recuperadores urbanos en la recolección de reciclables para alivianar el volumen de residuos y, por ende, el costo del servicio. “Propusimos hacer de esta situación crítica una oportunidad: si el municipio cuenta con la empresa Sumar, que tiene la capacidad de prestar un tercio del servicio de recolección domiciliaria, por qué no pensar que pueda empezar a participar en este mercado de grandes generadores hoy monopolizado por una empresa que asfixia a los comercios”, detalló Monteverde.

En es sentido, dijo que “no implicaría una inversión de envergadura, y permitiría al municipio un tiro a tres bandas: participás del mercado y establecés una tarifa testigo, ayudando así a los comerciantes y saneando este segmento de la economía; incorporás a los recuperadores urbanos en la fracción reciclable generando mayor inclusión social y cuidado del ambiente porque enterrás menos residuos; y, por último, este servicio puede implicar una nueva fuente de recursos en unas arcas municipales siempre alicaídas. Si querés planificar aún más allá,podemos inclusive pensar en el procesamiento de los residuos reciclables con agregado de valor en la planta de Bella Vista”, indicó.

El edil subrayó que puede ser una oportunidad para cambiar el paradigma en la gestión de residuos. “Sin actualización por inflación, Rosario va a destinar en todo el año 16 mil millones de pesos en recolección de residuos y enterramiento. El nivel de dependencia del municipio con estas empresas prestatarias es enorme pero además carísimo. Necesitamos hacer más eficiente a Sumar y la planta de Bella Vista para ganar en soberanía público-estatal en la gestión integral de los residuos, y para eso es necesario tener la decisión política y animarse a hacer las cosas de otra manera”, cerró.