Mercedes en la Fórmula 1, hoy como ayer

El 4 de julio de 1954 no fue un día más para Alemania. De ninguna manera. Después del desastre que dejó el nazismo en el mundo entero, pero sobre todo en su país tras la caída y la victoria aliada en la Segunda Guerra Mundial dos acontecimientos fundamentales lo harían asomar la cabeza de nuevo. Tenía que ser en el deporte, la principal vidriera en tiempos de paz que lo volvieran a mostrar como una nación en recuperación. Así fue que ese día logró dos hechos históricos. El primero, el denominado Milagro de Berna, fue ganar su primera Copa del Mundo, al vencer 3-2 en la final del Mundial de Suiza a la poderosa Hungría, quitándole el invicto de 33 partidos y vengando la humillación de la fase de grupos donde había sido goleado 8 a 3. El otro, y por ese partido de fútbol, quedaría grabado como el Milagro de Reims. Y fue el debut con victoria de Mercedes Benz en la Fórmula 1, de la mano del Chueco Juan Manuel Fangio. Por eso, el de ayer fue un día muy especial para la casa alemana, que 66 años después de aquella hazaña inicia un año insólito de la Fórmula 1 copando la primera fila del Gran Premio de Austria, que se larga hoy a las 10.10 (transmisión de Espn desde las 9.30) con Valtteri Bottas y Lewis Hamilton.

Cuando Fangio, que ese año había vencido ya en Argentina y Bélgica pero con Maserati, le ganó por menos de un segundo la carrera a su compañero Karl Kling, iniciaba una nueva era en la F-1. Por su carenado y su color, aquellos magníficos modelos Mercedes W 196 R fueron bautizados las Flechas de Plata. Y cuando el team alemán, después de los títulos del argentino en ese 54 y 55, decide su retiro abrupto tras la tragedia de Le Mans, cuando retorna para 2010 sus autos conservaron el aura y a partir de 2014 iniciaron una racha impresionante de seis títulos al hilo, 5 de Lewis Hamilton y 1 de Nico Rosberg.

Mercedes tuvo para celebrar ayer entonces por partida doble, ya que como era sabido tras la primera actividad oficial del viernes, copó la primera línea de largada, claro que con Valtteri Bottas buscando asomar una vez más el hocico, ganándole la primera clasificación del año a Hamilton por apenas 12 milésimas.

De aquel debut con Fangio a la primera prueba en serio de este año insólito mundial, algunas cosas cambiaron De aquel debut con Fangio a la primera prueba en serio de este año insólito mundial, algunas cosas cambiaron. Una tiene que ver con la pandemia, y ver un autódromo como el Red Bull Racing vacío provocó cierta tristeza, en un contraste total con el público que abarrotó en el 54 el autódromo francés de Reims, sede de los GP de aquella época.

GP Francia 1954, debut triunfal de Mercedes con Fangio

Y la otra tiene que ver con que por primera vez las Flechas de Plata se vistieron de negro. Y en eso tuvo que ver la decisión del equipo de apoyar la lucha que parece decidido dar Hamilton contra el racismo.

Lo que no parece haber cambiado es precisamente el dominio de Mercedes. Es más, No sólo Red Bull y Ferrari no pudieron acercarse, sino que aparecen más distantes y otros equipos le disputan el segundo lugar no sólo que parece que Red Bull y Ferrari no pudieron acercarse, sino que aparecen más distantes y otros equipos los acechan para disputarle el segundo lugar. Si bien Max Verstappen largará 3º, lo hizo a más de medio segundo de Bottas. Eso sí, calzó neumáticos medios en la Q3 y con ellos largará, a diferencia de Bottas y Hamilton que lo harán con los blandos. Y del holandés al décimo Daniel Ricciardo hay menos de un segundo, con los McLaren y los Racing Point dispuestos a dar la batalla en el 2º pelotón.

La clasificación del GP de Austria 2020

Verstappen y Red Bull tienen expectativas, mientras que Ferrari vio como se complica cada vez más. El echado tetracampeón Sebastian Vettel ni siquiera entró al último corte clasificatorio y a duras penas la joyita de la Scudería, Charles Leclerc, arrimó 7º. Mercedes tiene la mesa servida. Hasta le aprobaron el sistema DAS de la dirección, protestado por Red Bull. Todo indica que seguirá haciendo historia, como hace 66 años.