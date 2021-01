Luciano Pereyra: "Con tantas adversidades la vida te enseña"

Estoy muy ansioso y feliz sabiendo que vamos a hacer un gran concierto, después de un año tan difícil, sin subirme al escenario. Es raro también, la pandemia me encontró en mi casa en Luján y eso es raro porque no tenía conciencia de lo que era estar un enero en mi casa. Para esta época ya estábamos con los festivales y las giras por el país. Este verano se vive de esta manera, después de un año sin tocar, pero con mucha ansiedad de saber que faltan muy poquitos días para llegar a Rosario. Me da mucha emoción también encontrarme con el público, me deja tranquilo que la gente de la producción piensa cada detalle y nos dicen lo que tenemos que hacer y cómo seguir los protocolos. Los productores están muy al tanto para cuidarnos y cuidarnos entre todos. Hay tanta gente que trabaja detrás cada espectáculo o del entretenimiento en general, fue uno de los rubros más castigados y golpeados y somos los últimos en regresar. Ahora tenemos esta posibilidad pero vamos a hacer las cosas bien, a la perfección, para que esto funcione y sigan los conciertos. Es una manera de empezar a salir y perder el miedo, con todos los cuidados que tenemos que tener, que la gente esté con sus barbijos, con su potecito de alcohol en gel y así poder disfrutar juntos.

luciano1.jpg

Después de tanto tiempo sin tocar, ¿te fue difícil elegir las canciones que integran el repertorio de los nuevos shows?

La música al igual que la vida te va llevando por diferentes estadíos, momentos y sensaciones, y un concierto tiene mucho de eso ¡Pero pensar que lo vamos a poder hacer de manera presencial ya es una fiesta! Imaginate que hace un año que no me subo a un escenario con público. Estamos todos como revolucionados de ganas y de entusiasmo, de nervios y de un montón de sensaciones y emociones tan lindas. El año pasado estábamos en Punilla, en Jesús María, en Cosquín, viajábamos a Chile, Uruguay, México, pero ahora no tenemos la gimnasia de los escenarios, estuvimos descansando durante un año y volver es un encuentro maravilloso con la música y la gente. Por eso en el show pasamos de “Eres perfecta” a una súper balada como “Me enamoré de ti”, “Porque aún te amo” y terminamos con “Como tú”, hay un montón de canciones que quedan afuera, pero haremos un pedacito de concierto a la carta y que la gente pida sus preferidas. Hay canciones que hace mucho que no toco o están en el baúl de los recuerdos, pero el público las pide, eso está buenísimo y es muy divertido. ¡Después termina siendo un concierto como los del Chaqueño que duran tres horas!

¿Cómo llegás físicamente y con la voz, en un año en que no hubo conciertos?

Yo entrené durante todo el año, no descansé con eso. Es como que estás entrenando pero no jugás el partido de fútbol. Me falta escenario, pero durante el año estuve entrenando la voz, tomando clases de canto, de foniatría, entrenando físicamente en casa como se podía. Es momento de readaptarse, sé que pronto vamos a volver a la normalidad. Además, antes de viajar nos vamos a hisopar y tenemos que tener el resultado de Covid negativo, de lo contrario no hay manera de que esto funcione. Estamos con el equipo trabajando para la tranquilidad de todos y poder disfrutar de lo que hacemos, porque en este trabajo también tiene que disfrutar el público. Al principio da temor o incertidumbre, pero creo que nos va hacer muy bien desde arriba del escenario y al público volver a encontrarnos. Por fin llegó la hora de hacer un concierto de manera presencial y estoy muy ansioso de que llegue ese momento.

Durante la pandemia hiciste varias colaboraciones, ¿Veremos algo de eso en este show?

Hay canciones muy lindas como “Lleguemos a tiempo”, con la mexicana Edith Márquez, canción que formó parte de un proyecto de Navidad con muchos otros artistas y para mí fue maravilloso poder hacerlo. El disco se llama “Eterna Navidad” y estuve con Alejandro Fernández, Morat y Danna Paola, Juanes, entre muchos otros que nos juntamos para hacer este proyecto tan lindo, donde cada uno grabó desde su casa. También lo que hice durante la pandemia fue terminar el disco nuevo, me toca viajar a fin de febrero a México para terminar de hacer colaboraciones con artistas de allá. Aunque ese viaje está a la orden del día, porque un día viajás y al otro día no. Con respecto al concierto, estará acompañado de muchos visuales, será un concierto enfocado a lo acústico, un poco unplugged, con los clásicos y las últimas canciones, hasta abril o mayo que tengamos el disco y volvamos a las giras con nuevo material.

luciano2.jpg

¿Cómo será el nuevo disco?

Es un disco que nos llevó por Miami, México, Colombia y Chile. También estuvimos en Los Angeles componiendo con diferentes músicos y artistas como Aureo Baqueiro y Andrés Castro, con quien trabajo hace muchos años. En México surgieron otras colaboraciones y nos queda viajar para hacer los videoclips con artistas de España y Chile, es un disco que me llevó por muchos lugares y es una mezcla súper linda con muchas historias. Estoy muy ansioso con la salida del disco, sigue estando esa mezcla de nuevos sonidos con el folclore y esa raíz que yo siempre llevo. Hay canciones que compuse el año pasado, tan distinto y raro, pero a la vez me llevó a compartir la música con Edith Márquez, Raphael y grabar con Lang Lang. Todo eso forma parte de este disco y está buenísimo ¡Aunque no aguanto más! Quiero que suceda ya, porque fue posponer fecha tras fecha, teníamos pensado terminar el disco para agosto del año pasado, pero no se pudo hacer.

¿Qué sensaciones te genera haber cumplido veinte años en la música?

Pienso en qué hermosa es la vida, desde un primer disco a la fecha, pasando por situaciones buenas, malas o regulares, superando una pandemia, de eso se trata la vida. Cuando tenés la posibilidad de sobrellevar esas situaciones con música y después esas experiencias terminan en una canción y poder compartirlo con la gente es algo maravilloso. El otro día veía una serie que decía que “si la vida te da limones hacelos limonada”, la cuestión va un poco por ese lado, es parte del aprendizaje de todos los días. Tengo la posibilidad de agradecer lo que me toca vivir porque algunos en la pandemia lo pasaron mal, tuvimos momentos duros en la incertidumbre de no saber qué iba a pasar, pero tener lo básico y lo esencial para vivir como un techo, un plato de comida y una ducha caliente fue una bendición. Además pude seguir trabajando de lo que me gusta, hacer canciones y poder compartirlo con la gente, que estaba en la misma situación de uno en el confinamiento. Nos pudimos reencontrar en la música, con libertad, con sueños y con entusiasmo, en un año tan raro en general y en especial para los músicos. Recuerdo haber cantado a un Papa tan querido como el Papa Juan Pablo Segundo, también a Diego Maradona en su partido homenaje de despedida y ahora la pandemia me da la posibilidad de compartir una canción del disco de 60 años con la música de Raphael. Yo lo escuchaba desde chico, mi vieja ponía Raphael mientras limpiaba y era el re programa para mí escuchar sus canciones. La vida tiene tantas adversidades y controversias, pero te termina dejando una enseñanza.

¿No te llevás muy bien con los shows por streaming?

Durante la pandemia las redes sociales hicieron su parte e hicimos un concierto por streaming, que ojalá no se repita esa experiencia. Muchos dicen que las redes y la virtualidad llegaron para quedarse, ¡Pero yo al streaming lo hecho a patadas, no quiero que se quede nunca más! Fue una herramienta que valoro y agradezco por la posibilidad de estar en contacto con el público. Por suerte ahora volvemos de poquito a la presencialidad y esperemos que todo salga bien para ir recuperando la normalidad. Es muy importante la apuesta en Rosario, estoy con muchas ganas y con fe.