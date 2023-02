Los transportes escolares de Rosario se redujeron a la mitad

Este año los padres deberán hacer malabares cuando inicien las clases, porque en algunas zonas de la ciudad ya no se consigue el servicio

Hay zonas de la ciudad donde no hay transportes que lleguen, porque los que quedaron en pie no dan abasto para cubrir la demanda de todos los barrios.

Durante la pandemia el rubro se vio muy golpeado y hubo una fuerte sangría que redujo la plantilla un 50% . Pero luego, esta caída no se detuvo, y otra cantidad dejó por el volumen de gastos que existen para mantener la traffic en la calle, que convierte a la actividad en una poco rentable.

En el 2019 había 368 transportes habilitados. En 2020 no se hizo ese proceso, porque no pudieron trabajar. En el 2021 el municipio les dio una prórroga, y extendió la habilitación que quedaba de 2019. El 2022 fue el primer año en el que tuvieron que volver a hacer el trámite, y quedaban solamente 168. Este año aún no abrieron las inscripciones.

“Hubo muchísimos que dejaron por todas las deudas que dejó la pandemia. En ese momento bajó un 30 o un 40%, y después de los que quedaron también se fueron bajando algunos por los aumentos excesivos de todos los insumos de la actividad: desde el diesel, hasta el seguro, y los repuestos”, contó Sel Ruiz Brizuela, presidenta de la Cámara de Titulares de Transporte Escolares de Rosario.

Los que se bajaron fueron en su mayoría las personas mayores, que había muchas, los que no pudieron sostener los vehículos generando deuda de patente, y los que tenían el vehículo guardado en algún estacionamiento y no juntaban recursos para vivir, así que tuvieron que vender el vehículo para saldar deudas.

En tanto, hubo muchísimos jóvenes que vendieron los coches y se pusieron un negocio, también para sobrevivir. Hubo otros que consiguieron trabajo, y después de la pandemia se quedaron allí y dejaron el transporte.

Paralelamente, se ha hecho muy difícil sostener los vehículos y también cambiarlos, porque los precios se han ido por las nubes: los utilitarios no bajan de 6 o 7 millones de pesos. Para los que se quedaron manejando, sobrevivir es cada vez más difícil.

El verano también fue duro: la mayoría sobreviven llevando niños a colonias, pero los gremios que las organizan no pueden pagar mucho, y algunos también tuvieron que bajarse de esa actividad para parar la olla por la imposibilidad de hacer frente a los costos básicos.

En este marco de baja oferta, los padres se desesperan. Hay zonas de la ciudad donde no hay transportes que lleguen, y los chicos están mucho tiempo arriba del coche hasta llegar a su casa. “Obviamente esto trae inconvenientes y hay zonas sin cobertura porque los que quedamos, no damos abasto. Hay escuelas que tienen chicos de algunos barrios a los que justo los dos transportes no llegamos, y tampoco son tantos como para poner otro vehículo y que pueda sostener la estructura de costos”, explicó.

Sin embargo, y a pesar de que algunos transportistas contaron a La Capital que el año pasado en algunos casos hubo chicos que permanecían sobre el transporte casi dos horas, desde la cámara negaron que se haya prolongado ese tiempo, y dijeron que el máximo que se maneja no supera entre los 30 y 45 minutos.

“No me consta y sinceramente no creo que sea real. Porque no creo que un padre lo permita, y tampoco es bueno para el transportista porque el chico tiene hambre, se descompone, tiene ganas de hacer pis. Lo tendrías que bajar en el medio del recorrido con los otros arriba. Operativamente es imposible”, explicó Brizuela.

Aumento de cuota

Desde la Cámara de Titulares de Transporte Escolares de Rosario anunciaron que el aumento en la tarifa para el comienzo de año va a ser del 40%, por lo que la cuota va a costar entre 17 y 25 mil pesos por mes y por niño según el servicio.

El año pasado se aumentó de a 15% cada tres meses, muy por debajo de la inflación anual. La última vez fue en septiembre. Ahora tendrá un nuevo incremento de 40% para equilibrar ese margen.

“Desde septiembre a hoy, sufrimos un 23% de aumento solo en combustible. El seguro subió 40%, y los repuestos se encarecieron en un 100%. Como lamentablemente tuvimos todos esos incrementos, se arranca con un aumento de la cuota”, dijo la referente de la cámara, Sel Ruiz Brizuela.