Los robos, la otra cara de la Fiesta de las Colectividades 

Daniel Acosta, jefe de la Unidad Regional II, remarcó que hubo mucha presencia policial, con más de 160 efectivos en el servicio interior y exterior, requisas y controles en las entradas, y recorriendo la zona. El dato es que la policía perimetral la ponía la provincia y pagaba adicionales el municipio, y luego había dos agentes por carpa que abonaba cada colectividad.

"También se coordinó con taxistas y colectiveros para cuidar las paradas. Eso favoreció a la baja cantidad de hechos denunciados. El operativo fue similar al año pasado, pero más ordenado. La gente se comportó muy bien y no hubo disturbios", confió el jefe.

Taxis en peligro

Hubo seis denuncias de taxistas que tomaron viajes en Colectividades y sufrieron robos de esos pasajeros. Todos fueron el fin de semana (incluido el lunes) y quedaron registrados como accionamiento de botones de pánico, aunque luego no se traduzcan en denuncias. "Nosotros cumplimos en ir y trabajar, si bien hubo una buena organización con la Municipalidad para tener una parada cercana, pedimos policía y muchas veces no estaban en la colectora. También pusimos algunos corredores seguros para prevenir y mucho no funcionaron. No dieron resultado", se quejó Marcelo Díaz, referente de la Cámara de Titulares de Licencias de Taxis (Catiltar).

En ese sentido, dijo que los conductores que trabajan de noche están notando un incremento de los episodios en toda la ciudad: hubo 10 en septiembre, 27 en octubre y en medio mes de noviembre hubo 14. "La mitad están sucediendo en barrio Las Flores. No queremos estigmatizar, pero es lo que está pasando, deberían investigar. Son siempre las mismas parejas de delincuentes. la mayoría no son violentos, son rápidos, con cuchillo o revólver, te roban el teléfono y la recaudación y te tiran la llave para que no los sigas", contó.

En tanto, hubo otros hechos menos graves y anecdóticos a personas que estaban trabajando en la fiesta, que no por eso dejan de despertar furia y angustia en sus víctimas. El productor de bebidas Matías Jurisich, que preparaba tragos con sus licores en el stand de Croacia, sufrió el robo de una caja de botellas de su producción artesanal mientras estaba descargando mercadería de su auto en la calle Los Inmigrantes, la traza de adoquines que pasa por detrás del predio, del lado del río.

El hecho sucedió en un momento de descuido por la tarde, cerca de las 15 y a la luz del día, con mucha gente alrededor. Justamente, Jurisich remarcó que la seguridad dentro del perímetro, sobre todo por la noche, mejoró mucho. Pero antes de las 17, cuando las carpas están cerradas, muchas personas dan vueltas por el predio sin que nadie las controle, y a su entender solo deberían poder acceder los organizadores.