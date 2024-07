Los Pumas, con actitud, se quedaron con la revancha ante Francia

En los primeros minutos, el seleccionado argentino ganó muchos metros con su pack de forwards, los cuales buscaron poner el juego adelante. Es así que a los cinco minutos, Franco Molina se cortó, pero no pudo romper la defensa francesa. Pero de a poco, con algunos errores de manejo, la visita empezó a lastimar y tras una pérdida en el medio del campo pegaron primero con un Baptiste Serin encendido, rápido y lúcido que estuvo al mando de un seleccionado que bajo sus órdenes tuvo siempre todo claro: no regalar ni perder nada. El capitán apareció como quiso por una de las puntas, recibió un buen pase y apoyó el primer try del encuentro que avizoró un panorama no muy alentador.