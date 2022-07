Los entretelones de los días previos a la Guerra de Malvinas, en clave de sátira

¿Cómo surge la posibilidad de hacer esta obra?

Es parte de un ciclo que se viene organizado entre Patricia Pareja y el Espacio Cultural Universitario (ECU) con lecturas de obras de teatro clásicos o no estrenados, con distintos artistas de diferentes formas de hacer teatro. Patricia me invitó a dirigir este texto de Patricia Suárez. Con Patricia Pareja me crucé antes en el ciclo de microteatro y con Patricia Suárez a partir de la obra “Pecados devorados”. Ahí surge el elenco. En ese momento uno de los personajes lo iba a hacer Patricia Suárez y ahora lo va a hacer Miriam Tissone. El cambio se debe a que en el momento cuando lo íbamos a leer algunos de nosotros tuvimos Covid.

image (81).jpg El director Gustavo Maffei.

¿A qué se debe el título, “Under Pressure”?

Es una obra que cuenta el encuentro de algunos personajes de alguna manera emblemáticos de la época y lo que fue la Guerra de Malvinas. La obra transcurre en el momento en el que se está decidiendo la guerra. Ahí aparecen la Princesa Lady Di, que justamente está en Argentina de visita, y se encuentra con la empleada del lugar. Hay toda una relación entre ellas dos. Por otro lado, pero en Inglaterra, se encuentran la Reina de Inglaterra, Isabel II, y Margaret Thatcher. Después hay otro personaje, que es el que hace Franco, que es el marido de la empleada, con la que viven en Argentina, y que irá a la guerra. La historia está contada en ese contexto que en realidad es una sátira de un encuentro entre todos ellos en el año 82 cuando todavía no estaba consumado el hecho de que iba a ver una guerra. De alguna manera, casi desde una mirada cruzada por el humor, habla de ese horror que es la guerra. Es una forma distinta de hablar de eso.

¿Cómo aparece el humor en ese contexto?

Diría que es novedoso poder hablar de este tema con una mirada desde el humor sin dejar de decir el horror que es. La verdad es que es una mirada muy respetuosa y a la vez muy dolorosa. La obra no hace más que mostrar el patetismo de la situación de estos personajes.

¿Cuál fue el desafío como director de abordar un texto que tiene como punto de partida un hecho histórico, trágico y que como ustedes dicen, es una sátira?

Desde ya es un desafío porque no me caracterizo por trabajar desde el humor, básicamente, pero sí me gusta y disfruto cuando veo un espectáculo de ese estilo. No todos los humores me gustan, pero este particularmente sí porque se mete con un tema que es complejo para hablar desde ahí. Y entiendo que está muy bien planteado, porque si bien lo cuenta desde el humor, no deja de decir lo que tiene que decir, el espanto que es una guerra para todos. Por otro lado, disfruto mucho particularmente de juntarme y trabajar con colegas con los que no he trabajado. Venimos de lugares distintos, de formas de producir distintas. A mi en general me gusta mucho esto, y en este caso, salvo con las dos Patricias, con el resto del elenco no había trabajado nunca. Ví trabajos que habían hecho, pero es la primera vez que vamos a trabajar juntos. Así que para mí eso tiene un plus más que interesante y lo paso bien.

El texto gira en torno a Margaret Thatcher, la Reina Isabel II, Lady Diana, una empleada argentina y su novio a punto de ir a la guerra El texto gira en torno a Margaret Thatcher, la Reina Isabel II, Lady Diana, una empleada argentina y su novio a punto de ir a la guerra

¿Cómo va a ser la puesta en escena teniendo en cuenta que se hace en el ECU y no en una sala teatral?

La característica es que encierra algo del teatro leído, pero tiene sus aditivos en cuanto a un vestuario o una característica que se le imprime extra. No es sólo leerlo, sino que se acerca a una especie de teatro semimontado. Hay una lectura con una impronta que excede a la sola lectura.

¿Qué te transmitió sobre las razones para escribir el texto?

En realidad no llegamos a charlar porque el montaje fue un poco complejo porque lo ensayos que pudimos hacer fueron online y recién ahora nos estamos pudiendo juntar y al estar Patricia en Buenos Aires era inevitable poder hacerlo de otra manera. Pero de alguna manera lo que charlamos sobre esta obra es que para ella poder hablar de estos temas era fundamental hacerlo desde la óptica del humor. Si bien es una característica dentro de muchas obras suyas, creo que para ella era importante poder decir algo al respecto, pero de esta manera, y estaba muy feliz de que lo leamos y lo hagamos. Aunque llegamos a ensayarla, por el Covid nos quedamos todos con mucha bronca por no poder hacerlo en ese momento un par de días antes del estreno y con Patricia Suárez actuando.

¿Qué significa para vos abordar este tema y de esta manera?

Cuando esto ocurrió yo era muy chico, iba a la primaria y tuve una primera visión de todo eso, sobre lo que podía ser la guerra, la idea del héroe, la idea de ganar. De alguna manera era complejo entender el contexto en el que estaba ocurriendo. Con los años uno va enterándose de otras cosas, pero desde niño entendía que esto era un espanto. Hoy poder hacer una obra y acercarme al tema desde el humor, me parece importante y necesario encontrar este abordaje de un hecho tan sensible para nosotros como argentinos.