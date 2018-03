Los abuelos y el deseo de dar

Cuando los recuerdos son más fuertes que la esperanza, es allí cuando comenzamos a envejecer y quisiéramos decir, aconsejar o enseñar las experiencias, pero no es posible en este mundo que vivimos ya dicen que los adultos que nos siguen saben más que nosotros por sus estudios. Y los jóvenes van de prisa por un camino desconocido y que no reconocen que nosotros lo hemos caminado y podemos asesorarlos, pero somos ya viejos y no sabemos nada. Es increíble ver a los abuelos en geriátricos esperando y olvidados, como con ganas de hablar, sin voz ni con quién hacerlo. Es increíble como nos olvidamos que los abuelos aumentan sus años, pero no son "algo", sino que siguen siendo personas que sienten y tienen necesidad de amar y ser amados. Es triste ver un mundo que corre y no vive, que dicen saber todo y no saben nada, que no viven sino que subsisten. Pobres de ellos que llegan a la vejez y no han vivido, sólo han aparentado vivir, que han competido, que han discutido y que muchas veces pareciera que están peleados con ellos o con la vida misma. A toda esa juventud que hoy corre tan de prisa les aconsejo que vivan, que amen y que por sobre todo respeten a los viejos y brinden un poco de amor y compañía. Y al gobernador actual le solicito que revea el decreto 31.120, del año 2006, en el cual nos otorgaron el salón de calle Chacabuco 1371 y no nos permiten entrar porque no hay lugar, y que cuando hacen reuniones no nos invitan, y en nuestros reclamos dicen que no fuimos más ni aparecemos en reuniones que no nos invitan. Eso es una forma de subestimar a los abuelos que con ganas de trabajar, como lo hacíamos, no tenemos un espacio ni voluntad de quienes gobiernan en la provincia de escuchar, ni reintegrar lo otorgado por un decreto que ganamos trabajando en geriátricos, escuelas, hogares, haciendo campañas, y vestidos de Papa Noel llevamos juguetes a niños en hogares y hospitales. Y no dejo de mencionar como Abupayas —vestidos de payasos— concurríamos al Hospital Provincial de Rosario a acompañar a niños con leucemia. Muchas veces estando en soledad me pregunto, ¿no es esto un caso de violencia a los abuelos?

Martha Chimento

Fundadora de Abuelos Sustitutos