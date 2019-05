León Barreto: "Seguiremos trabajando por Funes"

El intendente de Funes y candidato a la reelección, Diego León Barreto, se refirió al resultado de las Paso en esa ciudad, que lo colocaron en segundo lugar detrás del kirchnerista Roly Santacroce "Una vez más el escenario será como en el 2015: nosotros o el Roly Santacroce. Estamos convencidos de que el vecino pondrá en la balanza lo mucho realizado en estos tres años. Sabemos que no alcanza, que falta mucho. pero sabemos cómo hacerlo", afirmó .

Es que una vez más en Funes, tal como sucedió en 2015, el duelo por la intendencia será Santacroce—León Barreto. "En estas elecciones se define qué tipo de ciudad queremos para el futuro. O la ciudad segura que estamos construyendo día a día, con obras, para recuperar 20 años de atraso, o el modelo que ofrece Santacroce, que pone como ejemplo a otras ciudades del gran Rosario", dijo Barreto respecto del escenario electoral que se le presenta a la ciudad.

"Queremos seguir teniendo la ciudad que tenemos. Y queremos darle a nuestros vecinos lo que aún no hemos podido solucionar. Esto es una cuestión de tiempo. No se puede hacer en tres años lo que no hicieron en 20. Por esta línea y con estos objetivos seguiremos trabajando por nuestra ciudad", remató.