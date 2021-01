La UCR insiste con el frente de frentes y le mete presión a Lifschitz

“Tanto los legisladores como las autoridades locales coinciden en que el nombre indicado para representar a la oposición nucleada en este nuevo frente en las próximas elecciones es, ni más ni menos, que Miguel Lisfchitz”, señalaron en un comunicado.

Y agregaron: “El actual presidente de la Cámara baja y gobernador durante el período 2015-2019 supo construir durante su gestión, mediante el trabajo conjunto con dirigentes radicales de toda la provincia, el consenso necesario para lograr una amplia representación y el equilibrio de poder”.

“Nadie es ajeno a la realidad de que es el dirigente opositor con mejor imagen positiva”, afirmaron, pero no descartan que si el ex intendente de Rosario no acepta la propuesta se deba continuar en la búsqueda del candidato adecuado para consolidar esta alternativa electoral.

“Necesitamos poner freno al kirchnerismo —señalaron desde el radicalismo—. Tanto en Santa Fe como en el país somos testigos del autoritarismo y el avasallamiento a las instituciones. No podemos ser indiferentes, ya lo vivimos, y no queremos más corrupción e impunidad”.

A fin de año y comienzos de 2021 Pullaro y el presidente del bloque de la UCR en el Senado, Felipe Michlig, aceleraron la construcción de una nueva alianza. La idea es apoyada por la mayoría del radicalismo y del PRO, pero es resistida por un sector del partido fundado por Mauricio Macri, y especialmente en el socialismo.

De hecho, el fin de semana el propio Lifschitz le bajó las chances al acuerdo: “No creemos que la sociedad nos esté pidiendo eso, tampoco hay un diálogo, coincidencias de programas, ideas, principios, que nos permitan pensar en esto. Creo que es un momento de pensar, más que en estructuras y rejuntes políticos, cómo logramos mayor cercanía con la opinión pública, con la sociedad civil”.