"La suerte", una obra sobre el deseo y la responsabilidad de ser padres

78662567.jpg

Es una obra española. ¿Cómo acceden y qué te interesó de esta pieza?

Es una obra de Juli Disla y llegó a nosotros porque en Timbre 4 se realizaba un ciclo de lectura de obras españolas. Era teatro leído y lo hicimos para participar de ese ciclo. Yo soy profesor de teatro en Timbre 4 y el material nos súper interesó. Era un ciclo de teatro leído, pero con la directora y el otro actor hicimos seis o siete ensayos, teníamos un entusiasmo muy grande. De la obra me interesa la temática, cómo estaba escrita, lo testimonial que es. El autor junto con su pareja la está haciendo en este momento en España. Adoptaron un nene que ahora tiene cuatro años, entonces en realidad estás actuando algo que está sucediendo en este momento.

Aunque son temas sobre los que se legisló hace más de 20 años, ¿por qué siguen teniendo actualidad?

Son actuales y España también se legisló aproximadamente en la misma época. Acá se empiezan a ver parejas de mujeres o varones que adoptan, o que hacen fecundación o vientres subrogados. Hay mucha paternidad homoparental que se empieza a visibilizar. Igualmente llama la atención y un poco de eso habla la obra porque aborda cómo ellos vivieron el proceso de la adopción y también, una vez que nació, cómo la sociedad va viendo a esos dos papás con un nene. Ellos se preguntan también cómo es criar un hijo en una sociedad que está formateada para que un hijo tenga todo el tiempo referencias heteronormativas.

78662913.jpg

¿Por qué continúa siendo un tema sensible o que genera polémica?

A veces la ley va por delante de los cambios en la sociedad y a veces por detrás. Creo que vivimos en un momento en el que la ley de alguna forma fue por delante y está bueno que sea así. Creo que a la hora de legislar es bueno que una ley otorgue derechos a minorías porque si esperamos que las mayorías estén totalmente de acuerdo y lo acepten empieza a perder tanta necesidad y ahí está el factor importante. Más allá de eso, adoptar es difícil para todos, inclusive para una pareja heterosexual y tiene que pasar por cosas tremendas y de eso también habla la obra. No es una cuestión arbitraria que no le quieren dar un hijo a una pareja homosexual o heterosexual. Ahí la ley de adopción cambia el eje porque no se está buscando un nene para una pareja. Lo que se busca es una familia para un nene que no tiene dónde vivir. No es conseguir un nene para esta pareja. El eje pasa diametralmente opuesto a eso. Eso es algo de lo que habla la obra y empieza a trascender lo homoparental y habla de la adopción en general.

Eso también evita la posibilidad de victimización de cualquiera de los involucrados.

Es una familia para un nene y no un nene para una familia. Y eso es bueno porque uno lo puede entender pero a mi me llevó una obra de teatro la comprensión total de eso y creo que durante la obra el público se va con esa comprensión de un montón de esas cosas porque termina hablando de la adopción no homoparental, sino en general, y de la paternidad y la maternidad en general. Atraviesa a todo tipo de público. Y creo que hay algo que es importante y es que no se victimiza nadie. No es la situación de dos pobres gay que no pueden adoptar. Al contrario, la obra empieza con un primer parlamento en el que el personaje se presenta: “hola, mi nombre es Juli y soy padre de familia”. Es decir que indica que el final está bien, ya adoptaron. Pero dicen “te voy a contar todo, no fue fácil, la pasamos mal un montón de veces”. Hay algo de lo logrado que está desde el principio y eso hace que no se viva como un drama en el que hay que esperar a ver si pudieron adoptar o no. Así y todo, el momento cuando lo cuenta en conmovedor.

78662566.jpg

¿De qué manera se filtra el humor?

En lo que pasa después que tienen el hijo con lo vecinos, los cajeros del supermercado, la amiga, la asistente social y un montón de personas que aparecen en este proceso de la adopción y de pronto estos personajes son nombrados en los primeros 5 minutos de la obra y a partir de ahí el relato empieza a ser mucho más teatral y empezamos a encarnar a estos personajes y de ahí viene la cuestión del humor y la parte más histriónica y que hace que se sustente porque por momentos es más sensible, más dura, y por otros estos personajes van apareciendo y aflojan la tensión y hacen que la gente pase un rato agradable. Creo que por momentos la obra busca el humor.

¿Cuánto hace que no trabajás en Rosario?

Yo me fui a los 25, estudié en la Escuela de Teatro que estaba en Mitre y Córdoba, con Chiqui González, Cacho Palma, pero también estudié con Oscar Medina, con Aldo Pricco que fue mi profesor en el Politécnico, donde empecé a hacer teatro con 14 años. En una escuela técnica, el que quisiera hacer teatro era fuera del horario, y así y todo había 10 ó 15 adolescentes y un docente y la semilla de la pasión fue puesta ahí, con Pricco y Medina. Y a Rosario a actuar hacía seis años que no venía, cuando fui con una obra con Arturo Bonín en 2016. Estoy muy atravesado con eso porque la obra habla como desde un lugar personal también por más que no es mi historia ni mi dramaturgia, es personal en muchos aspectos y hacerlo en Rosario con familia y amigos es un combo increíble, y además ser parte de este momento complejo, de esta etapa de Arteón, me parece súper interesante porque hay que sostener estos espacios. Y se abre un cambio que lo que se tiene que ver es una sala llena, donde la gente vibre, se modifique, se emocione, repiense cosas que tenía establecidas y eso es lo que el señor teatro Arteón quiso e hizo siempre.