Jane Fonda cumple 85 años y lo celebra trabajando

Fonda, una de las leyendas de Hollywood, tiene pendiente de estreno “Book Club 2: The Next Chapter” y “80 for Brady”, ambas con elencos estelares.

La ganadora de dos premios Oscar por “Klute” (1971) y “Coming Home” (1978), reconoció que padece un cáncer y que está recibiendo quimioterapia. “Este es un cáncer muy tratable. El 80 por ciento de la gente sobrevive, así que me siento muy afortunada”, escribió en redes sociales . En el anuncio, además, aprovechó para denunciar que hay personas que no tienen acceso a una atención médica de calidad en Estados Unidos y escribió sobre el efecto en la salud de los combustibles fósiles.

En medio de su situación personal, la actriz tiene pendiente el estreno para 2023 de “Book Club 2: The Next Chapter” y “80 for Brady”. “Book Club 2” está protagonizada, además de Fonda, por Diane Keaton, Candice Bergen, Don Johnson y Andy Garcia. Algo similar ocurre en “80 for Brady”, en la que Fonda actúa junto a Lily Tomlin -con la que compartió protagónico en “Grace & Frankie”-; Rita Moreno, otra leyenda del cine, la televisión y la comedia musical de Broadway de 91 años, y Sally Field.