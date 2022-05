Hasta que la muerte los separe, ¿o hasta que el cuerpo resista?

¿Qué les interesó de la obra?

Brenda Gandini: Lo que me gustó, además de que tiene su película, es cómo hablan de desnudos. Uno habla de eso y en realidad quizás en un contexto latino hay un tema con el desnudo. Yo siento que mi cuerpo es un instrumento de trabajo, no estoy pensando si estoy desnuda o no, aunque hay cosas que sí me dan pudor. Pero lo que me atraía más allá de eso es cómo mostraba esas parejas y el juego que propone el personaje de Mercedes (Scapola) es si estás parejas se conocerían realmente con los ojos vendados. Va más allá de tocar un cuerpo o no. Me atraía el doble significado del desnudo literal, sino también con todas sus miserias. Cuando la leí me gustó mostrar cómo un juego puede exponer a estas parejas realmente desnudas en lo que hacen. Y siento que la obra está muy repartida entre los seis personajes. Cada uno aporta algo que es fundamental y todos los tienen su momento. La devolución de los espectadores es justamente sentirse identificados con los seis personajes en algún momento de su vida.

Luciano Cáceres: Primero que Doris Dorrie es una autora que admiro muchísimo, con reconocimiento mundial por películas como “¿Soy linda?” o “Nadie me quiere” que me rompieron la cabeza. Me parece sumamente interesante cómo aborda la historia de tres parejas en distintos estadios, y desde la comedia, que siempre es el lugar más piola para reflexionar sobre los grandes temas, donde al espectador se le genera identificación y si no les pasó, lo conocen por alguna pareja cercana. La que recién se separó, los puros que todavía no concretaron y la que la pareja ya pasó por todas las etapas. Además del juego que los provoca a ver si reconocen a su pareja con el tacto, una suerte de desafío, pero esto desata no solo el desnudo físico, sino también todo lo que tienen guardado con sus parejas y la hipocresía de cómo se manejan con los otros. Y todo desde la comedia que es el lugar más amable y e interesante para reflexionar. Y cómo aborda los vínculos, el paso del tiempo, cómo de golpe lo laboral y esa suerte de zanahoria que perseguimos para estar bien en un futuro nos hace perder el presente y desconocer a la persona con la que convivimos.

BG: Uno es de una manera con sus amigos y de otra con su pareja. Son varias temáticas porque no solo está el juego sino también mostrar a tres parejas en distintas instancias. Creo que lo que logramos con la obra es la incomodidad a través de la comedia, aunque tiene momentos muy dramáticos.

Existe toda una cultura sobre el cuerpo ligada a la belleza, la armonía. ¿Qué pasa con los cuerpos que de acuerdo a esa cultura podrían considerarse imperfectos?

BG: Es así. De hecho mi personaje es el que más se cuestiona y habla del paso del tiempo, si su pareja la seguirá queriendo cuando lo físico y la pasión se moderen. Nosotros también, como personajes y como actores, me parece que lo importante es sacarle ese peso al cuerpo que traemos de años. Es una cultura que hay que deshacer sobre esos cuerpos hegemónicos que realmente es horrible y tampoco está bueno para las generaciones que vienen. Ponemos también el foco en eso, no estamos pendientes del cuerpo. No es esa la idea. Creo que muchas parejas se empiezan a preguntar sobre el paso del tiempo porque en un momento la belleza empieza a pasar por otro lado.

LC: Yo no tengo esa visión, me parece que la belleza es algo que está más allá de lo físico, de las formas y quién las lleva. Me parece que todo este tiempo se está avanzando mucho y gratamente. Yo educo a una niña de 12 años y eso lo tiene súper claro. Por lo menos las nuevas generaciones vienen con una apertura y aceptación de las diferencias que es maravillosa. Ojalá yo hubiese tenido esa infancia donde las cosas están más cercanas a la naturaleza. Hay gente que está forzada a ser de otra manera y por unos modelos que ni siquiera las modelos los pueden sostener. Hubo una época de tales exigencias que por seguirlos hasta podían terminar muriendo.

¿Las redes potencian esos estereotipos de belleza y perfección, donde una arruga o un rollo parecen una tragedia y son motivo de vergüenza?

BG: Es la vida y son los años que pasan... Creo que hay que erradicar todo un sistema que es muy profundo y por suerte creo que está sucediendo. Como madre empiezo a escuchar conversaciones en ese sentido. Y también lo padecí en su momento porque me han dicho en algunos lugares que no podía estar porque no era de determinada manera, pero siempre estuve convencida de que eso es algo que con el tiempo se va a caer. No se puede sostener porque es macabro. De hecho trae un montón de enfermedades, y más lo padecen las mujeres que somos las que estamos diez pasos abajo y hay que remar el doble. Pero creo que hay un movimiento y una conciencia muy importante que es despertar esto desde chicos. Yo trato de educarlos a mis hijos sobre algunas palabras, como gordo o flaco, que por el solo hecho de decirlas estás definiendo a alguien, y no pasa por ahí. Todos nos tenemos que replantear cómo educamos y en la obra sacamos ese peso de que los cuerpos sean divinos. Somos personas normales como todos y también hemos tenido esas presiones de tener que ser de determinada manera.

El desnudo es algo que se ve desde la Antigüedad clásica. ¿Por qué sigue llamando la atención o es motivo de conflicto?

BG: Y se ve mucho acá, pero de hecho en algunas partes del mundo están las playas nudistas. A mí de chica mi mamá (Daniela Cardone) me ha llevado a playas y lo veo como algo normal. Pero hay un peso o una carga que se le da a una teta o a un culo que lo padecen mucho más las mujeres porque un hombre que aparece en bolas es gracioso, en cambio una mujer que muestra algo hay una especulación que me parece que no está buena. Eso es algo muy cultural nuestro y de muchos años. Pero en la obra está todo tan armado y contextualizado que el desnudo es un juego más allá de la connotación. A mi no me da pudor, quizás a otras personas sí.

LC: Creo que tiene que tiene que ver con las culturas. Algunas esculturas fueron tapadas y hay leyes convivencia que nos van llevando a tapar el cuerpo y fuimos aceptando eso. En lo personal como artista, mi cuerpo es un instrumento de trabajo. Obviamente me genera pudor y aquí estoy con un director, mis compañeros y está el marco generado para la confianza, porque una cosa es hacerlo una sola vez para una película y queda grabado y otra repetirlo a diario y en varias funciones como es nuestro caso. El pudor de alguna manera entre nosotros lo perdemos, pero tenemos los espectadores. Y yo soy una persona que nunca fui deportista y no tengo rollos con mi cuerpo porque tengo aceptación y poder expresarme es una alegría. Pero sí entiendo que a veces puede generar incomodidad. Yo estoy parado en un rol y de alguna manera, por más que mi cuerpo está desnudo, es el de Julián, que es mi personaje. Pero lo bueno de la obra es que no se queda en el desnudo físico, sino que va a algo mucho más allá y el desnudo termina siendo una excusa.

Brenda, ¿cómo fue la experiencia que mencionaste en las playas nudistas?

Mis padres estaban separados y por ahí le contaba a mi papá y me decía “pero cómo te va a llevar...”, pero para mí no tenía nada de peso real, era algo natural. Mi mamá siempre fue una persona de cabeza muy abierta y agradezco su crianza porque me sirve para haberme sacado esas estructuras o no formar parte de esta cultura del deber ser. Yo no voy a ser como quiere el resto, voy a ser como yo quiero. Mi mamá me habló siempre de las cosas como son, como las elecciones sexuales, no con el caretaje. De chico uno puede tener esa información y eso me parece muy importante, lo digo como madre, y se trata de ahorrarle años de terapia y de dolor. Prefiero darle las herramientas y que ellos elijan lo que quieren ser desde chicos.

Luciano, te reencontrás con Gonzalo Heredia y Esteban Lamothe con los que grabaste “La 1-5/18”...

En realidad nunca nos desencontramos porque hicimos la temporada en Buenos Aires. Con Gonza ya trabajé en un montón de programas, con Esteban nos conocemos hace más de 20 años, de la época del teatro independiente, tenemos la misma edad, hemos compartido mucho el crecimiento y se armó un muy buen equipo de laburo. Con Gonzalo me sucedía que compartíamos el camarín en “La 1-5/18”, así que estábamos todo el día juntos y después nos íbamos al teatro. Y lo bueno también es que todos tenemos hijos y se llevan muy bien y es un muy buen plan compartir viajes entre ellos porque la pasan bárbaro. Y con Brenda hicimos “El Nene Revancha”, de Gonzalo Demaría, y es la primera vez que se anima a dirigir cine. Brenda hace de mi mujer y yo hago de un boxeador que quedó ciego y con una historia de venganza por una muerte en el pasado sumamente interesante. Muy potente. Y después arranco a filmar la película “La noche que luché contra Dios”, de Rodrigo Fernández Engler, en Córdoba a finales de mayor y pronto voy a hacer “Hora Mágica”, la película que me tiene como protagonista del gran Eugenio Zanetti, ganador del Oscar, y que va protagonizar también Geraldine Chaplin y Alberto Ammann, así que es un lujazo.

Y no es la primera vez que trabajan juntos...

BG: Con Luciano somos muy amigos y nos encanta trabajar juntos y esta es la tercera película que hicimos después de “Las Ineses” y “Corralón”, y esta es la segunda obra que hacemos juntos después que me dirigiera en “Pieza plástica”. Ahora estoy grabando “El buen retiro” donde tengo una participación con Lucho (Luciano) Castro, donde interpretamos a dos médicos. Tiene unos libros espectaculares y las cuatro protagonistas, Betiana Blum, Mirta Busnelli, Claudia Lopacó y María Leal, son una bomba. Pocas veces se cuenta la tercera edad o se lo hace desde el dolor y estos personajes de amigas grandes me atraen muchísimo.