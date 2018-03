Grietas a través de la historia

Según Wikipedia, una grieta puede ser un rasgo geomorfológico, una fisura metabólica sociedad-naturaleza, una hendidura entre dos materiales o una separación del revoque de un muro (según mi experiencia) por contracciones del material utilizado. Entonces parece que "fisura metabólica" es la acepción que mejor se adapta a nuestros problemas, que empezaron mucho antes del derrocamiento de Arturo Illia como expresó un amigo lector en este espacio. ¿Cómo entender sino la distancia entre la tierra indígena y la aventura colonialista que se inaugura con la llegada de España a estas tierras? ¿O las controversias entre el adelantado Alvar Núñez Cabeza de Vaca y los residentes españoles que lo engrillan y lo mandan de vuelta a España? ¿O los abusos cometidos por Domingo Martínez de Irala y su gente? ¿O "abrir puertas a la tierra" de Juan de Garay en contra de la codicia por supuestos tesoros? ¿O cómo entender sino, mucho después de todos estos hechos (¿fundacionales?) de antiguas grietas no cerradas, las nuevas grietas que se abrían entre Santiago de Liniers y Martín de Alzaga dentro del Partido Patriota, o con el Partido Realista todavía con prerrogativas colonialistas, o con el Partido de los Ilustrados con Manuel Belgrano y Juan José Castelli a la cabeza? ¿O por qué Juan Lavalle hace fusilar a Manuel Dorrego? ¿Por orden de quién? ¿Y Bernardino Rivadavia? ¿O cómo entender a José Félix Uriburu y su golpe más de cien años después de aquellos acontecimientos? ¿Y Julio Argentino Roca y su "conquista" del desierto? ¿Y Juan Manuel de Rosas? ¿Y Leandro Alem? ¿Y Juan Domingo Perón? ¿Y la Plaza de Mayo en 1955? ¿Y los Arturo Frondizi? ¿Y educación laica o libre? ¿Y...? Toda nuestra historia está llena de estas grietas y su violencia. Entonces. Si solamente nos quejamos para enseguida sumergirnos en la burbuja tecnológica del celular, es porque ya nada nos interesa y nada esperamos.

Abelardo Pagani

Entradas agotadas en el acuario

Es increíble que en Rosario pasen las cosas que ocurren en el nuevo acuario. Desde ya una obra magnífica que queremos disfrutar, sin tener que penar como siempre. Quise ir el domingo y me dijeron que las entradas estaban agotadas hasta el 6 de marzo y que para conseguirlas había que ir antes de las ocho porque son limitadas. En Nueva York, para subir al edificio de las ex torres gemelas, que era visitado por miles y miles de turistas por día, tenían un sistema perfecto y entraban todos organizadamente, sin limitaciones. No privilegian a los turistas de otro país o de otra ciudad como aquí. Esto ocurre en cualquier lugar donde concurren muchas personas. Les pediría a los dirigentes y encargados del acuario que investiguen y soliciten ayuda de sitios de mucho interés sobre un sistema organizativo que le permita a la gente libre entrada a ese hermoso lugar, que aún no he podido visitar.

Protestas contra el presidente en estadios

No llego a comprender los motivos por los que quieren sancionar a quienes manifiesten protestas verbales contra el gobierno. Incluso hablan de suspender el encuentro en el que se "agreda" verbalmente al presidente. Yo digo que se está matando, poco a poco, a los laburantes y jubilados con tarifazos, inflación, aumento de precios y restricciones de todo tipo. Ni siquiera nos dejan la libertad de manifestarnos contra estas medidas. ¿Esto es democracia? No nos dejemos llevar por delante. Aprovechemos cualquier acto público para hacer conocer nuestra disconformidad y gritemos a viva voz que no queremos más estas políticas.

Felicitaciones señora intendenta

Quiero felicitar a la intendenta de Rosario por la mención recibida en México. Se me cruza la idea en pensar que quizás esta gente no conozca la ciudad de Rosario dado que con sólo desplazarse por calles estrechadas para darle un cierto toque de historia sólo complicaron a comercios y automovilistas, igual que los peatones que cruzan por cualquier parte, los taxis que se detienen en doble fila, arriba de la vereda y en la ochava para no perder una moneda habiendo paradas ocupadas por otros que nadie multa. Las motos y bicis en contramano, los vehículos "lanzahumo" que nadie controla y allí van envenenando a quienes alcanzan. Nos falta un poco para que nos homenajeen señora, más vale creo que deberían venir a educarnos de otras latitudes porque así como hoy no da ni para medalla de cuero.

Disposiciones ridículas

Hace tres semanas hice sacar unas ramas secas de un árbol que está en el espacio verde entre la vereda y la calle (cosa que le corresponde a la Municipalidad). Lo hice porque molestaba a la gente que pasaba; a tal punto que a un señor le raspó un ojo. Hace dos semanas que espero que el recolector de residuos verdes se la lleve. Como no lo hizo, llamé a Atención al Vecino del Distrito Sudoeste. Me atendió una empleada, poco amable por cierto, que dijo llamarse Lucía. Cuando le informé que el recolector de residuos verdes hacía dos semanas que no se llevaba las ramas me dijo que las tenía que poner en bolsas. Le dije que eran ramas secas, imposible ponerlas en bolsas. Me respondió que las ate. Le repetí que son ramas secas, cuando las ato se rompen y desparraman. Me dijo que las corte en partes pequeñas, que eso dice la disposición. ¿Cómo le hago entender a alguien que es imposible atar, poner en bolsas o cortar ramas secas? Pago mis impuestos, ¿para qué? Las ramas secas del árbol "que está en el espacio verde" las tenía que sacar la Municipalidad. No lo hizo. Tampoco se las lleva. ¿Qué tengo que hacer? ¿Pagar a un ciruja para que se las lleve? ¿Quemarlas? Quiero mi ciudad limpia, no disposiciones ridículas.

El lema de la inclusión y el aborto

El socialismo tiene como uno de sus principales lemas el de la "inclusión", que sería uno de sus principios ideológicos básicos. Por eso llama la atención que los gobernantes de ese partido se muestren públicamente como partidarios del aborto, que es por esencia excluyente, contrario a la inclusión de los seres humanos por nacer en la sociedad, o mejor dicho en la vida. Esta contradicción en principio llama la atención, pero en última instancia no sorprende ya que proviene de un partido que por privilegiar la ideología por sobre la realidad también permitió que nuestra ciudad se convirtiera en la principal sede, y víctima, del narcotráfico en el país.

