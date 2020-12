George Clooney estrena una película en sintonía con un planeta en crisis

“En la vida real soy un tipo normal, tranquilo, todo el rato haciendo deporte y demás, pero aquí incluso mi forma de sostener una pistola tenía que ser diferente”, bromeó el actor y cineasta en una entrevista para el Hollywood Reporter.

Cielo de medianoche, protagonizada por George Clooney | Tráiler oficial | Netflix

“Tenía que parecer un científico que jamás ha usado una pistola, así que no podía parecer atlético”, prosiguió Clooney. “Tengo 59 años, así que ya no estoy para hacerme el héroe”, insistió. Y con respecto a su relación con la niña (Caoilinn Springall) que lo acompaña durante la historia, la cosa tampoco estaba para alardes de heroísmo: “Estoy más para sostenerme en ella que para llevarla en brazos y rescatarla”. dijo entre risas.

Asimismo, los detalles sobre las condiciones de rodaje que da Clooney sobre el rodaje de “Cielo de medianoche” tampoco son tranquilizadores. El actor y director habló de temperaturas de 40 grados bajo cero con vientos de 70 kilómetros por hora. “Cada vez que gritaba «¡corten!» tenían que darme con un secador en los párpados porque los tenía sellados por el frío”.

Basada en la novela “Good Morning, Midnight”, de Lily Brooks-Dalto, Clooney interpreta a Augustine Lofthouse, un científico solitario que, luego de que la Tierra haya sido destruida casi por completo, decide permanecer en una estación en el Artico. Allí tendrá la misión de evitar que aterrice una nave espacial, cuyos astronautas, comandados por Sully (Felicity Jones), ignoran la catástrofe que envolvió al planeta.

george-clooney-midnight-sky3.jpg

Sobre las razones que lo decidieron a encarar este desafío, explicó: “Como director, simplemente estoy buscando un buen guión. Es decir, no hay tantos buenos guiones. La mayoría de las películas que veo, después digo «bueno, no fue gran cosa». Es raro encontrar un guión realmente bueno, por eso tratás de arrebatártelo antes de que lo tome otro”.

Como actor de películas de ciencia ficción, Clooney protagonizó “Solaris” y “Gravedad”, y aseguró que es un género que lo atrae. “Me gustan mucho. «Gravedad» era mucho más que ciencia ficción: tenía acción, tenía que ver con encontrar tu camino a casa, y era técnicamente brillante. Fue una experiencia increíble ver lo que el director Alfonso Cuarón podía hacer, y aprender de lo que estaba haciendo. Me resultó muy útil cuando tuve que afrontar el espacio en «Cielo de medianoche». Y «Solaris» es una pieza más contemplativa acerca de un hombre aceptando la muerte de su esposa”.

MS_20200127_15961V2-scaled.jpg Clooney se pone nuevamente detrás de cámara luego de tres años.

Según confesó siempre le gustó ver qué sucedía detrás de cámara, así que dirigir era algo previsible para el actor. “Siempre me gustó. Los actores suelen volver al tráiler cuando terminan de rodar, pero yo nunca fui al tráiler: siempre me quedaba en el set. En ese entonces tenía 22 años y me entusiasmaba y miraba el trabajo de los directores y técnicos. Siempre quise contar historias, siempre quise escribir y estar involucrado. Cuando finalmente tuve la oportunidad, con «Confesiones de una mente peligrosa», me largué y realmente lo disfruté”.

De cara al futuro del cine en medio de las restricciones que generó la pandemia, Clooney se muestra optimista. “Tengo que filmar en marzo y no sabemos qué pasará. Estamos esperando ver qué es lo que el coronavirus y las vacunas nos dejarán hacer. Creo que va a ser complicado. Es probable que llevar gente al cine sea complicado hasta el próximo verano (del hemisferio norte). Ya es difícil decir que la gente no llevará a los chicos a la escuela, pero que vaya a ver una película... Creo que lo vamos a pasar bastante rápido, estas cuatro vacunas diferentes parecen ser prometedoras”, afirmó.