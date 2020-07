F-1: Un inicio oscuro para Hamilton

Lewis Hamilton estuvo en el centro de la escena todo el tiempo durante la disputa del primer Gran Premio del año de la F-1, en el austríaco Red Bull Racing de la localidad de Spielberg. Es más, ya fue la voz principal de protesta cuando finalmente se suspendió el inicio de la temporada en Australia y en la previa a esta carrera se siguió destacando por alzar más que nunca la noble bandera de la lucha contra el racismo. El hexacampeón mismo dijo que él tenía un altavoz importante para dejar su mensaje al mundo y todo el equipo Mercedes se alineó, pintando las Flechas de Plata de negro. Fuera de la pista fue escuchado, incluso con la foto previa a la largada cuando todos los pilotos lucieron una remera con el lema “Fin al racismo”, aunque no todos se arrodillaran para completar el gesto. Dentro de la pista, no lo oyeron tanto. El viernes intentaron objetarle el sistema de dirección tras marcar el mejor tiempo. El sábado quedó 2º de su compañero Valtteri Bottas en la clasificación, pero una hora antes de la largada de ayer lo sancionaron. Y cuando se aprestaba a darle batalla al final al finlandés, fue el centro de la polémica del domingo con un toque a Alexander Albon por el que también fue penalizado y en el último instante Lando Norris lo bajó del podio. El primer GP del inglés terminó envuelto en la oscuridad pese a un 4º puesto final que no lo conformó.

Después de dominar ampliamente los dos primeros ensayos oficiales del 2020 de la F-1, Red Bull presentó una queja contra el sistema DAS de los Mercedes, que les permite a sus pilotos, con un movimiento hacia adelante y hacia atrás del volante, inclinar el ángulo de apoyo de las gomas para rendir mejor en curvas y rectas. En la medianoche de ese viernes la FIA sacó un veredicto autorizándolo, ya que lo consideraron un sistema de dirección y no de suspensión, que sí sería ilegal. El 1-2 de Hamilton y Bottas se mantenía

Y cuando se aprestaba a largar en 1ª fila ayer, apareció 5º en la grilla. ¿Qué pasó? Otra vez el local Red Bull protestó Y cuando se aprestaba a largar en 1ª fila ayer, apareció 5º en la grilla. ¿Qué pasó? Otra vez el local Red Bull protestó porque en la Q3 del sábado Hamilton no dejó de acelerar en un sector de banderas amarillas, justamente donde Bottas se había despistado intentando bajar su tiempo casi al final de la clasificación.

Para completar un domingo malo, al irse el último safety car y a 11 giros del final, Albon fue con todo optimismo a superarlo en la primera chance tras hacer una parada más que Hamilton y calzar gomas blandas, a diferencia de las medias del inglés. Y, como en Brasil 2019, sobrevino el toque, el perjuicio total para el tailandés y la sanción de 5 segundos para el campeón, que incluso le valió perder el podio al caer la bandera a cuadros, cuando Norris clavó un impresionante récord de vuelta y se lo arrebató por menos de dos décimas. El británico más joven obtuvo así el primer podio en la F-1, igual al de su compañero Carlos Sainz en aquella carrera de Interlagos, repitiendo el festejo eufórico de McLaren, que en 2018 casi desaparece.

En Brasil, Hamilton le pidió disculpas a Albon pero ayer dijo estar convencido de que fue una maniobra de carrera Precisamente en Brasil, Hamilton le pidió disculpas a Albon pero ayer dijo estar convencido de que fue una maniobra de carrera y en verdad dio la impresión de que fue así, que el tailandés se apresuró porque iba a tener su chance. Eso sí, al momento de la colisión, el piloto de Red Bull no se privó de expresas por radio: “Este tipo es un mal perdedor”.

“No puedo creer que nos hayamos vuelto a juntar”, dijo Hamilton. “Lo sentí como un incidente de carrera pero tomaré cualquier penalidad que sientan que merezco y seguiré adelante”. No coincidió con él el director de Red Bull Christian Horner: “Fue un error de juicio de Lewis y sería bueno que se disculpe”. Un mal cierre sin dudas para un campeón nervioso, que encima fue opacado por Bottas.

Dos maniobras audaces, con el campeón al límite

La maniobra de Hamilton tiene dos antecedentes cercanos, en cuanto a tiempo y lugar. El primero fue hace dos carreras, el GP de Brasil 2019, cuando Hamilton buscaba recuperar el 2º puesto sobre Alexander Albon, que a una vuelta del final se encaminaba al primer podio en la F-1. El inglés lo tocó, lo mandó al fondo y fue penalizado como ayer.

GP Brasil 2019: Hamilton-Albon, capítulo I

albonhamiltonbrasil.jpg Brasil 2019. Hamilton tocó a Albon y lo privó del primer podio a nada del final.

Y hace 4 años, en el mismo Red Bull Racing, le ganó la carrera a su compañero Nico Rosberg en el último paso por la curva 1. Le metió el Mercedes y el alemán cuando dobló se lo encontró, perdiendo la victoria en ese toque que lo relegó al 4º lugar.

GP Austria 2016: Hamilton-Rosberg

hamiltonrosberg2016.jpg Austria 2016. Ultimo giro. Rosberg dobla y está el Mercedes de Hamilton.

Bottas no quiere ser el número dos

El 2019, en la tercera temporada en la escudería alemana, Valtteri Bottas al fin apareció con la intención de dejar de ser partenaire de Lewis Hamilton, ganando la apertura del año en Australia. El final ya es conocido, el campeón fue nuevamente el inglés. Otro dato más que relativizaría la importancia del logro de ayer del finlandés, que se quedó con el inédito inicio de año en el GP de Austria, fue que su compañero de equipo sólo dos veces inició un campeonato con la victoria, en 2008 y 2015, años también de dos de sus seis coronaciones. Es decir no es condición sine qua non vencer de entrada para transformarse en principal aspirante a la corona, pero está claro que no hay que menoscabar el logro del hombre que llegó desde Williams en 2017 para reemplazar al monarca vigente Nico Rosberg, quien sorprendentemente anunció su retiro tras doblegar al propio Hamilton. Es que este certamen de la F-1 es atípico por donde se lo mire, seguramente no tendrá 21 carreras y cada logro temprano vale entonces mucho más.

No es además un año más para Bottas. Tiene la presión de que no imagina que seguirá renovando el contrato con Mercedes si realmente no le hace sombra a Hamilton. No quiere darle motivos al equipo para trabajar para el inglés y por eso se lo notó feliz luego de cruzar la meta primero en Austria, ganando de punta a punta. También como que se sacó un peso de encima. Es que en algún momento, el campeón lo apuró y se le puso a tiro de DRS pero penó todo el tiempo con el sensor de la caja de velocidades y le ordenaron no apurar.

bottasaustria.jpeg Descarga. Valtteri Bottas hizo todo bien. Dueño de la pole, largó en punta y nunca la perdió pese al acoso de Lewis Hamilton.

¿Qué hubiera pasado si Albon superaba a Hamilton a 11 giros del final? Posiblemente Bottas también hubiera sido superado por las gomas blandas que llevaba el tailandés, que sin embargo abandonó al final por el motor, lo mismo que Max Verstappen al inicio de la carrera.

Si bien Bottas no dejó resquicios, la carrera fue entretenida, con mucha lucha detrás de los Mercedes y con un avance imperturbable de Charles Leclerc, que le valió un gran segundo puesto final.

Resumen GP Austria 2020

El año pasado, el monegasco casi consigue en Austria la primera victoria en F-1 que le arrebató Verstappen, pero ayer no estuvo cerca de lograrla. Ferrari no fue ni por asomo aquel capaz de inquietar a Mercedes o a Red Bull. Y Leclerc debió esforzarse para ser el mejor del resto en una lucha constante con los McLaren y el Racing Point de Sergio Pérez.

Su compañero de equipo, el tetracampeón Sebastian Vettel, fue la imagen del abandono que le espera a fin de año de parte de la Scudería y apenas rapiñó un punto. Ni siquiera pudo pelear por otro con el italiano Giovanizzi de Alfa Romeo. Y el debutante Nicholas Latifi no terminó lejos suyo con el Williams. Muchos abandonos, tres safety car, distintas estrategias, pelea. Fue un buen inicio que proseguirá a la misma hora y en el mismo lugar el domingo 12.