Espera por Lema y ofrecimiento de Insaurralde

Cristian Lema pidió seguir en contacto virtual con los entrenamientos, pero hoy no pertenece a Newell's.

La pandemia puso en modo espera todas las cuestiones que tienen que ver con contratos. No hay apuro, pese a que ayer el presidente de Lanús y hombre fuerte de AFA, Nicolás Russo, dijo que todo el fútbol argentino volvería a entrenar a principios de agosto. Newell’s ya hizo el gasto del mercado de pases anunciando la contratación de Ignacio Scocco. Además renovó el vínculo de Maximiliano Rodríguez y de Mauro Formica, y lo propio hizo con el cuerpo técnico encabezado por Frank Darío Kudelka. Ya desvinculó además a Rodrigo Salinas, Lucas Albertengo y Nelson Ibáñez y por el momento no tiene dudas de que Cristian Lema dejó de pertenecer a la institución. Otro tanto puede decirse de Mariano Bíttolo, Matías Orihuela y Ramiro Macagno, pero mientras estos tres pueden resolver la situación y continuar, la del zaguero central es mucho más difícil. Por eso se dejan ver movidas que nada tienen que ver con iniciativas del club. Las palabras de Juan Manuel Insaurralde ayer dando guiños para volver fue una de ellas y la dirigencia al menos hoy no acusó recibo porque seguirá en modo espera.

Lema dejó de ser jugador leproso hace exactamente una semana. Eso sí, pidió seguir vinculado a los contactos virtuales del plantel para mantenerse activo en los entrenamientos y le dieron ese permiso. Pero es el único nexo con Newell’s, que de ahora en más esperará a ver qué hace Benfica para decidir. Lo que está claro es que el club no hará uso de la opción de compra fijada en 2 millones de euros, sólo podrá hacer un nuevo préstamo y en ese caso sería el último. A favor de la intención de la dirigencia, y de Kudelka, de contar con sus servicios es que el fútbol en Portugal ya se reanudó y el club luso para contar con el defensor debería esperar que regrese, que haga una cuarentena y luego ponerse a punto. Es decir, no podría contar con él por alrededor de dos meses.

Newell's espera entonces que aclare el panorama y mientras ayer, como todo el mundo, se enteró de las declaraciones del Chaco Insaurralde, el que llegó a hacer una gran dupla de zagueros con Rolando Schiavi. El jugador que en octubre cumplirá 36 años y juega en Colo Colo desde enero de 2018, dijo en un medio chileno que "si está la posibilidad me encantaría volver. En su momento estuvo la chance, pero se ensució mi nombre. No quería ser una carga económica para el club".

Y por si alguno piensa que le costaría mucho dinero al club, el mismo Insaurralde dejó claro que "no tendría grandes pretensiones económicas para volver”. Eso sí, en el mismo programa expresó que si no es así le encantaría cerrar su carrera en el Cacique, adonde tiene contrato hasta el 31 de diciembre y siempre jugó.

Pero en Newell’s nadie recogió el guante, al menos por ahora. Es sabido que puede quedarse sin Lema y que aguardan que Santiago Gentiletti no les venga con alguna sorpresa, porque ahí sí se desarmaría completamente la zaga central y aparecería no un problema, sino dos.

Por Bíttolo sigue encaminada la intención de comprarle un porcentaje del pase (400 mil dólares por la mitad y 700 mil por el 80 por ciento), ya que Newell's le hizo dos préstamos y no está permitido realizar un tercero. Mientras que por Orihuela y Macagno sí podrían renovarlo.

Por supuesto, en Newell’s también hay necesidad de venta y en ese sentido esperan que aparezcan novedades. Hasta ahora el mercado argentino, y mundial por supuesto, está muy parado y no han llegado ofertas ni sondeos por ningún jugador. La expectativa es que esa situación se revierta pronto.