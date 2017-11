Encuentro cumbre en el camarín

Diego Torres ya se disponía a salir al escenario para dar un recital de casi una hora en la cena de gala para celebrar los 150 años de La Capital cuando alguien tocó discretamente a la puerta de su camarín. Al abrir, el cantante se encontró con alguien a quien había conocido tiempo atrás cuando dio un show en el Hotel Conrad, en Punta del Este. Aquella vez, entre otros temas, hablaron de fútbol y de Independiente, el club del que ambos son hinchas. El viernes a la noche, en el salón Metropolitano, después de un breve intercambio en el que recordaron aquel momento en el Este uruguayo, el visitante pidió que se sacaran una foto para documentar el encuentro. Y fue así como el abogado rosarino Gustavo "Coco" Feldman posó, muy cholulo, con el hombre que había emocionado con sus canciones a más de 600 invitados a la gala del Decano.

El celular del diputado

Eran más de las tres de la mañana, los invitados a la gala de este diario por su siglo y medio de vida seguían divirtiéndose con la música del DJ Alejandro Pont Lezica y en las casi 60 mesas casi no había nadie. Entre las excepciones destacaba un diputado provincial, hombre fuerte del PRO en la provincia y con mucha llegada a la mesa chica del gobierno de Mauricio Macri. Pero lo que también llamaba la atención es que no dejaba de estar atento a su teléfono móvil, que chequeaba con ansiedad y en el que escribía frenéticamente. Un rato antes había comentado entre un grupo de asistentes a la fiesta que el PRO no propondrá a Roy López Molina como presidente del Concejo, sino a otro edil de la bancada. ¿Habrá estado tejiendo esa estrategia?

De política no se habla

En la misma celebración se lo vio muy relajado a Jorge Boasso. Siguió atento la presentación de un artista del Cirque du Soleil y hasta pareció tararear algunos temas de Diego Torres. Después bailó con su mujer un rato largo e hizo un par de raudas incursiones a la barra de bebidas. También se los vio charlar muy distendidos al diputado Federico Angelini y a Emilio Monzó, presidente de la Cámara de Diputados de la Nación. Está claro que la noche se prestaba para dejar de lado la política. Al menos por unas horas.