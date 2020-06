En Newell's el dilema está en la zaga central

Probablemente las declaraciones de hace tres días de Santiago Gentiletti no hayan tomado de sorpresa a la dirigencia leprosa o al técnico Frank Kudelka, pero sin dudas que sí lo hizo en el ambiente rojinegro que todo el tiempo está pendiente de lo que pasa con el equipo, más allá del parate que impuso la pandemia de coronavirus. Es que la preocupación estaba, y está, enfocada en la difícil renovación del contrato de Cristian Lema, cuando se le agregó la de su experimentado compañero de la zaga central, que al menos hacia afuera no estaba en los planes de nadie. Newell’s tiene motivos para ilusionarse, claro, por la buena performance de la interrumpida temporada y por la inminente llegada de un ídolo como Ignacio Scocco. Pero esta incertidumbre generada en torno a una dupla consolidada, que fue clave por supuesto en la buena producción del equipo leproso, abre un signo de interrogación. Más porque además el club debe definir el nuevo vínculo de otro integrante full time de este último campeonato en la última línea, como Mariano Bíttolo.

Las situaciones de Lema y Bíttolo ya eran sabidas. La incertidumbre la agregó Gentiletti en la conferencia de prensa vía Zoom que realizó en la semana, donde confesó que analiza ofertas más allá de la comodidad que le brindó Newell’s y que tiene contrato hasta junio de 2021. Según expresó el mismo defensor existe una cláusula de rescisión, que tiene que ver con que la modalidad de toda su carrera fue analizar al final de cada temporada su futuro. Quizás no sea para alarmarse, pero lo cierto es que el club necesita previsibilidad y espera ahora una respuesta del zaguero que no tenía prevista. Al menos, eso se suponía.

Esa duda que disparó Gentiletti le agregó un plus a la indefinición por Lema Esa duda que disparó Gentiletti le agregó un plus a la indefinición por Lema. Está claro que en Newell’s aspiran a mantener la zaga pero saben que es difícil por el lado de uno de los goleadores leprosos, ya que deberían conseguir un nuevo préstamo de Benfica porque no pueden hacer uso de la opción de compra que rondaría los 2 millones de euros.

En las últimas horas sonó como una chance la posibilidad de que el ex leproso Ezequiel Garay, que quedaría con su pase en el poder tras pelearse con la dirigencia de Valencia, pueda recalar en Benfica y eso podría facilitar la negociación con el club luso por Lema. También alguna versión indicó que hubo algún contacto desde el club del Parque por el Negro, quien se recupera de una rotura de ligamentos cruzados de la rodilla derecha ocurrida a principios de febrero y aún está lejos de poder volver. Muy difícil también.

El que más cerca estaría de acordar es Bíttolo, porque tiene el pase en su poder, Kudelka lo quiere y en su equipo tuvo asistencia perfecta. El lateral izquierdo llegó en 2018, se le hizo una extensión del préstamo y ahora Newell’s debería hacer uso de las dos opciones de compra que tiene: 400 mil dólares por el 50% del pase o 700 mil dólares por el 80%. La prioridad para el jugador la tiene el club rojinegro, aunque tendría otras alternativas, ya que se potenció en esta última temporada.

El martes 30 sería el Día D. Ya se fueron Nelson Ibáñez, Rodrigo Salinas y Lucas Albertengo. Matías Orihuela y Ramiro Macagno siguen en duda, pero Lema, Bíttolo y Gentilleti también. La defensa toda, y más específicamente la zaga central aparecen en un signo de interrogación, que se acentuó en la semana. Las definiciones están al caer.

Presencia en AFA para el protocolo

El vicepresidente leproso Cristian D’Amico participó ayer por la mañana de una nueva reunión virtual de la AFA, pero esta vez con médicos de los clubes e infectólogos y unos pocos dirigentes, de primera y del ascenso, para reforzar el protocolo de la vuelta a los entrenamientos. También estuvieron el titular afista, Claudio Tapia, y el de la Liga Profesional, Marcelo Tinelli.