En busca del "ocio nutritivo"

Cuando se cae internet algunos pierden el eje y no saben qué hacer con su vida. Preocupante. En el tiempo libre (a veces no tan libre) observamos cuestiones positivas y negativas, ejemplo: el ocio de jubilados, útil para cuidar nietos pero a veces molesto por excesiva presencia casera; o el ocio infantil, que antes tenía como objetivo el conocimiento inspirado en la naturaleza (hermanas Cossettini), pero que poco a poco se lo ha reemplazado por la observación pasiva de dibujitos en pantallas. Como se sabe, en ocasiones el ocio permite lograr sensatez, para entender la realidad y elegir libremente qué hacer. En la antigua China se lo llamaba ocio para encontrar sabiduría, pero en casi todo el mundo, a raíz de la producción en masa, los trabajadores se han vuelto un poco engranajes (Chaplin en "Tiempos modernos"). Actualmente, la tecnología ha traído ventajas dándonos ocupaciones para el tiempo libre, pero a la vez perjudica cuando nos atrapa en forma adictiva convirtiéndonos en dependientes de un chip. Las neurociencias hoy nos dicen que en un paréntesis de reposo, sin excesivos estímulos externos, se produce una mejora de la actividad cerebral ya que algunas neuronas situadas en los centros de las numerosas redes que existen en el cerebro "reverberan" con mayor intensidad. Einstein decía que "las grandes ideas primero se imaginan, luego se razonan". Nuestro cerebro, procesando experiencias y datos almacenados, puede ser el mejor aliado cuando se trata de resolver situaciones, dudas o conflictos. Eureka y la creatividad suelen adormecerse en el estrés cotidiano de una actividad muy acelerada. El método cartesiano indica que en primer lugar hay que evitar las ideas sin evidencias comprobables (preconceptos) luego desmenuzar el problema en tantas partes como se pueda y resolverlas una por una, comenzando por las más simples hasta llegar a las más complejas. Por supuesto el proceso debe nutrirse con buena percepción de la realidad, información amplia y los filtros necesarios. Liat Ben David, experta en educación, asegura que "un método científico, el pensamiento crítico y la lógica permiten a los chicos (y a los adultos) tomar mejores decisiones y resolver problemas cotidianos". Si para esto empleamos muchas horas podemos caer en indecisiones, sólo se necesita algo de tiempo libre en el cual la pensadora (incentivada) pueda alinear las emociones para poder actuar sin arrebatos. La curiosidad, la duda reflexiva, o el análisis de errores (no su condena) pueden ser recursos muy positivos. Sería interesante para todos que este "ocio nutritivo", se pueda practicar –con las debidas adecuaciones– desde los primeros escalones escolares. Si internet se vuelve a caer, mantengamos el eje.

Omar Pérez Cantón



Jueces cínicos y caraduras

Ahí están, Julio Conte Grand, procurador bonaerense para ejemplo, en este momento ante las cámaras de televisión. Ahora salen a hablar del caso de Abril Bogado, todos, sin excepción. Claro, como no le mataron una hija a ninguno de ellos. Lo que queda claro es que se lavan las manos, en ningún momento asumen que son todos lo mismo. Responden, o se ponen de rodillas ante un sistema nefasto, una ideología de locos y asesinos, un régimen marxista. Son tan criminales como los delincuentes asesinos, pretenden justificar y hacernos creer que los delincuentes tienen que convivir con el resto de la sociedad. Entonces, el acto de matar, que para ellos, los malandras, es su medio de vida, todos estos funcionarios lo hacen similar a cualquier acto, como lavarse los dientes o ir a las cuatro de la mañana a trabajar, en las vidas de los que son honestos. Son unos cínicos y caraduras.

Miguel A. Decunto



Sobre los vidrios tonalizados

El miércoles pasado mi auto fue llevado al Corralón municipal y no puedo creer que por no tener la oblea del lugar donde la Municipalidad dice que hay que hacer el tonalizado de los vidrios me hayan sacado el mismo. El auto no era de Rosario pero tenía el color medio que está reglamentado en la ciudad. Me pregunto en qué cabeza cabe sacar el tonalizado y luego poner el mismo otra vez. Tanto los funcionarios como los concejales deberían rever esta situación tan arbitraria y costosa, sin ningún sentido.

Graciela Tuero

DNI 12.720.284



Un producto genuino

Hace unos días fui testigo de un robo luego del cual el joven ladrón me deslumbró con su velocidad para correr en la huida, ya que superaba por lejos a Usain Bolt. Por un momento me pareció ver que el muchachito tenía ruedas en los pies. Luego pensé que tal vez no tocaba el piso en la corrida, como me suele ocurrir a mí en sueños, cuando duermo y sueño que levito o vuelo. Obviamente, este ejemplar es un producto genuino de la "década ganada" del kirchnerismo. Un muchachito con dos décadas de vida desperdiciadas, condenado a manotear y correr constantemente, como lo hacía el indio que describe Rousseau, que acechaba a su víctima noche y día para robarle lo que deseaba o necesitaba, sin un destino mejor que el de terminar quieto frente a un juez que lo sentenciara a sufrir durante un tiempo tras las rejas, pagando de esta forma el precio de su atrevimiento. El hecho me trajo a la memoria la letra del tema "El carcelero", que dice: "Como el que se prende fuego, andan los presos del miedo; de nada vale que corran, si el incendio va con ellos". La sorprendente velocidad de este muchacho seguramente estaba alentada por varios estímulos, más la adrenalina del momento, todo lo cual lo tornaba inalcanzable. ¡Esto sí podría considerarse aprendido de buenos y tristemente célebres maestros que, con ejemplos de vida, en su pobre vida nefastamente influyeron!

Daniel Chávez

DNI 12.161.930



Memorias de un ángel guardián

Cada tanto, espíritus de misericordia sobrevuelan las tinieblas de la Nación argentina, buscando portales por donde ingresar. Uno de éstos se abrió el 4 de julio de 1895, era entonces un pueblo de agricultores, Esperanza (hoy ciudad en la provincia de Santa Fe). Nombre que misteriosamente no desentonaría con la misión del recién llegado. El viajero dejó que lo llamaran Esteban Laureano, y aceptó que la familia Villalba-Maradona fuera su raíz en la Tierra. Pongo primero el apellido materno porque soy de los que creen que Dios se expresa a través de la madre. Éste peregrino en la vida caminó entre flores y tragedias. Escribió su propio evangelio, el que me habla de la otra patria. Padecía de un compulsivo estado creador. Esta maravillosa mixtura de hombre-dios logró transformar la enfermedad, el caos y el desamparo, en esperanza. Hubo una vez un tren en el ferrocarril Central del Norte que detuvo su marcha en el paraje llamado Guaycurú (hoy Estanislao del Campo, provincia de Formosa). En él viajaba la Divina Providencia, que en su obrar sobrenatural decidió demostrar que el fruto no cae lejos del árbol. Cuando no falla el árbol el fruto cae donde tiene que caer. Fue entonces que el imprevisto irrumpió entre la muchedumbre que se movía en el andén, y a viva voz, el servicio urgente de un médico fue demandado para asistir un parto complicado. Un vórtice de luz, que llegó a permanecer 51 años en el lugar esparciendo su energía, descendió de uno de los vagones: había llegado don Esteban Laureano Maradona, el doctor Dios (así lo llamaron originarios y criollos) de especialidad: médico de la selva, veterano de la guerra del Chaco y portador de duelos inconclusos. Cuando murió, 22 de enero de 1995, sus manos no estaban crispadas, sólo se durmió. Quizás había reconocido la voz de su mamá que lo arrullaba recitándole el salmo 40: "Bienaventurado el que piensa en el pobre..., Jehová lo sustentará sobre el lecho del dolor. Mullirá toda su cama en su languidez".

Roberto Luis Taltavull



El perverso garantismo

Una niña ha muerto. Se llamaba Abril y tenía doce años. Se nos ha muerto a todos, y de la forma más terrible, asesinada delante de su familia por un delincuente reincidente que tendría que haber estado preso. Este asesino había sido liberado anticipadamente por un juez de apellido Villafañe y por una Cámara Penal, todos portadores de la ideología garantista; ellos son verdaderos coautores de este asesinato. Mientras en nuestro país perdure el perverso garantismo, implementado por Néstor Kirchner a través de Eugenio Zaffaroni y sus secuaces, no habrá justicia. Y para colmo, el bestial asesino en pocos años tendrá "salidas transitorias".

Roque Sanguinetti



No queremos ni un muerto más

Robos y asesinatos cometidos por delincuentes de este país, no dan tregua. Que esto suceda con tanta alevosía después de las elecciones, nos deja la clara sensación de que están perpetrados por resentidos y manipuladores previamente entrenados para estas "ejecuciones". Es una advertencia al gobierno. Este debe reprimir y acorralar a estos enemigos de la patria que deben ser identificados y encarcelados, sin contemplaciones, cerrando la puerta giratoria de la Justicia. Tampoco debe desestimarse que jueces y fiscales sean cómplices de estas aberraciones debido a que incursionan en la banda kirchnerista descubierta legalmente por la Justicia que durmió y obedeció órdenes de la procuradora Gils Carbó durante más de 15 años con un gobierno cómplice. Hay que decir las cosas por su nombre. Hace unos días murió asesinada la niña Abril Bogado de tan sólo 12 años de edad, en la ciudad de la Plata. Cuánto dolor, cuánta impotencia. Ultimamente, parecería que eligieron la ciudad de La Plata como si fuera un velado mensaje de muerte. Es por ello que el gobierno debe enfrentarlos aunque digan que son "perseguidos políticos". Urge abocarse a este tema. La sociedad espera y no soporta un muerto más. Muchas gracias.

Paola Lena Riviera

DNI 13.815.412