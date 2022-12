El triunfo argentino le inyectó gran movimiento a los bares rosarinos

En avenida Pellegrini los que abrieron, ya que no todos los hicieron, trabajaron muy bien. La jornada no estuvo exenta de complicaciones, porque parte de los equipos de trabajo, tanto mozos como personal de cocina, no asistieron. “En líneas generales, fue un domingo que estuvo a la altura de las expectativas de un festejo impresionante como el que hubo en la ciudad, tomando la avenida como zona de paso al Monumento”, dijo Alejandro Pastore, titular de Paseo Pellegrini, que efectivamente fue el escenario de un desfile interminable de autos y personas a pie.