El subsuelo de Rosario

En los años donde nuestra ciudad era el punto estratégico del comercio exterior por la magnificencia de su puerto, existían una cantidad de pasajes y túneles subterráneos que desde distintos puntos convergían hacia el puerto. Epocas inciertas donde entre mito y realidad fortalecían la idea de que el contrabando manejado por la mafia establecida por esos años utilizaban esas vías con salidas para llegar clandestinamente a los barcos. A medida que fueron pasando los años esos espacios fueron siendo descubiertos por el desarrollo de la ciudad, donde arquitectónicamente estuvieron puestos a la vista por quienes vivimos en esta ciudad. Ahora, después de esta pequeña interpretación de hechos históricos nos queda preguntarnos: ¿qué pasa bajo nuestros pies en la ciudad de Rosario? Uno podría pensar que nada sucede, que sólo el desarrollo de esta ciudad cosmopolita ha tapado y ha cubierto todo aquello que había quedado como las viejas vías del ferrocarril que se dirigían al puerto, las viejas vías del tranvía, y no se cuantas cosas más que el desarrollo urbanístico fue haciendo desaparecer. Pero sin embargo en los últimos años vemos cómo en forma desmedida desde el centro de la ciudad hacia los barrios, roturas, hundimientos y perforaciones que existen por las calles del municipio llegan a un nivel impensado por cualquier persona que viva en esta ciudad. En cualquier momento aparece una retroexcavadora y, sin mediar, comienza a romper, hormigón de por medio y los pozos que en oportunidades llegan a los 4 o 5 metros de profundidad. Lógico que las obras de mantenimiento son imprescindibles, pero lo que también es necesario es el control de las mismas ya que el municipio es el agente de contralor de las empresas de servicio, pero sin embargo no tienen ni idea de la situación estructural que hoy tienen las calles de la ciudad. En una cuadra han llegado a realizar obras de excavación en cuatro oportunidades y al haber terminado tiempo después el pavimento se ha vuelto a hundir. Hay arterias por donde pasan más de 12 líneas de micros con lo cual una situación como la que acabamos de mencionar sería de esos riesgos permanentes de que el suelo por supuesto no aguantará ni un mínimo tiempo. Rosario ha crecido en el tiempo, hacia arriba con edificios de envergadura, pero las calles siguen siendo las mismas, con todas sus falencias sin solucionar y sin saber qué pasa a la hora de terminar una obra donde su conclusión debería ser definitiva y no temporal. El subsuelo de nuestra ciudad parece no saber qué sucede arriba y nosotros desconocemos el por qué de tantos hundimientos. Creo que para soluciones estructurales debe haber una mejor gestión de control.

Guillermo V. Ferreyra

DNI 13.588.802





Santiago por todas partes

Habiendo quedado atrás el vendaval del bullicio electoral, al igual que en el final de las fiestas, algunos se hallan embriagados por sus logros, alcanzar las poltronas legislativas. Otros juntando los porotos que obtuvieron en las urnas se preparan para ejecutar la andanada de medidas regresivas y de ajuste. Muchas otras mujeres y hombres, los que estamos obligados a ganarnos el a diario sustento mediante la venta de nuestra fuerza de trabajo, continuamos esperando que el Estado argentino asuma su activa participación en la represión a los habitantes de la Comunidad Mapuche Pu Lof en Resistencia de Cushamen, Chubut. Con sorna, un periódico digital continúa poniéndole música y escenografía a la desaparición forzada del joven anarquista Santiago Maldonado, diciendo despectivamente: "Santiago por todas partes". En efecto, una persona de ideología libertaria no puede observar impasible como se destruyen los ecosistemas y todos sus elementos componentes: personas, agua, aire, fauna. Santiago Maldonado era una de esas personas sensibles que mientras los mercaderes, caudillos, funcionarios políticos y tecnoburócratas bailan la danza de la muerte del planeta, llenando sus arcas a costa de la destrucción de la vida en sus diversas manifestaciones, se solidarizaba con las luchas que enfrentan esos proyectos de minería contaminante o bien que arrasan con la fauna de los mares. Maldonado por todas partes, sí en las montañas, los llanos, en las costas y las islas, a un lado y otro de ríos y cordillera. Como hombre bien plantado sobre la tierra que desde una perspectiva solidaria no admite la explotación y la expoliación. Maldonado por todas partes con su imagen que muestra una mirada limpia, la de los que poseen la convicción de que el sistema del capital mercancía es un camino hacia el abismo. Aunque ahora porque así los determinan los editores que siembran veneno mediático, su desaparición forzada haya pasado a páginas interiores, no sea "noticia del día" no por eso los motivos de sus acciones solidarias se diluyeron. A más de noventa días del fatídico 1º de agosto es posible poner sobre el tapete cómo la muerte del joven ácrata es un analizador social de la sociedad argentina, con sus contubernios, genuflexiones y violencia institucional.

Carlos Solero

Miembro de la APDH Rosario



El significado de la amistad

¿Qué es la amistad? Según la Real Academia Española: afecto entre personas, afinidad, conexión. Le agregaría perseverancia. Somos un grupo de Cañada de Gómez, recibidos de peritos mercantiles en nuestra Escuela Provincial de Comercio Nº 4 en el año 1966. Grupo que desde hace más de 35 años nos reunimos en forma constante, habiendo realizado, además, varios viajes de post egresados, recordando en cada uno de ellos los momentos vividos en esa etapa de nuestra vida. Como grupo que sabemos de qué se trata reunirse y programar viajes que sirven para seguir motivando ese momento especial de nuestras vidas, queremos hacerles llegar nuestras condolencias a ese grupo de amigos de la ciudad de Rosario que ha tenido este trágico final, extendiendo las mismas a sus familias; sabiendo que su motivo del viaje era nada mas y nada menos, la de mantener viva la llama de la amistad. La amistad que se origina en esa etapa de la vida posee una base estructural posiblemente distinta a otras, logra ser inalterable; y como dice la leyenda de nuestras remeras: "Y el tiempo no logró separarnos".

José Racca en nombre de la promoción 1966 Escuela Provincial de Comercio Nº 4 (nocturna) Cañada de Gómez



Sobre el transporte de pasajeros

Sugiero a las autoridades municipales mejoras en el transporte público. Me refiero a la higiene y frecuencia horaria de los colectivos urbanos, más precisamente en las líneas 134/135, que son las que mas frecuento. Ademas, las barras de sujeción no se encuentran en condiciones de ser usadas, ya sea por falta de higiene o porque en algunos coches, por ejemplo, hay barras móviles difíciles de utilizar para personas de estatura media baja. Deseo una pronta solución para desafectar a todas las personas del problema que les genera este tema.

Ciro G. Montalto

