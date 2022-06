El poder de soñar mundos distintos

“En un primer momento -explicó Toia- el conflicto es que la niña Sofía no quiere ir a la escuela, está cansada de estudiar y levantarse siempre a la misma hora. Es así que exclama «¡Cómo desearía no tener que ir nunca más a la escuela!». El detective, que anda siempre por ahí merodeando por la casa de los chicos y las chicas y que está muy atento a sus deseos y necesidades, la escucha y entra en su habitación. Trae consigo un maletín y un instrumento de medición para plasmar este nuevo mundo dónde la escuela ha desaparecido y en su lugar le da vida al «País del Ignorimio», un juego de palabras y una forma poética de nombra al «País de la Ignorancia»”.

78439252.jpg

A partir de ese momento, Sofía aparece “en un mundo completamente transformado, corrido de lugar. En ese nuevo mundo los conceptos del saber y del tiempo han cambiado completamente y se jugará filosóficamente con juego de palabras”, continuó la directora. “Es un mundo donde su guardapolvo ya no es blanco sino multicolor, la directora de la escuela se ha convertido en la Reina de Geometría, habrá un vendedor de palabras que le ofrece algunos ejemplares para poder formar una frase y seguir con las pruebas que deberá superar a lo largo de la obra para poder regresar a la realidad. Sus compañeras de clare actuarán de un modo muy extraño, sin reconocerla ni entablar un vínculo real. El país del ignorimio por moemntos parece una pesadilla, pero también aprenderá muchas cosas”.

¿Cuál es el concepto o la idea central de la obra? ¿Qué quisieron transmitir?

Me resultaba interesante poder poner en juego por un lado el poder del deseo y la importancia de la escuela. Pero no en defensa de las formas y la formalidad, sino en el ámbito de las palabras, la comunicación y el vínculo. De hecho en el país del ignirimio hay cosas que están despatarradas pero Sofía en una conversación con la Reina de la Geometría le confesará que ya no desea estar ahí. Quiere volver a ver a ver a su seño, jugar con sus amigas, escribir una canción nueva. La formalidad de las intituciones, la forma y la deforma de eso, de un concepto, de una idea, del tiempo, el juego de pelabras y la importancia de las palabras. El deseo, ojo con lo que deseás que se hará realidad. Hay muchas cuestiones filosóficas en la obra, a través del concepto del tiempo, del saber. Es lindo que los niños sepan que lo que desean, se pueda hacer realidad. A la vez la obra juega mucho con los aprendizajes reales, entonces entran a jugar con sus saberes también. Quieren leer, quieren contar. En el “País del Ignorimio” aprenderá muchas cosas nuevas, pero sobre todo a valorar aún más el vínculo con sus amigas, con su maestra, el juego, y todo lo que la escuela le propone. La obra invita una vez más a grandes y niños a repensar la realidad y sus formas, a acercar los mundos y a compartirlos. Los diferentes personajes le irán entregando a Sofía diferentes formas geométricas que le servirán para ir sorteando las pruebas y develar el acertijo final y aparecerá un oráculo cómplice también que la acompañará en esta aventura.

¿Quiénes son los personajes que intervienen y qué representa cada uno de ellos?

Una de las cosas hermosas y curiosas de esta nueva propuesta kashimanera es que regresa el personaje mágico de Leer para reer, “El detective” que se encaga de plasmar nuevos mundos posibles más acorde a los deseos y a las necesidades de los niños y las niñas, que les propone nuevos mundos, nuevas experiencias y aprendizajes. El detective tendrá una nueva cómplice, la mensajera, una informante dentro del País del Ignorimio, quién se encargará de ir entregándole a Sofía las cartas y las “formas” y las “informaciones” necesarias para que pueda seguir adelante en este lugar y logre salir de allí. Juancho, el kiosquero de su barrio, quien le ofrece también golosinas disparatadas, como polvos de frambuesas, tuercas de goma rígida, reglas de mascar y números impares secos. Afuera de la escuela se cruza con la portera, quien le habla también de un modo extraño, le habla del tiempo y de “pruebas”, todas esas pruebas que se irán sucediendo a lo largo de la historia para poder debelar el acertijo final y así volver al mundo real. Hay un vendedor de palabras por ejemplo, quien le obsequiará a Sofía algunos ejemplares para que arme diferentes frases. La directora de la escuela se verá transformada en la Reina de la Geometría y sus amigas Mariana y Jimena la desconocerán por completo. Los personajes aparecerán fisicamente transformados, de un modo exagerado y grotesco, pero también en su forma de hablar y en las cosas que dicen.

78439250.jpg María Victoria Fanchi, Julia Rovere y Valeria Rico son las protagonistas de la obra.

¿De qué forma te inspiraron las pinturas de Mondrian, Miró, Kandinsky y Dalí? ¿Cómo se integran a la obra?

_Para escribir esta obra me inspiré en las pinturas de Mondrian, Miró, Kandinsky y Dalí, desde las imágenes y las formas para generar escenas físicas desde el cuerpo y diagramar el espacio escénico. Para armarla jugamos mucho con la forma y la defomas de las cosas, del cuerpo, de las frases. Durante la escritura leía por ejemplo los “Ritmos universales” de Piet Mondrian donde dice “la linea es un punto que camina”. Eso mismo dirá Sofía en la prueba de geometría sin saber que no sabe nada. A mí me encanta el ritmo y la multiplicidad de personajes, la posibilidad infinita que nos da el teatro de juego y creación. Las texturas de estos artistas no solo fueron fuentes de inspiración sino que también nos acompañan en el arte de la obra que es muy hermoso a través de un gran trabajo del escenógrafo rosarino Guillermo Haddad. El reloj derretido de Dalí por ejemplo será un personaje más, “Pocket”, un reloj que habla, quien yendo hacia atrás y hacia adelante con sus agujas/bigotes manipulará el tiempo y nos hará pensar en algunas cosas. En esta obra vuelve este rico trabajo de composición y creación de personajes que venimos trabajando desde hace muchos años. María Victoria Fanchi, Julia Rovere y Valeria Rico son las protagonistas de esta historia infinita, donde van armando y desarmando con una magia increíble del juego teatral todos esos cuerpos y esas voces, cada una con su pulso o su locura: la mensajera, el vendedor de palabras, Juancho, Serafín la portera, la maestra, la Reina de la Geometría y las amigas de Sofía.

“Ignorimio”, con una protagonista que ya no quiere ir a la escuela, se estrenó seis años después de “Deformas”. ¿Qué actualidad tiene “Ignorimio” después de un período en el que la escuela y la educación estuvieron paralizadas de manera presencial durante más de un año?

Creo que hoy, después de la pandemia, el mensaje de la obra toma aún más valor. Darle importancia a esos lugares del saber, del aprender, de lo empírico, del vínculo real con las maestras y compañeros de clase, del juego. De hecho Sofía, regresa a su cotidiano después de haber transitado todas las pruebas, juegos y acertijos del Ignorimio, con unas ganas enormes de volver a la escuela, a ese lugar que le brinda el aprendizaje compartido, el juego, la experiencia. El país del Ignorimio es multicolor, disparatado, lleno de magia, juego y preguntas. Todo el tiempo hay un juego entre la realidad y la ficción, entre las formas geométricas y las palabras.