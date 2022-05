El Paseo Gerardo Rozín abrazará al estadio canalla

Esta designación fue promovida por la presidenta del Concejo, María Eugenia Schmuck, quien estuvo acompañada por sus pares del bloque Arriba Rosario, Nadia Amalevi, Fabrizio Fiatti y Ciro Seisas. Según detalla el impulso legislativo, este paseo abarcará desde la avenida Génova hasta la proyección de la calle Olivé, y desde allí hasta Cordiviola, sobre la vereda este de la avenida Arturo Frondizi.

En ese marco, ayer se dio despacho a una ordenanza en la reunión semanal de la comisión de Gobierno, que se desarrolló en la sala de la Memoria del anexo Alfredo Palacios.

Vale precisar que los integrantes de esta comisión también otorgaron proveído favorable y remitieron a la comisión de origen (Salud), una ordenanza propuesta por la Vecinal Esteban Maradona, por la que se crea el Paseo de la Salud, en conmemoración y homenaje a profesionales, en avenida Francia, desde Urquiza hasta Brown, en el ámbito de los barrios Alberto Olmedo y Luis Agote.

En ese recorrido, se incluirá la colocación de placas con los nombres de a quienes se evocará, las que incluirán una breve descripción de su trayectoria y el compromiso con el trabajo.

De esa manera, frente a las puertas del Hospital Centenario, a la altura de Urquiza, se evocará los enfermeros de ese efector, Miriam Elisabeth Soto y Héctor Tito Ramírez; en la plazoleta de avenida Francia entre Catamarca y Salta, al ex secretario de Salud Pública, ex intendente y ex gobernador, Hermes Binner; en avenida Francia entre Salta y Jujuy, a Lorenzo Orlando Carelli, y en Francia entre Jujuy y Brown a Simón Adolfo Palatnik.

Rotonda Vito Dumas

En tanto, se otorgó proveído y se remitió a la comisión de Presupuesto y Hacienda, una ordenanza que denomina Vito Dumas a la rotonda que enlaza a la avenida Carlos Colombres y a las calles Gurruchaga y Elvira Muratti de Grandov, en homenaje a El Viajero Solitario, deportista y navegante argentino, protagonista de hazañas innumerables en los mares del mundo, y ejemplo de voluntad y coraje en la adversidad.

Esta iniciativa fue impulsada por la concejala Norma López, del Frente de Todos-PJ, junto a quien firmaron los ex ediles Eduardo Toniolli y Alejandra Gómez Sáenz.

Por su parte, obtuvo proveído favorable y se remitió a la comisión de origen, Feminismos, Disidencias y Derechos Humanos, una ordenanza a partir de una propuesta del Grupo Norte, por el que se denomina Puente de las Mujeres al puente peatonal que cruza sobre bulevar Rondeau, a la altura del 1900, en su intersección con la avenida Puccio.