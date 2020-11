"El Paraíso" o el clima enrarecido de un pueblo donde nunca pasa nada

paraiso2.jpg Agustín Rodríguez escribió el guión premiado por la Sociedad Argentina de Gestión de Actores Intérpretes (Sagai) y encabeza el elenco.

¿Cómo surge la idea del guión?

A raíz de una respuesta en una conversación casual, se me disparó una idea que rápidamente comencé a dar forma en un cuento corto para mi blog con la intención de en un futuro transformarlo en guión para actuarlo. Como en un principio lo único que tenía era el final de la historia, me propuse una serie de obstrucciones para ayudarme a armar este relato. La primera era que sea un policial argentino y que el público pudiera empatizar con el personaje del detective, algo poco común en el cine argentino en general; otra de las condiciones que me interesaban era que la temperatura habiente fuera una parte importante de la trama, casi un personaje, como en “Fargo” o “Haz lo correcto”, donde tanto el frío extremo como el calor agobiante condiciona la historia.

¿Qué pasó con el cuento?

La verdad que el cuento había quedado horrible, lleno de metáforas rebuscadas y comparaciones pretenciosas. Mi amigo Matías Picolo que hace las veces de corrector y asesor literario, me hizo una devolución particular: me dijo que cuando lo leyó había sentido como si yo estuviera dando un discurso importante ante gente seria, con la bragueta abierta, pero? que el final funcionaba. No me desalentó en lo más mínimo.

¿Cómo llegaste al concurso de Sagai?

paraiso5.jpg "El Paraíso" participó en el Festival Internacional de Cine de Puerto Madryn y ahora lo hace en el Festival de Cine Latinoamericano de La Plata.

Fue en 2015 y en ese momento cayó en mis manos el concurso de la fundación Sagai Guiones (Sociedad Argentina de Gestión de Actores Intérpretes) escritos por actores, donde gané el primer premio. Al tiempo me comunicaron que si bien el premio era filmar el corto, ellos no podían asegurarme que yo fuera a actuarlo. Casi me muero porque era un detalle que yo no había tenido en cuenta. Después el desfasaje económico hizo el resto y fue imposible llevar a cabo el proyecto, por lo que volvieron a mis manos los derechos. En 2016 aplicamos al inca en Historias Breves y no fuimos elegidos para el subsidio, después nos dimos cuenta que con los problemas presupuestarios que se estaban presentando en el organismo de alguna manera habíamos tenido suerte.

¿Qué te decidió a grabarlo, a pesar de todos los contratiempos?

Una tarde que estaba tomando un café solo en un bar y de casualidad leí el sobrecito de café y decía “Si la pregunta es ¿me arriesgo?, la respuesta es sí” y en ese mismo momento llamé al director y le comuniqué mi intención de producirlo, lo que implica poner el dinero, y si bien no es un presupuesto muy grande, para mí implicaba la inversión de parte de mis ahorros, y para el staff trabajar por muy poco dinero o ad honoren. Yo para esa altura ya sentía que esta peli era mi “Rocky”.

paraiso4.jpg

¿Cómo sigue el recorrido de “El Paraíso”?

Este año fue medio particular para los festivales. Ya participamos en el Festival Internacional de Cine de Puerto Madryn y ahora en el Festival de Cine Latinoamericano de La Plata cuya programación se puede ver por la plataforma Octubre TV, y tenemos previsto participar de varios festivales más durante el año que viene. Gracias a las repercusiones que tuvo la peli tomamos envión y con Ricardo Piterbarg ya tenemos un nuevo guión que empezamos a preproducir. La idea es subir un escalón en calidad.