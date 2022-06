"El padre de la novia", el clásico de 1951, estrena su remake con elenco latino

García y Estefan interpretan a los padres de Sophie (Arjona), quien les anuncia su compromiso con Adam (Diego Boneta) luego de que ella le propusiera matrimonio a él. La trama es similar a las antecesoras, pero en este caso la acción transcurre en Miami y la familia de la novia es de origen cubano. “Este nuevo giro moderno y cultural creo que no sólo respeta las versiones anteriores, sino que brilla con luz propia, explorando las idiosincrasias de estas familias cubana y mexicana, con estilo, calidez y humor” , reflexionó García, quien también que es productor ejecutivo del film junto a Brad Pitt, en una entrevista para la revista People.

El padre de la novia | Tráiler oficial | HBO Max

La historia, filmada en inglés y ambientada en Estados Unidos, expondrá no solo los desacuerdos que dos familias afrontan al preparar una boda, sino también el choque cultural que resulta de que los integrantes de cada una son mexicanos y cubanos. También mostrará las ideas más liberales de una pareja actual que rompe con los estereotipos del amor romántico tradicional.

Adam no encaja en los planes que la familia de Sophie tenía para su hija, especialmente en los de Billy, su futuro suegro, quien a su vez está en plena crisis de pareja con Ingrid, su esposa. “Su matrimonio se desliza cuesta abajo, en una pendiente resbaladiza, pero no porque no se amen”, dijo García en una entrevista con Entertainment Weekly. Así, mientras intentan dejar en un segundo plano sus problemas matrimoniales, intentan resolver la boda de su hija mayor que significa un desafío para todos.

El elenco de esta nueva versión se completa con Isabela Merced, a quien se la vio en “Dora, la exploradora”, como la hermana menor de Sophie; Macarena Achaga, que también integró el elenco de “Luis Miguel, la serie”, y Enrique Muricano, de la serie de Netflix “Bloodline”. La dirección estuvo a cargo de Gaz Alazraki, el director y creador de “Club de cuervos”, que en el momento de su estreno en 2015 fue la primera serie en español de Netflix.

78439811.jpg Steve Martin y Kimberly Williams.

Por su parte, el guionista Matt López trabajó en películas como como “Cuento para dormir” (2008), protagonizada por Adam Sandler, y “El aprendiz de brujo” (2010), con Nicolas Cage como protagonista de aquella producción de Disney. Según el portal Deadline, el proyecto de lanzar una remake surgió a través de la propia experiencia de López en bodas interculturales, al haber asistido a varias ceremonias de cubano-estadounidenses.

Según trascendió, con este proyecto Warner buscó ofrecer una mirada más diversa a sus títulos, apostando por el público latino, considerado una de las minorías más importantes de Estados Unidos, y responde, también, a las exigencias de esa comunidad para con Hollywood.

“El padre de la novia” tuvo su primera versión en 1950 protagonizada por Spencer Tracy y Elizabeth Taylor, bajo la dirección de Vincente Minnelli, y una segunda en 1991 con Diane Keaton y Steve Martin, que además tuvo su propia secuela. En los dos primeros casos tomaron como punto de partida la novela escrita en 1949 por Edward Streeter.

Steve Martin lideró en 1991 la comedia en la que un padre se resistía a ver cómo su hija se casaba con el amor de su vida y se alejaba del hogar familiar. En esa popular comedia de enredos, que mostraba además todas las dificultades que conlleva organizar y planear una boda, también aparecieron Diane Keaton, Martin Short y Kimberly Williams-Paisley bajo la dirección de Charles Shyer.

78439810.jpg Elizabeth Taylor y Spencer Tracy.

Este cineasta también dirigió la secuela “El padre de la novia 2” (1995), en la que regresó todo el elenco con Steve Martin al frente y en la que, en lugar de líos por una boda, los problemas en la familia llegaban por un embarazo.

“Mi respuesta fue un «sí» contundente al recibir la invitación para acompañar a mi buen amigo, el talentoso Andy García, en una nueva encarnación llena de humor, corazón y mucho sabor, de la película clásica «Father Of The Bride»”, escribió Estefan en su cuenta de Instagram, al tiempo que dijo que admira a Alazraki desde que triunfó con la comedia “Nosotros los Nobles” (2013).