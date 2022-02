El nuevo "Batman": un hombre que asume su condición de héroe y justiciero

Robert Pattinson, el ex vampiro enamorado de “Crepúsculo”, ahora interpreta a Batman.

La última versión de “Batman” es una de las películas más esperadas de la temporada. No sólo porque en esta ocasión el protagonista es Robert Pattinson, el ex vampiro enamorado de “Crepúsculo” que finalmente volvió a plantarse firme en una franquicia luego de coquetear con películas de bajo presupuesto o destino incierto, sino porque aunque no se trata de un relanzamiento, la película sí indaga en los zozobrantes inicios de Bruce Wayne como el justiciero de Ciudad Gótica -sus miedos, sus inseguridades, sus fallas-. Y también por la presencia del guionista y director Matt Reeves, ligado a J. J. Abrams en varios proyectos que cruzan la ciencia ficción, el terror y la aventura, y que definió a su filme como “casi una película de terror”, en un guiño más provocador que realista. El filme se estrena este miércoles en salas de Rosario.