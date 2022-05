El Mercado de las Artes se sigue afirmando en la agenda local

Con esta impronta, la intersección de avenida Belgrano y Sargento Cabral, se vistió adecuadamente para acompañar este evento que ayer contó con más de 130 propuestas y un concierto de cierre en la Fuente de las Utopías.

Sobre el escenario que se levantó en ese emblemático lugar, pasadas las 16, se presentó el dúo Perlas Líricas, integrado por la soprano Cecilia Vaca Cardoso y el tenor Andrés Novero, quienes interpretaron tramos de óperas, zarzuelas y de canzonetas italianas.

Más tarde, salió a escena el ensamble Según pasan los años, integrado por Patricia Ferrer, Adriana Sansone, Juan Carlos Sáez Kovacs, Adriana Bonaudi y Roque Stagnitta, quienes representaron algunas partituras dedicadas al cine.

La finalización del concierto estuvo a cargo del Cuarteto Polijazz, agrupación integrada por Liza, Lucas y Nicolás Polichiso junto a Pau Ansaldi, que interpretó nuevas versiones de Los Beatles y melodías populares. Propuso en contacto con los asistentes un encuentro ameno con célebres obras de todos los tiempos y destacados artistas de nuestra ciudad.

Vale recordar que, por peso específico, el Mercado de las Artes ya se instaló en la agenda cultural de nuestra ciudad como un corredor de artistas y creatividad, que toma vida en una zona emblemática de Rosario.

También vale precisar que la edición anterior se realizó el domingo 17 de abril y volvió a imponer su tinte distintivo, donde el talento local atrapara el interés de los rosarinos.

La intención de los organizadores es repetirlo todos los meses para fomentar de manera más directa el encuentro de artistas, colectivos y productores gráficos de Rosario y su área metropolitana que fueron elegidos en el marco de una convocatoria que se realizó en el mes de abril pasado.

Desde aquel debut

El Mercado de las Artes debutó el 27 de marzo, envuelto en un domingo a pleno sol y con una exitosa respuesta del público durante esa jornada. Se creó un escenario en el que los artistas de la ciudad pudieron mostrar sus obras, trabajar a la vista del público e incluso, vender alguna de sus piezas.

Fue un espacio que la Secretaría de Cultura de la Municipalidad lanzó como prueba piloto y avanza con firmeza y ampliando sus propuestas.

Este tipo de actividades se repiten en muchas ciudades del mundo, desde las europeas París y Roma hasta las chilenas como Valparaíso, donde los artistas sacan sus obras a la calle en espacios abiertos como ferias y mercados.

“Para los artistas es muy importante poder tener contacto con la gente. Y vender es la única forma de poder vivir del arte, que es a lo que muchos aspiran”, remarcó Carlos Barocelli, coordinador del espacio que se replica una vez al mes.

“Queremos que esa frecuencia mensual, sea otra de sus características”, y sobre la instalación en los alrededores del edificio de la ex Aduana, subrayó que “la ventaja en ese punto de la ciudad es que es un lugar de tránsito constante de público, que no requiere tiempo para instalarse y que la gente lo conozca. Por eso, en cada muestra no dejó de pasar gente en forma constante”.