El futuro de las Paso divide posiciones en el Frente de Todos

Al ser consultado sobre la posibilidad de cancelar las Paso con motivo de la expansión del coronavirus en el país, Parrilli subrayó que es posible “discutir el momento” de convocatoria pero remarcó la importancia de concretar los comicios.

“Estoy de acuerdo con las Paso, la elección general ha sido un mecanismo idóneo que se ha creado y los argentinos tenemos un sistema de votación que ha dado sus frutos, no me parece conveniente que todos los años estemos discutiendo qué sistema vamos a tener”, añadió.

El senador por Neuquén y hombre de estrecha confianza de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner se diferenció así de la posición de la mayoría de los gobernadores y el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Sergio Massa, quien dijo que entre “gastar en boletas y en vacunas” él prefiere “gastar en vacunas”.

Respecto a los costos de la realización de las primarias, Parrilli declaró que no le parece “un argumento razonable”.

"No estoy de acuerdo con eso, la democracia tiene su costo y no es un costo. Lo más importante es conservar la democracia, no me parece un argumento válido”, destacó.