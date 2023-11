El Concejo comienza la discusión sobre el efectivo en los taxis

No es la primera vez que se propone sacar el efectivo de los taxis. Los titulares siempre resistieron la medida.

El Concejo Municipal comenzará la discusión sobre sacar o no el efectivo en los taxis en horario nocturno, como respuesta a la ola de robos que vive el sector. Este lunes a las 13 la comisión de Control y Seguridad recibirá al gremio que nuclea a los choferes, con el objetivo de encontrar alternativas y soluciones a la crisis de seguridad que vienen sufriendo en las últimas semanas. Los titulares se han opuesto históricamente a la medida.

La polémica se disparó la semana pasada, luego de conocerse cifras oficiales de los asaltos que vienen sufriendo los conductores, con un promedio de un caso por día . Como consecuencia, el secretario general del Sindicato de Peones de Taxis, Horacio Yannotti, salió a pedir la obligatoriedad por ordenanza del cobro electrónico en horario nocturno , medida resistida por los dueños de las licencias. "Así como hace 25 años se pudo hacer con el colectivo, por qué no en los taxis", dijo a La Capital el titular del gremio.

Por eso, los concejales activaron la discusión en el Palacio Vasallo . Uno de los promotores del encuentro es Lisandro Cavatorta, presidente de la comisión de Seguridad: “Cuando hablamos de los taxis en Rosario, parece que todo se resume a discutir la bajada de bandera y la ficha, si los autos son nuevos o viejos, o si legalizamos Uber. Pero también tenemos que trabajar con ideas sobre la inseguridad que sufren los taxistas en la calle. No es la primera vez que se discute algo así. Hay distintas miradas, tenemos que escuchar a todas las partes y trazar una hoja de ruta para que puedan trabajar tranquilos ”, señaló.

La instalación de cámaras dentro de los taxis fue un pedido que los choferes realizaron al Ejecutivo el año pasado, que finalmente no se efectivizó. El reclamo se inspira en la experiencia de la ciudad de Neuquén, donde por medio de una ordenanza este año se estableció que todos los taxis y remises deben contar con un sistema de cámaras en el interior de cada vehículo con instalación financiada por el municipio.

Sobre la idea de quitar el efectivo por la noche, Cavatorta opinó que “si sacamos el dinero de los taxis pueden bajarse los robos. Pero también pueden bajarse los pasajeros. Queremos lo primero, pero no lo segundo", reflexionó. “Entendemos el reclamo de los peones, pero los titulares nos dicen que solo dos de cada diez pasajeros utilizan medios electrónicos o billeteras virtuales para pagar. Antes de tomarla, tenemos que ver si esa medida de ese tipo no hace que se pierdan pasajeros, o directamente los empuja a usar remises truchos y otros medios de transporte”, advirtió.

Blanquear

De cara al debate parlamentario que se avecina, el edil admitió que sobrevuela la noción de que el pago electrónico "blanquearía" la actividad y por eso habría resistencia de algún sector. "Hay distintas opiniones sobre eso. Por un lado, seguramente transparentaría los números, pero también dejaría a la luz que hoy el taxi no es tan rentable como mucha gente cree. Está atravesando un momento de crisis casi terminal. Si el municipio no se mete con más fuerza en estos temas, va a ser difícil tener un sistema de calidad. Lo peor que podemos hacer es no hacer nada y seguir discutiendo cuánto aumentamos la ficha cada dos meses”, reclamó.

La discusión por la seguridad en los taxis es un tema de larga data en Rosario. Y las propuestas para su abordaje han sido casi siempre similares: desde la colocación de mamparas divisorias y blindex (hoy lo tienen solo 50 de 4.000), pasando por la incorporación de GPS, botones de pánico y cámaras, hasta la implementación de corredores seguros y el uso de medios electrónicos y tarjeta para el pago de los viajes.

Ya por el año 2003 el entonces concejal Jorge Boasso solicitaba que el municipio hiciera una prueba piloto para que los taxis cobren sus viajes con tarjeta de crédito o débito. Hoy en día se estima que uno de cada cuatro taxis tiene la posibilidad de recibir pagos electrónicos o con tarjeta. La discusión se reedita a fines de este 2023, en medio de otra ola de delitos.