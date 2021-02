Dirigentes de la UCR invitaron a Javkin a ampliar el Frente

Durante el encuentro, los radicales del NEO lo invitaron al intendente a participar de una nueva experiencia política, que consiste en la ampliación del Frente Progresista, incorporando nuevos sectores.

La reunión fue “fraternal”, según el intendente, ya que proviene de las filas de la UCR y compartió militancia universitaria con Pullaro. Pero hasta ahí podrían llegar las coincidencias si el radicalismo santafesino va hacia un “frente de frentes”, algo que Javkin resiste.

De todos modos, el encuentro sirvió para alinear a las partes y se endulzó con un fuerte apoyo de los dirigentes del NEO a todas las gestiones del Frente Progresista.

Los dirigentes del NEO no sólo se reunirán con el intendente de Rosario sino que ampliarán sus contactos con dirigentes de otros partidos que integran la coalición, por caso el PDP. En ese sector tomaron la decisión semanas atrás de ir en busca de una alianza más amplia con Juntos por el Cambio. Incluso, el ex vicegobernador Fascendini dio por terminada la experiencia del Frente Progresista. Además, en las últimas horas, habría existido un contacto con dirigentes del PRO. En ese sector, también deberán resolver una interna que se mantiene viva entre Federico Angelini y López Molina. Mucho tendrá que ver si hay o no Paso en el mes de agosto.

Todos los contextos presentes y futuros en el ámbito provincial dependerán de lo que diga y haga Lifschitz. Si es candidato a senador en 2021 habrá nuevos realineamientos y quedara abrazado a Javkin, con quien no viene teniendo una buena relación. Pero esto es política y no otra cosa.

Javkin ha intensificado los contactos políticos durante las últimas semanas, e incluso participó de una reunión reservada con el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, quien quiere sumar a Lifschitz y al intendente a una posible entente.

Un escenario de unidad opositora hará crecer las chances para el 2023 y, mas acá en el tiempo, para los comicios legislativos de 2021. Desde el peronismo miran con preocupación algunas encuestas de Santa Fe, Córdoba, Mendoza y Caba. Por eso, Omar Perotti debió hacer el primer gesto módico hacia el PJ en el encuentro en el que se formalizó la continuidad de Ricardo Olivera al frente del partido.

En el macrismo, Roy López Molina mantiene una alianza con el oficialismo progresista de Rosario, pero toca la partitura del peronismo ala hora de defender al ministro de Seguridad, Marcelo Sain, fuertemente cuestionado, al punto de que los senadores radicales estudian la posibilidad de iniciarle un juicio político.

Al margen de todo eso, el intendente de la ciudad se dio ayer un baño de radicalismo a la espera de novedades en el escenario político de la bota.