De galán a asesino: Hugh Grant ahora disfruta de los personajes oscuros

La metamorfosis ha sido inequívoca: con los años, Grant se ha vuelto más oscuro, al menos en la pantalla. Como dice el actor, está “viejo y feo” de todos modos, y las comedias románticas ya no son una opción. Pero lo que une esos tres papeles recientes, dice, no es tanto la maldad como el narcisismo. “Es casi como si el mundo del cine y la televisión resolvió quién soy realmente”, comentó en broma.

Grant conversó con The Associated Press después de enterarse de su sexta nominación a los Globos de Oro, esta vez como mejor actor en una serie limitada. Habló desde su casa en Londres, donde aprende de sus hijos mientras éstos toman sus clases remotas en el contexto de la pandemia del Covid.

—¿Cómo se siente sobre esta nueva nominación?

—Es muy agradable. Nunca fui realmente de la gente que recibe nominaciones y esas cosas. Pasé muchos años haciendo comedias románticas que gustaban mucho, pero que nunca eran nominadas. Así que es realmente grato. Me ha dado mucha alegría, lo cual es raro para mí. Soy un tipo más bien melancólico.

—Se ha dicho que ahora se especializa en personajes encantadores, como solía, pero con un lado realmente oscuro.

—La verdad es que no lo veo de esa manera. Sólo pienso: “¿Qué es lo más interesante que hay sobre la mesa?”. Como estoy viejo y feo, no me ofrecen papeles protagónicos románticos y encantadores, y me alegra que sea así. Pero sí me ofrecen algunas cosas muy interesantes.

—Parece deleitarse haciendo papeles oscuros...

—A los actores nos encanta hacer papeles oscuros. Y al público le encanta lo oscuro. Tengo un libro en mi escritorio titulado “Why We Love Serial Killers” (Por qué amamos a los asesinos seriales) y es fascinante. Así que sí, es un gran alivio el hecho de expresar maldad, ya sea de una manera muy chistosa como en “Paddington 2” o de una manera muy encubierta como en “The Undoing”, o de una manera muy aduladora como en “A Very English Scandal”. Lo raro es que el común denominador de ellas no es tanto la maldad, sino el narcisismo.

The Undoing Trailer SUBTITULADO [HD] Nicole Kidman, Hugh Grant

—¿Le preocupa que esos personajes puedan hacer que la gente lo vea como un hombre desagradable?

—No, ¡de verdad no tengo esa preocupación! El truco de cualquier modo es que, si estás interpretando a un ser malvado, tiene que ser un malvado divertido. No tiene que ser bueno, pero sí entretenido, lo cual realmente es parte del truco de actuar. Es importante ser real, pero creo que también es muy importante ser entretenido de alguna manera. Al final eso es lo que hacemos, entretener. Y eso a veces se olvida.

—¿Se siente diferente el reconocimiento de este año, dado lo que sucede en el mundo?

—Yo no me quejaría de mi suerte, soy muy afortunado. Pero cualquiera que tenga a los hijos en casa estudiando vía remota gran parte del año merece un pequeño impulso a la moral. A veces es complejo tratar de ser un padre joven en el cuerpo de un anciano. Pero vale la pena. Absolutamente. La gente me dice: “Has mejorado como actor en los últimos diez años ¿Por qué?”. Y a veces pienso que puede ser por ellos.

Una “pausa” para criar a cinco hijos

A fines de la década del 2000, Hugh Grant se tomó un descanso de siete años de Hollywood. En una reciente entrevista con el diario Los Angeles Times, el actor contó que su carrera quedó en suspenso tras filmar la película “Letra y música” (2007), una comedia romántica junto a Drew Barrymore que fue un rotundo fracaso en la taquilla.

“Las cosas no venían muy bien desde antes, con otras películas como «Letra y música». Pero yo estaba entusiasmado con trabajar en Hollywood e insistí. Y más tarde filmé con Sarah Jessica Parker «¿Y dónde están los Morgan?». No fui yo quien renunció a Hollywood, más bien Hollywood me abandonó, porque hice un papelón con esa película”, explicó. “Los días de ser un protagonista muy bien pagado desaparecieron de la noche a la mañana”, recordó. “Fue un poco vergonzoso, pero me dejó la vida libre para otras cosas”, agregó.

Esas “otras cosas” incluyen la crianza de los tres hijos pequeños que comparte con su esposa Anna Eberstein. Grant y Eberstein se casaron en una ceremonia privada en mayo de 2018. Sus hijos nacieron en 2012, 2015 y 2018. El actor tiene dos hijos más junto a la actriz Tinglan Hong: Tabitha (de 8 años) y Felix (de 6). La estrella de “Cuatro bodas y un funeral” nunca ha anunciado públicamente sus nacimientos ni ha posado con ellos, por lo que apenas hay imágenes familiares.

Grant es un férreo defensor de su privacidad. Y en los últimos años ha desarrollado una carrera contra los tabloides. El actor británico fue víctima de escuchas ilegales por parte de los diarios “News of the World” y “The Sun”. No sólo denunció esas escuchas y testificó contra quienes las realizaron, sino que él mismo participó activamente en que se hicieran públicas grabando en secreto a los periodistas que lo espiaron.