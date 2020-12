David Lynch regresa a la televisión con la serie "Wisteria"

Lynch, que se mantuvo en contacto con el público principalmente durante la cuarentena a través de su cuenta de YouTube y sus intervenciones en “¿Qué está haciendo David?”, anteriormente insinuó que estaría trabajando en una película u otra historia en este momento si no fuera por el bloqueo. “Es posible que surjan cosas que signifiquen que se podría gastar menos tiempo en mi canal de YouTube”, dijo a The Daily Beast en julio.

El último filme de Lynch fue su “Inland Empire” de 2006. Desde allí regresó a su amado mundo de “Twin Peaks” para la serie limitada “Twin Peaks: las piezas perdidas” y en 2017 estrenó, también en Netflix, el corto “¿What Did Jack Do?”.

David Lynch's What Did Jack Do? | "The Flame of Love" | Netflix