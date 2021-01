Daniel Aráoz: "Es histórico que Córdoba le diga a la Argentina que el cine está vivo"

Durante la entrevista, el humorista y director teatral subraya que “La noche más larga “es un homenaje a la lucha de las mujeres que se unieron para hacer visible y denunciar a Marcelo Sajen”, a quien se le documentaron 93 violaciones entre 1991 y 2004, pero los abusos sexuales alcanzarían a unas 200 mujeres.

El filme recorre esa modalidad que Sajen desplegó en la capital mediterránea por Nueva Córdoba, la zona del Parque Sarmiento y Ciudad Universitaria, barrio Güemes y barrio San Vicente atacando a víctimas de entre 17 y 25 años.

La noche más larga | Trailer

“Lo que hizo ese tipo es impresionante de verdad y da cuenta de un violador como hubo pocos en el mundo y lo que muestra la película es lo que ocurrió por eso hacerla fue muy fuerte, muy movilizante y conmocionante”, asegura quien encarnó al criminal.

Para Aráoz, quien en 2009 tuvo un reconocido y laureado protagónico en “El hombre de al lado”, de Mariano Cohn y Gastón Duprat, este otro rol central en “La noche más larga” tiene otros elementos históricos.

“Es una película -resalta- que tuvo su estreno mundial en la Competencia Internacional del Festival Internacional de Oldenburg 2020, que es una de las grandes citas del cine independiente mundial junto al Sundance, y allí fui el primer latinoamericano en recibir el Premio Seymour Cassel a Mejor Actor”.

Además, la película escrita por Colman y que reúne un elenco femenino integrado por Camila Murias, Sabrina Núñez, Paula Halaban, Constanza Villarruel, Romina Aretti, Sofía Bono Prado, Rocío Figueroa Sobrero, Carolina Godoy y Vanina Bonelli, obtuvo el Premio a Coproducción Nacional del Polo Audiovisual Córdoba y fue seleccionada para el Foro de Coproducción del Festival de San Sebastián 2018.

Como cordobés ¿Qué relación tenías con el recorrido criminal de este violador serial?

Por entonces yo ya estaba viviendo en Buenos Aires, pero fue un asunto que paralizó a la ciudad de Córdoba y me resulta extraño cómo los medios nacionales no le dieron la relevancia necesaria.

¿Te costó decidirte a asumir el papel de Sajen?

El director Colman me llamó cuando ya tenía la película para hacer la preproducción y estuvimos charlando bastante al respecto y también lo consulté con mi familia. Tanto Renata, mi mujer, como mi hija Lola me dijeron que tenía que afrontar el desafío porque era necesario. Y terminé de decidirme cuando charlando con un chofer le cuento que tenía ese papel entre manos y él me dice “si no las mataba no es para tanto” y me di cuenta de lo que es una mentalidad retrógrada y viví en carne propia lo que es el patriarcado. Cuando me bajé de ese auto ya estaba listo para hacerlo.

Se trata de una trama muy densa e inquietante ¿Cómo fue filmarla?

Tuvimos que rodar en jornadas nocturnas en los lugares reales donde Sajen actuaba y todo el equipo, incluidas las inmensas actrices de Córdoba que hicieron un trabajo increíble, debimos tener mucha concentración. Yo particularmente trabajo con la energía del personaje y fue durísimo y no había palabras para definir lo que nos pasaba entonces.

¿Con qué expectativas llegan a este estreno presencial y en Córdoba?

El director quería estrenar en cine y después de tanto esfuerzo y tantos años de trabajo es una bendición y algo histórico que Córdoba le diga a la Argentina que el cine está vivo.

Sobre todo cursando aún una pandemia que es tan dura para con la cultura...

Exactamente. Y el cine es la unión de todas las artes porque allí están la literatura, el teatro, la música, la fotografía.

Aún en un contexto tan inestable ¿Qué otros proyectos tenés?

Voy a comenzar en Radio Nacional haciendo humor en el programa de Darío Villarroel (a partir de febrero, de lunes a viernes de 13 a 15 en “Pase lo que pase”) sobre textos de mi hijo Pedro Aráoz y trabajados también con Pedro Saborido que es el coordinador de los guiones.