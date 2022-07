"Cuestión de ganas", un álbum de tangos con músicos rosarinos de lujo

Nacido en Rufino, Migled es médico además de cantante. Protagonizó la comedia musical “Gotán” y participó en varios music hall de la ciudad bajo la dirección de Pecky Land. Cantó junto a la Orquesta Sinfónica Provincial y a Eleonora Cassano durante los festejos del centenario del teatro El Círculo e interpretó el Himno Nacional Argentino durante los festejos del Bicentenario de la Patria en el Monumento Nacional a la Bandera. Fue cantante del dúo Bono-Guiraudo y cantante del reestreno, de la obra “Evita, un puente de amor”, de Domingo Federico y Miguel Jubany. Actualmente es integrante del grupo musical “Contrastango” de la ciudad de Rosario.

¿Cómo surge la idea de grabar este álbum?

Tener mi propio álbum era una cuenta pendiente para mí, y la idea estuvo presente desde siempre. Todo surgió sin pensar, de repente, en un contexto muy difícil para todos y especial para mí por mi profesión de médico, y me refiero a la pandemia. Frente aquella dura realidad, tenía en mis manos un gran desafío relacionado con mis pasiones: la medicina y la música, que en esos tiempos parecían incompatibles entre ellas. Mi profesión demandaba gran parte del día, y la música estaba completamente impedida en los escenarios, había perdido ese calor de estar frente a frente con el público. Con el anhelo de regalar una caricia ante tanta adversidad, y a su vez brindar un aporte a la cultura de la ciudad; no dudé y me dije éste es el momento y nació “Cuestión de ganas”.

¿Cuál es el concepto del disco?

Me gusta hablar más de proyecto artístico integral que de un disco ya que, para su realización convoqué a dieciséis guitarristas destacados de la ciudad y la región a modo de registro documental con todas las mixturas de estilos. La temática es el tango, pero los guitarristas seleccionados es lo diferencial del material ya que no solo están los que se identifican con dicho género, sino también los que vienen del jazz, de la música académica y del folclore, generando así una especie de aporte a la cultura guitarrera. De esa manera el espíritu del material es colocar a la guitarra en un rol diferente al de acompañante, que la misma se encuentre en un diálogo permanente con la voz, y así ambas en perfecta armonía cuenten la historia que propone cada tema.

La lista de temas es mayormente tanguera, pero también incluiste otros géneros y estilos de varias épocas. ¿Cómo seleccionaste los temas?

La idea fue que a esos tangos los acompañen otros ritmos que formaron parte de la gestación y de la metamorfosis que el tango fue teniendo desde sus comienzos a lo largo de los años, y me refiero a la habanera, la milonga, la cifra y el vals. Ritmos hermanados, y algunos de ellos casi olvidados en la actualidad. Las letras fueron también un factor que tuve en cuenta a la hora de la elección, las cuales a pesar del paso del tiempo siguen reflejando lo que pasa todos los días, en un ciudad, en una esquina del barrio, en un bar, en una relación amorosa, en la vida misma.

En el álbum hay obras que van desde Gardel hasta Piazzolla y Eladia Blázquez y otras de autores más contemporáneos como la que da título al disco, de Juanca Tavera. ¿Qué épocas del tango y su mitología creés que representan la esencia del tango?

En la Guardia Nueva del tango, o lo que se conoció como etapa “decareana”, el tango llega a su maduración justa, y con ello una gran difusión internacional. Como resultado de esta evolución, el tango culmina en los años 40 en la cúspide, en su esplendor. Una especie de continuado que inicia Gardel desde el canto con tango argumental y Julio De Caro con su orquesta, y que llega a la década del 40, donde los bailes populares con orquestas y cantantes en vivo y de la difusión masiva por medio de la radio, del disco y del cine, hicieron del género la música de toda una generación. Es inevitable cuando hablamos de esencia, no rememorar aquellos tiempos que tienen algo de mito, con un enorme Aníbal Troilo, con letristas como Cátulo Castillo, Manzi, Discépolo, Cadícamo, los hermanos Expósito, entre otros.

En el tema que da nombre al disco la letra tiene un mensaje de superar las adversidades, pero también parece describir la actualidad al abordar temas que pertenecen hoy a la conversación pública, como los impuestos, el gas y la luz. ¿Fue casualidad o algo deliberado que ese tema abra el disco? ¿Por qué lo elegiste?

Las adversidades y los sueños por cumplir; ser cantante y médico en plena pandemia y desear grabar con 16 invitados, generó en muchos allegados una frase que se repetía “¿qué ganas tenés de hacer un disco justo ahora?”. De ahí nace esto de “Cuestión de ganas”, parafraseando el tango. Y creo que son justamente las ganas lo que lleva al sueño convertirse en realidad, ese deseo de que algo suceda, esa energía que moviliza por dentro y que impulsa a dar un paso más. Creo que son las ganas el motivo para seguir creyendo que es posible lograr aquello que te propongas.

El tango evoluciona y el público con él. Una muestra son las milongas y las agrupaciones de músicos jóvenes que acercan el género a nuevas generaciones. Sin embargo, ¿qué lugar creés que ocupa el tango hoy en la amplia y diversa escena musical argentina?

El tango siempre ocupa un lugar de respeto y sigue dando sus frutos. Supo acercarse lentamente a los jóvenes principalmente a través de la danza y de fusiones con otros géneros musicales. Creo que en siglo XXI propuso nuevos paradigmas, pasando desde la autogestión y la reinterpretación de lo tradicional hasta lo irreverente, que en muchas ocasiones está bajo la sombra siempre vigente de Astor Piazzolla. En la actualidad se da a veces que el tango es tomado como punto de partida y va tomando elementos del jazz, de la música clásica, de la música electrónica, entre otros géneros, y terminan generando un producto que se puede llamar urbano, libre, híbrido tanto en la música como en la poesía.

"El tango no compite con otros géneros porque siempre está presente, ya que es la vida misma", dijo Migled.

¿El tango compite o convive con géneros masivos como lo es hoy el trap?

Creo que hay que ser amplio y abierto a todas las manifestaciones culturales, dentro de ellas la música. Todos los géneros musicales tienen una razón de ser, todas son expresiones respetables y que se dan en un contexto histórico especifico. Mi opinión es que no compite con nadie, convive con todos porque siempre está presente, ya que el tango es la vida misma.

¿Cómo lograste reunir a un seleccionado de guitarristas rosarinos para que te acompañen?

Los escenarios y amigos me hicieron conocer muchos de estos guitarristas a los cuales siempre admiré. Reunirlos fue más fácil de lo que pensaba; cuando convocaba a uno y le comentaba quiénes eran los colegas que iban a participar, el “si” ya era una realidad. Así se hizo una rueda donde la presencia de un guitarrista inducía por sí solo la participación de otro guitarrista.

Está muy extendida la expresión “el arte de curar”. ¿Cómo compatibilizás la música con la medicina? ¿Qué vínculos encontrás entre ambas actividades?

La pregunta dispara la frase “la música es el arte de combinar los horarios” (Risas). Mas allá de esta broma, la música y la medicina son compatibles, tienen puntos en común. Por ejemplo estimular cambios positivos en el estado de ánimo y el bienestar. Son conocidos los efectos tanto en la esfera física como mental. En este sentido existe lo que se llama la musicoterapia, que en este caso podríamos hablar de tangoterapia.

¿Cuándo y por qué te decidiste por el tango?

Tenía 6 ó 7 años cuando conocí el tango en mi casa, con mi abuela. Un día de travesuras, mi abuela me dijo “quedate quieto, sentate a la mesa, que te voy a enseñar un tango”. Nadie era músico en casa, les gustaba la música como a todo el mundo, y a mi abuela le gustaba mucho el tango y cantar mientras cocinaba o lavaba la ropa. Era un tango que hablaba de fútbol y se llamaba “El sueño del pibe” y que justo nombra a Bernabé Ferreyra, el jugador de fútbol de Rufino que hizo un pase millonario a River. El tango ese hablaba de fútbol. Se ve que la temática me enganchó, algo me movilizó y empecé a escuchar otros tangos como los de Gardel que cantaba mi abuela. Trataba de entenderlos, de ponerme en la piel de ese adulto, saber qué sentía, qué sufría. Y a medida que pasaron los años, te van pasando cosas y cada vez me fue gustando más. La vida te va pasando y como dicen, el tango siempre te espera.