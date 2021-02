Uno de los dirigentes presentes en la reunión del miércoles contó a La Capital que finalizada la charla el propio Cornejo pidió hacer una foto que registrara el encuentro. “El mensaje es que hay que sentarse con todos los espacios radicales —decodificaron—. No se puede hablar de integrar más fuerzas sin un planteo de unidad”.

Un dato no menor: justo una semana atrás otro grupo de dirigentes radicales —entre ellos, Maximiliano Pullaro, Carlos Fascendini, Felipe Michlig y Lisandro Enrico— trajo de Buenos Aires el aval de Cornejo para armar una nueva alianza, que en este campamento llaman Frente Amplio Santafesino.

Según relató otro dirigente que se sentó el miércoles con Cornejo, este grupo le preguntó al ex gobernador de Mendoza cómo veía la posibilidad de hacer un acuerdo con el PS, pero sin el PRO. “Él dijo que algunos distritos pueden tener un formato particular, pero la base es el acuerdo nacional”, subrayó.

Cornejo ve que, como en la película Volver al futuro, el PS se empieza a desdibujar en la foto de la unidad opositora. El problema es que parece no haber mucho por hacer para cambiar la historia: en las últimas semanas sondearon a dirigentes nacionales socialistas y no recolectaron ningún sí: todos no, o respuestas ambiguas.

En el radicalismo observan que los dirigentes del socialismo que podrían evaluar un acuerdo enfrentan un “dilema de hierro”: si se manifiestan a favor, pagarían un costo alto en la interna; si esperan hasta el 18 de abril, cuando el PS renovará sus autoridades, podría ser demasiado tarde.

“Alfredo dice que hay que poner un plazo, que podría ser marzo, para decidir cómo seguir”, deslizó un referente.

Otro dato que, reconocen en la UCR, condiciona la arquitectura electoral, que por ahora sólo está en los planos, es el rechazo de las dos principales referencias territoriales del no peronismo en la provincia: Pablo Javkin y Emilio Jatón.

En este marco, el plan del grupo de Corral, bendecido por la dirección nacional, es empezar por Juntos por el Cambio y después ampliar, incluso con sectores desencantados con Alberto Fernández.

Eso no implica ceder lugares: los dirigentes nucleados alrededor del ex candidato a gobernador aseguran que reclamarán liderazgo como socios fundadores de JxC. “Puede ser por consenso o a través de la competencia”, advirtieron.