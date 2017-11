Conducta ciudadana

Hace tiempo, la comunidad educativa de la provincia de Santa Fe se ve alterada por amenazas de bombas en las escuelas. Cuando hay una amenaza, se toman todas las medidas ante un siniestro grave. Las autoridades del área intervienen, se mandan técnicos en explosivos, bomberos, policías. Todo este montaje preventivo cuesta dinero. Cada vez que hay una llamada de bomba se gastan 50.000 pesos. En forma inteligente, empezaron a registrar los teléfonos desde donde se hacían las llamadas, a formalizar judicialmente a los dueños de los teléfonos y hacerles cargos por las amenazas. Creo que los mayores, salvo algún terrorista, son inocentes de las llamadas de sus hijos, pero son responsables de no haber educado civilizadamente a sus vástagos. Los chicos sin educación ni cultura creen que es una gracia movilizar una cantidad de personas ante el aviso de una bomba. No creo que la prisión a un padre sirva de educación. La forma de educar es que el dueño del medio que se utilizó para avisar de la bomba pague los gastos ocasionados y una multa de 10.000 pesos. Si es reincidente, paga los gastos, más multa, más cárcel. De 40 llamadas de bombas, cuando empezaron a actuar las autoridades se pasó a dos llamadas. Es indudable, cuando no hay educación se aprende pagando las consecuencias. Así debería ser con el 911. Ante cada llamada se moviliza la policía, se gasta tiempo y dinero. Cuando se tiene que pagar una suma que duela se terminaron los graciosos. El que se cree gracioso y paga sin importarle, cuando reincide paga y va a la cárcel. Igual debería ser con los que pregonan incendiar una provincia, atentar contra símbolos patrios, amenazar a las autoridades elegidas democráticamente. Creo que el sistema democrático es el mejor sistema de gobierno. Como marino, aprendí que en sistemas incultos se utiliza un método severo para combatir el robo, el alcoholismo, la droga, la violación, la falta de cumplimiento a la leyes. Pero no perder las esperanzas, nuestra República es rica, es muy joven, necesita tiempo y una buena educación con maestros idóneos.

Carta a la compañía Telecom SA

Ante los reiterados llamados al 114 por mis teléfonos (particular) 03469 - 490086 y (telecabina 2000) 03469 - 490209, me veo en la obligación de hacer pública mi frustración para la reparación de los mismos, ya que hace desde los primeros días de agosto que vengo reclamando la mencionada reparación. Me siento burlado, pues todos los meses debo pagar mis facturas en tiempo y forma, ¿pero ustedes qué hacen? Conozco mis derechos como consumidor y me están forzando a poner en mecanismos los mismos. Desde ya los califico como inoperantes e ineptos para mantener las líneas telefónicas en condiciones. ¿Les importa si hay personas enfermas o discapacitadas? ¿O es que hay ciudadanos con privilegios? Espero pronta resolución a mi problema.

Lo insólito de la reforma

Es insólito. A los dirigentes de la provincia, que les faltan ideas, propuestas, gestión y administración, reclaman justamente que la Nación abone lo que le debe a los ciudadanos santafesinos. A lo cual estamos totalmente de acuerdo, pero no hacerse los distraídos porque, nobleza obliga, estos gobernadores, Binner, Bonfatti, y el actual Lifschitz, nada dijeron sobre cómo la concesionaria de la autopista Rosario - Santa Fe nos estafó a todos los usuarios que abonamos el peaje durante los últimos 12 años, teniendo que circular con la vía destruida del kilómetro 0 al 160. Deberían ser más ecuánimes. Para colmo, el actual gobernador, sin legitimidad porque el resultado de las elecciones recientes así lo manifiesta, quiere la reforma de la Constitución santafesina, que nadie debería cuestionar. Pero para ser creíble, en la intención de tener una Constitución moderna y ágil, incorporándole cuestiones de convivencia con controles más eficientes, entre otras. Es el propio Lifschitz el que tendría que señalar que no es para sí sino para los futuros gobernadores. Es posible que de esa forma sea más creíble su gestión y su intención.

El regreso del padre José a Tiro Suizo

Después de 21 años de fallecido, el padre José vuelve a su parroquia San Casimiro. Allí, debajo de la imagen de la Divina Misericordia, descansarán sus cenizas. Padre Mariano de la Inmaculada Concepción (MIC). Hizo mucho por su barrio, Tiro Suizo. Predicaba con la oración y la acción. Muy campechano se lo veía en sus comienzos, con jeans, botas texanas y camisa a cuadros. Como en su país, Estados Unidos. O con un poncho que le tejían de trapo de piso, del taller protegido para gente diferente. Y su infaltable termo y mate. Ayudaba a que en el barrio no hubiera villas, les enseñaba a construir a los vecinos. También quitó los añosos eucaliptus. Se pavimentó y puso luz de mercurio. El organizaba a los padres y niños para una vida mejor. Organizó la escuela primaria, modelo en su época, República de Lituania. Un comedor por los años 80, también modelo. Salía con su chata y conseguía víveres que le donaban algunos empresarios y comerciantes. Podría contar miles de cosas pero estoy muy emocionada. Hace del año 1954 que concurro a la parroquia. Gracias padres por haber logrado que él vuelva a su casa. Nos faltaría traer las cenizas del padre Antonio Svedas, quien fue como un padre para él. Lo acompañó en el seminario y estuvieron juntos hasta que el padre Antonio falleció. Un duro golpe para el padre José.

El Día del Egresado

Por medio de la presente nos hacemos un solo grupo con ustedes. La 4ª Promoción de Técnicos (1970) del Instituto Parroquial Juan XXIII, de la ciudad de Ramos Mejía, provincia de Buenos Aires, hace saber a ustedes, ex alumnos del Politécnico, el profundo dolor que nos trajo la noticia del fallecimiento en circunstancias gravísimas de egresados como nosotros, que seguimos festejando ese magnífico acontecimiento que significó la escuela secundaria. Los acompañemos en este momento tan triste, tanto a ustedes como a sus respectivas familias. Y les proponemos que no cambien de fecha el Día del Amigo sino que propongan el 31 de octubre como Día del Egresado. Enorme abrazo.

Héctor Mallo, Jorge Beade, Alberto Bustos, Juan Campagna