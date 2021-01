Compraron camas y amarras náuticas y hace más de un año que no pueden usar sus embarcaciones

Un grupo de propietarios del barrio privado Azahares del Paraná, de la localidad de Fighiera, está impulsando la realización de una denuncia penal por los atrasos en las obras prometidas para la guardería y las amarras. Según advierten, desde que el rio empezó a perder altura, hace más de un año, no pueden utilizar sus embarcaciones y no obtienen respuesta de los titulares del desarrollo inmobiliario, una sociedad de la cual participan integrantes de la familia del ex vicegobernador Marcelo Muniagurria y Jorge Messi. Cansados de no encontrar respuestas, instalaron un cartel en medio de la ruta con la imagen de Benny Hill y la leyenda “al invertir en proyectos náuticos procure que la indiferencia no conforme el más valioso servicio”.