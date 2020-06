En veremos. Marco Ruben no dio aún señales de una posible renovación. Foto Silvina Salinas

El anhelo de la comisión directiva de Central es renovarle la estadía a Marco Ruben. Ovación constató ayer que los protagonistas ya tuvieron una charla informal con respecto a la prolongación del contrato, que vence el 30 de junio. No obstante, la próxima semana será crucial. Porque en Arroyito esperan que el delantero de 33 años responda finalmente si acepta seguir en el club que lo formó y lanzó al profesionalismo. Las autoridades canallas además desean conocer lo que pretende el jugador, es decir, por cuánto tiempo estaría dispuesto a firmar el nuevo vínculo.

Se hace esperar la respuesta. escuchó la intención de la dirigencia cuando entraron en contacto vía remoto. De un lado fueron claros al exponer la voluntad de retener al experimentado delantero. No anduvieron con misterios. Otra reciente señal que dieron los directivos fue cuando les notificaron especialmente a los atacantes Claudio Riaño y Sebastián Ribas que por el momento no serán renovados sus respectivos contratos. También es verdad que si los auriazules deciden retener a algunos de estos jugadores tienen hasta fin de mes para hacerlo porque así los avala la ley.

El bermudense escuchó todo atentamente, pero no dio sentencia. Las partes quedaron en entablar un nuevo cónclave a la brevedad El bermudense escuchó todo atentamente, pero no dio sentencia. Las partes quedaron en entablar un nuevo cónclave a la brevedad. Sobre todo porque el club necesita ir delineando la nueva configuración que tendrá el plantel profesional, independientemente de la continuidad o no de Diego Cocca al frente del grupo.

La realidad marca que los protagonistas se contactarán el lunes próximo para definir si pueden reunirse cara a cara, siempre y cuando el protocolo sanitario por la pandemia del coronavirus así lo permita. Las partes aspiran a mantener una charla sincera y frontal, manteniendo la distancia por supuesto.

No es novedad afirmar que Central aspira a retener a uno de los futbolistas más emblemáticos de la actualidad. Como tampoco que no quiere presionarlo con determinadas cuestiones. La dirigencia se sentará y escuchará las intenciones que tiene el profesional, quien retornó en diciembre pasado al club tras haber pedido en su momento la salida a préstamo a Atlético Paranaense.

Por tal motivo, cuando en breve abran un canal de diálogo, Ruben tendrá que informar si acepta finalmente continuar en el club. Es que hasta el momento no dio ninguna señal como tampoco anticipó nada al círculo cercano que lo rodea. El perfil marca que sigue con la rígida postura de mantener el hermetismo, pese a que el club necesita tener certeza para ver de qué manera va rearmando el plantel.

Ruben logró levantar la cotización en las últimas presentaciones que hubo antes de entrar el modo cuarentena obligada por el Covid-19 Ruben logró levantar la cotización en las últimas presentaciones que hubo antes de entrar el modo cuarentena obligada por el Covid-19. Porque desde el reinicio de la Superliga venía con la pólvora mojada, además de exhibir que le costaba entrar otra vez en sintonía con el competitivo y físico fútbol argentino.

Sin embargo, los cinco goles en tres partidos pintaron el horizonte color esperanza para muchos centralistas. A MR9 se le vence el contrato a fin de mes. La inactividad, que pinta para largo aún, no hizo más que echar nafta a la especulación e incertidumbre con respecto a su renovación.

En Central hay cierto desconcierto porque el delantero no emitió hasta el momento ninguna opinión. Tampoco ofreció una veta de optimismo a futuro cercano. Pese a la irresolución, los directivos tienen en claro que cuando se reúnan con el jugador no vacilarán y pedirán que ofrezca una respuesta ante la necesidad de resolver esta cuestión porque no es un tema que amerite mucho análisis si de amor por el club se trata.