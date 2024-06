CASI tampoco tuvo piedad con Atlético del Rosario

Más allá de lo equilibrado en los números, CASI mostró algunos movimientos con los que llevó peligro al ingoal rival con mayor facilidad. Fue como que a Plaza le costó más.

CASI salió decidido a quedarse con todo

Esto quedó confirmado en el complemento, cuando las Cebras salieron decididos a quedarse con el partido y aparecieron en toda su dimensión.

En diez minutos el local definió el pleito con un try de Juan Torres Obeid, maul mediante, otro de Felipe Probao y una tercera conquista a cargo de Santiago David. Con los forwards y con los backs CASI sacó una enorme diferencia en un abrir y cerrar de ojos.

El dominio de los de San Isidro empezó a ser cada vez mayor y cuando Plaza lo atacó también se hizo fuerza en defensa.

Un try de Maximiliano Fiscella Nicoli le dio cierta esperanza al equipo rosarino de poder recortar la diferencia, pero el CASI mostró su lado más implacable y siguió sumando. Primero fue con un penal de Juan Akemeier (bastante errático en la tarde del sábado) y luego con los tries de Luca Canzani (la figura de la cancha) y un segundo try de Felipe Probao, convertido por Akemeier, que terminaron definitivamente de definir el pleito, al punto que el try de Federico Mayol sólo sirvió para decorar un resultado que hacía rato tenía dueño.

El resto de la fecha de la Urba

En Boulogne, Alumni derrotó al SIC 31-22 y no afloja en el Top12. Gracias al pie de Santiago Fernández, Hindu superó en Don Torcuato a Belgrano 26-23; mientras que CUBA apabulló en Villa de Mayo a Champagnat 52-13. En tanto, Newman pisó fuerte en Bella Vista. Los de Benavídez tuvieron un gran segundo tiempo y se llevaron el partido ante Regatas por 35-18, mientras que en La Cumbre, San Luis impuso su juego y venció a Buenos Aires por 28-22.

Posiciones: 1) CASI, 39 puntos; 2) Belgrano Athletic, 37; 3) Alumni, 31; 4) SIC, 30; 5) Newman, 27; 6) San Luis, 24; 7) Buenos Aires, 23; 8) Hindú, 20; 9) CUBA, 19; 10) Regatas Bella Vista, 17; 11) Champagnat, 11; 12) Atlético del Rosario, 5.