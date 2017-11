Casamientos en el parque

Acerca del amor es posible hacer una clara diferenciación dada por el amor universal y el amor de pareja; del que el diccionario dice que es un sentimiento intenso que busca la unión con otro ser. En torno al amor, considerado como fundamento de la pareja, hay numerosas definiciones: desde las más simples hasta las que rozan el ensayo filosófico, pasando por las de contenido decididamente poético; aunque para muchos, es sencillamente el supremo sentido de la vida. El amor ha quedado inscripto históricamente en relaciones ardientes y trágicas como entre otras, la de la bella y sensual reina del Nilo, Cleopatra, con el general romano Marco Antonio, y la de la aristocrática joven porteña Camila O'Gorman con el sacerdote tucumano Ladislao Gutiérrez, fusilados en el cuartel de Santos Lugares en 1848 por orden de Juan Manuel de Rosas, gobernador de la provincia de Buenos Aires. La mitología griega no podía ignorar el amor, y así la Ilíada creó la Guerra de Troya, originada por los amantes Elena y Paris. El palacio indio Taj Mahal fue construido por el emperador Shah Vahan en honor a su esposa preferida, Arjumand Banu Begum, quien falleció al dar a luz a una niña, después de hacerle prometer a su esposo que no se casaría nuevamente, promesa que el emperador cumplió. Arjumand era conocida como Mumtaz Mahal, que significa "elegida del palacio". El cine contiene historias amorosas para todos los gustos: como la de Elizabeth Taylor y Richard Burton, el vínculo más notorio de Hollywood. Liz se casó ocho veces pero su gran amor fue Richard Burton, con quien se divorció y volvió a casarse. Por su parte, Paul Newman y Joanne Woodward protagonizaron uno de los matrimonios más extensos, ya que permanecieron unidos durante 50 años; desde 1958 hasta el fallecimiento de Newman en 2008. Y hablando de cine, quién olvida famosas películas de amor como "Casablanca" y "Dios se lo pague". Ese maravilloso sentimiento ha inspirado a psicólogos, filósofos, pintores, novelistas, escritores, autores y compositores para crear obras memorables: desde la expresión pictórica. "Los enamorados" de Pierre Renoir a la pintura inconclusa "Graciela Amor", que no concluyó Antonio Berni. Desde "Romeo y Julieta" hasta "Amalia"; desde la ópera "Carmen" hasta la inolvidable canción "María bonita"; desde "Otello" hasta el tango "Pasional". Desde hace unos años se acostumbra a "vivir en pareja", un modo matrimonial que prescinde de las reglas civiles y religiosas. Pero tarde o temprano (generalmente al nacer el primer hijo) se debe "normalizar" la situación, es decir, casarse ante el Registro Civil; y en Rosario, ese es el momento para decidir dónde hacerlo porque a partir del 24 de noviembre, las clásicas y solemnes palabras "¡sí, quiero!" podrán también pronunciarse en el Rosedal del parque Independencia, con el agregado de una orquesta y sesiones de fotos en espacios emblemáticos del tradicional paseo. Los novios que quieran desposarse en el nuevo romántico escenario matrimonial (que estará habilitado una vez por mes), sólo tendrán que pedir turno para optar por esa nueva modalidad. Esta simpática variante que suma un sitio del Registro Civil a los existentes, fue comunicada por la señora intendenta Mónica Fein; de manera que las parejas que lo deseen, podrán celebrar sus casamientos en el parque. En fin, más allá del lugar elegido para legalizar un nuevo estado civil, quiero exaltar al amor, la llama sagrada de la existencia.

Edgardo Urraco

Desagradecido en el viaducto Avellaneda

Hace algunos días, precisamente el 27 de octubre, encontrándose por entrar a las instalaciones del anexo que el Club Atlético del Rosario tiene en el viaducto Avellaneda, una niña de tan solo ocho años divisó en el suelo dólares diseminados al lado del baúl de un auto estacionado. Inmediatamente, se los comunica a los papás que la acompaban, quienes comenzaron a averiguar de quién podría ser el dinero. A los pocos minutos apareció un señor que dijo ser el dueño. De inmediato, los padres de la niña se lo entregaron creyendo en la palabra del mismo. Lo lamentable es que ni bien lo recibió, ni siquiera fue capaz de agradecer, ni a los adultos ni a la niña por su actitud. ¡Qué feo! Un "gracias" hubiera sido suficiente.

Iris Regules



Reforma política, primera propuesta

Terminado el proceso electoral, tenemos por delante un año para debatir las posibles reformas a las leyes electorales nacional y provincial a fin de que sus modificaciones puedan ser aplicadas en 2019. Padrón público de afiliaciones y avales a frentes, partidos y candidaturas. Llegado el momento del cierre de listas llegan permanentes rumores, nunca demostrados, de la utilización ilegal de nombres de ciudadanos como afiliados a determinado partido o como avales independientes a una lista o candidato. Esto es muy fácil de solucionar habilitando un espacio web al que cada ciudadano pueda acceder con su número de documento y verificar si figura como afiliado de algún partido y/o aval de algún candidato o lista. Cada ciudadano debiera dar su conformidad en esa misma página o de lo contrario se lo elimina de la lista. Una autoridad electoral debería llevar el control de las eliminaciones realizadas por los ciudadanos exigiendo al partido o candidato una explicación por las mismas. Pasado un mínimo racional de "errores" corresponderían sanciones a dicho partido o lista, pudiendo ser desde multas hasta la imposibilidad de participar en el próximo acto eleccionario.

Claudio E. Gershanik

DNI 10.866.756



¿Cual es la solución para nuestro mundo?

Hace muchos años leí esta frase y creo que es de actualidad para el mundo de hoy. Hay muchos interrogantes a los cuales se trata de dar respuesta y no se la encuentra. Uno de esos interrogantes es cuál es la solución para nuestro mundo, que parece que cada vez está más cercana su autodestrucción. Estamos viviendo en la era de tecnología de última generación, con adelantos científicos y técnicos que jamás podríamos haber imaginado. En muchos aspectos, todos estos adelantos facilitaron nuestras tareas, trajeron beneficios en muchas áreas de la vida, como por ejemplo en las comunicaciones, en la información, en la automatización, en la utilización de fuentes de energía, lo que dio lugar a nuevas formas de trabajo, nuevos estilos de organización, y podríamos seguir pensando en los beneficios del desarrollo social y económico. Ahora pregunto: ¿qué es lo que nos falta en el mundo? Porque a pesar de todo lo detallado precedentemente, se presenta un futuro incierto, y todos tememos cuál puede ser el fin de nuestro planeta por los desequilibrios ecológicos. Por otro lado, sabemos que el tiempo pasa, y llega el momento de dejar este mundo. Y otro interrogante es dónde vamos a pasar nuestro destino eterno. Creo firmemente que lo que nos falta es volver nuestra vista a Dios, el creador de todas las cosas, en quien podemos encontrar la solución a todos los problemas que aquejan a la humanidad. Y por supuesto, el problema más grande que es dónde pasaremos la eternidad. Dios se ha revelado al ser humano para que lo pueda conocer, y para que pueda conocer los planes para la especie humana. En primer lugar, se reveló por las cosas creadas, porque su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles a través de las cosas creadas. También ha hablado a través de la Biblia, pero para demostrar su amor hacia la humanidad nos ha hablado por el Señor Jesucristo, que es Dios mismo tomando forma humana, viniendo a este mundo con el propósito de morir en la cruz por nuestros pecados, constituyendo en el único puente para acercarnos a Dios. Para finalizar, si queremos encontrar un rumbo seguro, la única solución es volver a Dios, que él tiene la solución, no sólo para esta vida, sino también para la eternidad.

Jorge Rául Alonso



Sin aviso y sin compasión

Esa mañana se habrán levantado y tomado un buen desayuno, con la alegría de varios amigos, solos en Nueva York. Después habrán ido por esas calles mirando con curiosidad la ciudad extraordinaria, más hermosa todavía en pleno otoño. Irían charlando y bromeando, con toda la libertad de un viaje sin obligaciones. Pasado el mediodía, ya lo tendrían planeado o a alguno se le ocurrió, andar en bici. El día fresco y espléndido, subirse a las bicicletas, y a pedalear. ¡Qué ciudad! ¡Mirá eso, mirá aquello! ¡Qué bueno, aquí estamos los antiguos compañeros del colegio, juntos otra vez, sintiéndonos como adolescentes! ¡Qué buen momento! De pronto, la muerte. Sin aviso y sin compasión. Dios nos ampare y sepamos valorar la vida, tan gratuita y frágil.

Roque A. Sanguinetti

Felicitaciones por el 150º aniversario

Por la presente, envío mis felicitaciones y deseos de mayores progresos a este diario por sus 150 años de vida. La Capital está en manos de los lectores en diversos ámbitos de la vida cotidiana con el fin de brindar información veraz de los hechos que suceden no solamente en Rosario y el país, sino en el planeta. Pero también permite que los ciudadanos expresemos nuestros puntos de vista sobre diferentes temáticas. En un momento donde los medios gráficos impresos deben imponer su estilo y reinventarse permanentemente ante el avance de los medios digitales y el auge de las redes sociales, es válido el reconocimiento a la trayectoria y el trabajo profesional de todos los que diariamente contribuyen con la finalidad de informar a la comunidad. Felicitaciones, una vez más, por los 150 años de existencia.

Marcelo Malvestitti